Les autorités libanaises ont reçu 600 000 doses de vaccins contre le choléra. Cette donation a été effectuée par l’OMS et l’UNICEF et sera entreposée au sein de la pharmacie centrale de la Quarantaine jusqu’au lancement de la campagne nationale de vaccination à partir de samedi prochain.

Celle-ci devrait ainsi durer 3 semaines et devrait plus particulièrement viser le Nord du Liban et la Békaa où une épidémie de choléra se déroule actuellement, précise le ministre de la santé Firas Abiad présent lors de la cérémonie officielle.

Il a également rappelé que parallèlement à cette campagne, il s’agit aussi de sécuriser l’eau potable dans les stations de pompage et les stations d’épuration en coopération avec le ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques. Aussi des hôpitaux de campagne devront être établis.

Cette information intervient alors qu’un premier lot de 13 000 doses de vaccin avait également été accordé par la France en urgence dès la semaine dernière.