Cette information intervient alors que le ministère de l’éducation annonce la réouverture des classes le 28 septembre.

Le nombre de contaminations locales diminue légèrement avec 393 cas contre 396 hier.

Seuls 7 cas seraient en provenance de l’étranger (+12).

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 20 826 cas dont 19 406 localement et 1 420 en provenance de l’étranger, depuis la découverte du virus sur le sol libanais, le 21 février 2020.

14 196 cas sont actuellement actifs et 6 630 personnes sont guéries. 68% des personnes contaminées présentent toujours une contamination par le virus, un taux assez élevés par rapport aux autres pays.

470 (+104) personnes sont désormais hospitalisées. Par ailleurs, 112 (+6) personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre toujours revu à la hausse en dépit des 9 décès.

9 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 200 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le nombre de test PCR est en diminution.

6 914 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures contre 8 996 lors de la journée d’hier. 4 887 tests ont été réalisés sur des suspicions locales et 2 027 à l’aéroport international de Beyrouth.

