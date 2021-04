Les mesures visant à confiner la population libanaise durant ces 3 prochains jours sont entrées en vigueur à partir de ce samedi matin 3 avril. Il s’agit d’éviter les rassemblements publics familiaux à l’occasion des fêtes de Pâques et de la Eid el Fitr et ainsi limiter autant que possible la pandémie du COVID19 au Liban.

Les rassemblements religieux seront cependant permis sous certaines conditions, comme le fait que le nombre de personnes y assistant ne corresponde qu’à 30% de la capacité maximale des lieux, en respectant les mesures de distanciation et le port du masque.

Il s’agira également d’obtenir le sésame via le site mis en place.

Autre exemption, les personnes à destination ou au départ de l’aéroport international de Beyrouth pourront se déplacer à condition de disposer des documents nécessaires comme le billet d’avion.

Dès hier soir, les forces de sécurité intérieures ont publié un communiqué indiquant que les routes seront fermées à partir de ce samedi à 5 heures du matin. Des points de contrôles fixes et mobiles seront ainsi mis en oeuvre sur les routes principales et en soutien aux polices municipales.

Les propriétaires des établissements contrevenant aux ordres de fermetures seront sévèrement punis seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes, tout comme seront punies de contraventions, les personnes ne portant pas de masque dans l’espace public.

Les forces de sécurité intérieure appellent également la population à signaler toute violation via la 112 ou encore en envoyant les photographies et les vidéos sur ses réseaux sociaux.