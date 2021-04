Les autorités libanaises ont débuté le processus de vaccination des personnes âgées de 55 ans à 64 ans ainsi que des fonctionnaires oeuvrant au sein des ministères, institutions publiques et municipalités locales. Ils devraient ainsi bénéficier des vaccins AstraZeneca.

Cette information intervient alors que le ministre de la santé, Hamad Hassan a modifié hier les modalités d’appartenance des différents groupes souhaitant bénéficier de la vaccination.

Pour rappel, la première phase débutée en février dernier était adressée en priorité aux personnels hospitaliers publics et privés ainsi qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans ou celles âgées de 55 à 65 ans souffrant de comorbidité. Ils bénéficient du vaccin Pfizer.

Le processus de vaccination devrait ensuite se poursuivre à une date non précisée encore en faveur des personnes ayant des besoins spéciaux, du personnel s’en occupant, des employés des maisons de retraite et des prisons et des personnes âgées de 16 à 54 ans souffrant de maladies chroniques.

Par la suite, une troisième phase devrait débuter avec les enseignants, les autres employés du milieu scolaire et les préposés aux crèches ainsi que des travailleurs des lieux à haut risque de transmission et les personnes en contact avec des individus âgés de plus de 65 ans ou bénéficiant “de besoins spéciaux”.

Ce n’est que par la suite, durant la 4ème phase que toute personne pourra alors se faire vacciner.