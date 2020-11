2 minutes à lire

Les autorités libanaises annoncent que 1 139 personnes ont été testées positives. Le nombre de décès est de 10 personnes. L’appel à un confinement général se multiplie par ailleurs alors que l’étude d’un re-confinement général est à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Haut Conseil de la Défense ce mardi au Palais Présidentiel de Baabda.

La mise en place d’un nouveau confinement semble de plus en plus probable après la multiplication de l’appel à une telle mesure par les autorités sanitaires, ministère de la santé au conseil de l’ordre des médecins et des pharmaciens. Il s’agira d’instaurer un confinement total du Liban pour les 2 à 4 prochaines semaines, indiquent certaines sources.

Comme chaque fin de semaine, le nombre de contamination locale est à la baisse en raison d’une baisse du nombre de tests effectués ou de la fermeture des laboratoires agréés.

Les chiffres clés de la progression du coronavirus COVID-19 au Liban Le seuil des 2000 cas quotidiens a été passé le 5 novembre 2020

Le nombre de cas actifs a dépassé le seuil des 40 000 personnes depuis ce mercredi 3 novembre.

Le nombre de cas actif dépasse celui du nombre de guérison à nouveau depuis le 7 novembre.

Le Liban a franchi le seuil des 90 000 cas totaux ce vendredi 6 novembre et celui des 90 000 cas locaux, le samedi 7 novembre.

Le nombre de personnes en état critique est de 242 cas.

Au total, 94 236 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 1 130 cas. 9 cas sont en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 91 761 cas locaux et de 2 475 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre de cas actuellement actifs reprend sa hausse avec 46 911 personnes. Le nombre de guérisons. 46 602 seraient ainsi guéries. Le différentiel entre cas actifs et cas guéris est à nouveau à la hausse

Le nombre d’hospitalisation est en légère hausse par rapport à hier avec 797 personnes dans les hôpitaux, repassant en dessous du nombre de 800 cas. Par ailleurs, 287 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre en hausse par rapport à hier.

10 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 723 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Plus de 100 personnes contaminées par le COVID-19 sont ainsi décédées cette semaine.