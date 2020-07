Le Ministère de la santé a indiqué que 101 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus COVID19 ce vendredi. Il s’agirait de 80 cas locaux et de 21 cas en provenance de l’étranger.

Au total, 2 700 personnes ont été contaminées depuis le 21 février. Parmi elles, 1 175 cas seraient actuellement actifs et 1 525 personnes guéries.

On note 1 954 contaminations locales et 746 contaminations depuis l’étranger.

63 personnes seraient actuellement hospitalisées, dont 51 dans un état jugé grave et 12 jugées critiques. On déplore par ailleurs 40 décès depuis l’apparition de la maladie au Liban.

6 738 tests PCR ont été effectués ces dernières 24 heures, 4319 sur des personnes résidantes au Liban et 2 419 à l’aéroport international de Beyrouth. Il s’agit du nombre le plus important de tests effectués depuis le 21 février. Depuis cette date, un total de 201 067 tests ont été effectués.

Le nombre de cas est en forte hausse dans le caza de Baabda (+24), dans celui d’Aley (+11) et surtout dans celui de Tyr (+17).

L’Ordre des Médecins sonne la sirène d’alarme et rappelle les consignes de prudence, les lieux de rassemblement, plages et piscines déconseillées

Face à l’augmentation importante du nombre de cas au Liban, l’Ordre des Médecins appelle à la mise en oeuvre stricte des mesures de précautions visant à limiter l’épidémie.

Ainsi, ils recommandent d’éviter les rassemblements dans les événements sociaux, les salles publiques, les cafés, les restaurants et les piscines ou encore plages et parcs publics. Il s’agit également de respecter les consignes concernant le nombre maximum de personnes dans les lieux publics et de respecter les mesures de distanciation.

Aussi ils appellent à la mise en quarantaine dans des lieux désignés par le Ministère de la santé. et dédiés des expatriés libanais et de procéder aux tests PCR avant de pouvoir accéder à leurs domiciles respectifs.

Lire la suite:

Au niveau statistique, ce 17 juillet

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 7.39 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

10.11 % de 10 à 19 ans

25.39 % de 20 à 29 ans

17.39 % de 30 à 39 ans

13.67 % de 40 à 49 ans

11.85 % de 50 à 59 ans

7.35 % de 60 à 69 ans

4.12 % de 70 à 79 ans

et 2.34 % de plus de 80 ans



59 % des cas seraient des hommes et 41 % des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 46.86 % seraient asymptomatiques, 49.31 % montreraient des symptômes légers et 3.83 % seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 57% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 28% suite à des déplacements à l’étranger, 14 % toujours sous investigation et 1% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier?

Le caza de Baabda compte 445 cas (+24)

Le Metn compte 396 cas (+4)

Beyrouth compte 364 cas (+13)

Le Chouf compte 169 cas au total (+2)

Le caza d'Aley compte 163 cas (+4)

Tyr compte 142 cas (+17)

Zahlé compte 131 cas

le Kesrouan compte 98 cas (+1)

Le caza du Akkar compte 91 cas (+1)

Tripoli compte 89 cas

Zghorta compte 83 cas (+1)

Bcharré compte 74 cas

Saïda compte 72 cas (+1)

le caza de Jbeil compte 60 cas

Nabatiyeh compte 40 cas (+1)

Baalbeck compte 38 cas

Bint Jbail compte 36 cas (+4)

Denniyeh compte 30 cas

Batroun compte 25 cas

La Békaa Ouest compte 24 cas (+1)

Le Koura compte 17 cas

Marjayoun compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

le Hermel compte 4 cas

Hasbaya compte 4 cas ((+2)

Rachaya compte 3 cas



Et une enquête serait en cours pour 73 cas.



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.