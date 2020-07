Le Ministre des Affaires Étrangères français Jean-Yves Le Drian est arrivé ce mercredi pour une visite de 2 jours au cours de laquelle il devrait réitéré l’appel de la communauté internationale à la mise en oeuvre des réformes économiques et monétaires indispensables pour le Liban face à la crise.

Jean-Yves le Drian serait porteur d’un message personnel d’Emmanuel Macron au chef de l’état, qui réaffirme le soutien de la France au Liban et qui appelle à la poursuite des négociations avec le FMI. Ces négociations sont quasiment suspendues à l’heure actuelle.

Certaines sources proches du dossier accusent certaines parties prenantes et notamment le Président de la Chambre Nabih Berri, la Banque du Liban et l’Association des Banques du Liban, d’être à l’origine de ce bloquage qui porte notamment sur le chiffrage des pertes du secteur financier et du partage de ces dernières.

Aucun commentaire n’a été effectué à l’issue de la rencontre avec le Président de la République.

Jean-Yves le Drian est également attendu auprès du Premier Ministre Hassan Diab et du Président du Parlement, Nabih Berri.

Une conférence de presse commune est attendue cet après midi à l’issue d’une rencontre avec son homologue libanais Nassif Hitti.