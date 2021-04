“Le mot consensus jouit lui-même d’une considération usurpée. Il se veut le point culminant de la démocratie, celui où tous s’accordent sans que personne soit forcé ; en réalité, il en est la falsification. L’idéologie du « consensus » vise à éliminer dans tous les domaines l’opposition, le débat, la délibération proprement politiques. “François Brune, le Monde Diplomatique, 1995

Mounir, un libanais d’un âge certain, remet en scène le meilleur de sa mémoire dans un asile psychiatrique en Suisse. Ironie du sort, il soufffre d’hallucinations fréquentes.

Il est ravi de rencontrer son père Aziz debout à ses côtés qui lui rappelle de subtiles leçons d’éthique tristement périmées de nos jours. Voici quelques unes, ” la bonne distance mon fils, c’est d’observer ce qui se passe et d’entendre ce qu’on ne dit pas. Cesse de te soucier de ce qu’on te promet.

Quand le présent est désastreux et le lendemain impensable, retiens tes mots pour explorer ton silence. Il dévoile la vérité d’un regard serein mais aussi le mensonge des visages froissés, l’expression tendue sous un couvert de phrases rassurantes, les traits tirés par des voix astiqués, les justificatifs et les dénis incessants qui signifient l’abstinence d’un acte juste .Une large part de notre population demeure ainsi comme toi usée par les colères et les cris intérieurs sans répondants et ce, à cause du sommeil profond de la pratique citoyenne.”

Mounir médite : J’ai dû quitter mon pays pour être écouté sans préjugé. Cependant, que reste t-il du retour sur soi quand on le cherche dans un autre lieu? À quoi sert-il de défendre des valeurs et des principes sans pouvoir les appliquer où qu’on soit ? Pourquoi s’obstiner à défendre des convictions sincères qui s’arrêtent pour ménager le fait accompli des autres alors que la baisse de la plasticité cérébrale n’attend personne ?

C’est l’expérience de l’apprentissage à tout âge qu’il faudrait privilégier pour correspondre à notre dignité humaine. Il s’agira surtout de se dégager des autorités prétentieuses et malsaines afin de ne plus tolérer ceux qui façonnent le quotidien infernal de la nation !