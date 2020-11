Moins d'une minute de lecture

Pierre Fattoush, frère de l’ancien ministre et député Nicolas Fattoush, serait décédé de complications après avoir été contaminé, il y a 1 mois par le coronavirus COVID-19.

L’homme d’affaire était notamment impliqué dans le dossier de la très controversée cimenterie d’Ein Dara, dans le Chouf, obtenue en 2017 et qui avait fait l’objet d’une grande polémique en raison de son impact sur l’environnement. Ainsi, cette localité figurerait désormais dans le classement des zones les plus polluées du Liban. La décision de mettre en place une cimenterie, adoptée à l’origine par le ministre de l’industrie, Hussein Hajj Hasan, avait été remise en cause par son successeur Waël Abou Faour. La décision de fermeture de la cimenterie avait invalidée par la suite par le Conseil de l’Etat.

Il avait également été accusé d’évasion fiscale par le procureur financier, le Juge Ali Ibrahim.