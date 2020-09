4 personnes sont décédées aujourd’hui, contre 7 hier.

Le nombre de contaminations locales repart à la hausse, 466 cas contre 435 hier, soit une baisse record de 31 cas.

Seuls 3 cas seraient en provenance de l’étranger (0).

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 17 777 dont 16 410 localement et 1 367 en provenance de l’étranger, depuis la découverte du virus sur le sol libanais, le 21 février 2020.

344 (-2 en 24 heures) personnes sont désormais hospitalisées. Par ailleurs, 97 (+1) personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre toujours revu à la hausse en dépit des 4 décès

4 décès ont été annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 171 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

5 518 (+180 contre +125 hier) personnes sont guéries et on dénombre toujours 12 618 (+547 contre +259 hier). Le nombre de nouveaux cas dépasse donc celui des guérisons, montrant une certaine accélération de la maladie.

Le nombre de nouveaux tests a dépassé les 10 000, avec 10 713 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures (+5267), un chiffre en baisse. 8 739 tests (+ 4 687) ont été réalisés sur des suspicions locales et 1 974 à l’aéroport international de Beyrouth (+610).

