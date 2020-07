Le ministère de la santé a indiqué que 9 nouveaux cas ont été détectés à leur arrivée, le 21 juillet, à l’aéroport international de Beyrouth.

Il s’agit, selon le communiqué du ministère, d’un cas trouvé à bord du vol 276 de la MEA en provenance d’Erevan, 3 cas à bord du vol 131 d’Iraqi Airways, de 3 cas en provenance du Caire via le vol 305 de la MEA et d’un cas en provenance toujours du Caire via le vol 711 d’Egypt Air.