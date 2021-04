Les autorités libanaises indiquent que 33 personnes sont décédées suite à des complications induites par le coronavirus. 2 188 personnes ont été également diagnostiquées positives au coronavirus dont 2 députés, Chawki Daccache et Imad Wakim, tous 2 membres des Forces Libanaises, cela au lendemain de l’annonce de la contamination du dirigeant du Parti FL, Samir Geagea, avec qui ils ont été probablement en contact, indiquent certaines sources.

Par ailleurs, le confinement de 3 jours est également entré en vigueur ce samedi. Il s’agit d’éviter les rassemblements publics familiaux à l’occasion des fêtes de Pâques et de la Eid el Fitr et ainsi limiter autant que possible la pandémie du COVID19 au Liban.

Les rassemblements religieux seront cependant permis sous certaines conditions, comme le fait que le nombre de personnes y assistant ne corresponde qu’à 30% de la capacité maximale des lieux, en respectant les mesures de distanciation et le port du masque.

Les autorités libanaises ont également annoncé qu’un 8ème lot de vaccins Pfizer, et plus précisément 46 800 doses, est arrivé au Liban ce samedi 3 avril via l’Aéroport International de Beyrouth.

Un certificat électronique sera également mis en place, indiquent les autorités libanaises.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 477 113 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 2 188 ont été diagnostiquées positives en ce jour. personnes ont été ré-infectés par le virus ces dernières 24 heures. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 2 188 cas. Aucun cas en provenance de l’étranger n’a été diagnostiqué.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 472 400 cas locaux et de 4 713 cas en provenance de l’étranger. 2 070 personnes seraient actuellement hospitalisées et 914 personnes sont dans un état considéré comme critique et 246 personnes placées sous respirateurs. 91 479 sont actuellement actifs et 370 687 sont guéries 33 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 6 379 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 16.9 %. Combiens de personnes ont été vaccinées? 1 777 personnes ont été vaccinées une première fois et 1 550 personnes ont reçu une deuxième dose ces dernières 24 heures.

Au total, 159 776 personnes ont reçu une première dose et 89 252 personnes ont reçu les 2 doses.