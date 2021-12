Les autorités libanaises auraient décidé d’allonger les vacances scolaires et de réserver le confinement aux personnes non vaccinées durant les fêtes de Noël pour des raisons économiques et non sanitaires, estiment plusieurs sources, alors que les sources sanitaires souhaitaient la mise en place de mesures plus drastiques durant les fêtes de la fin de l’année pour éviter le remake du scénario de la fin de l’année 2020, durant lequel, de nombreuses personnes ont été contaminées.

Pour rappel, ces fêtes ont été marquées par un nombre de décès important – de l’ordre de 6000 personnes – durant les 2 mois qui ont suivi.

Le gouvernement a fini par entendre les organismes économiques comme les syndicats des propriétaires d’établissements touristiques, ou encore les hotels qui menaçaient de fermer leurs établissements, au lieu des experts sanitaires qui préconisaient un confinement total en raison de la crainte de voir le nouveau variant Omicron apparaitre au Liban.

En cause, le Président de l’Association des Commerçants de Beyrouth, Nicolas Chammas, qui, tout comme l’année dernier, a mis la pression sur les autorités politiques, estimant que 70% des institutions commerciales auront fermé leurs portes ces 2 dernières années en raison “l’essoufflement des travaux du Conseil des ministres et la suspension de ses sessions en raison de la crise politico-judiciaire que traverse le pays, et la hausse sans précédent du taux de change du dollar” mais militant en réalité pour un maintien des activités de fin d’année.

Son avis a été secondé par celui de Mohammed Choukair, président des organismes économiques libanaises, qui a estimé à 30% le PIB généré par les fêtes de fin d’année et souligné que de nombreux libanais devraient se rentrer à cette occasion au grand damn des autorités sanitaires qui soulignent justement que ce facteur constitue un risque supplémentaire de diffusion du nouveau variant au Liban et non un bienfait.