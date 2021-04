Avant d’avoir passé des semaines à l’hôpital auprès de mon père, je ne laissais pas ma voix s’élevait tant mon père, lui, élevait la sienne; je devais inconsciemment sans doute faire la balance. Aujourd’hui, c’est pour lui, mon vieux père fragilisé que j’écris, que je me dois de monter le ton, même si ce n’est que par écrit ; car ne pas désigner, ne pas nommer, c’est collaborer…C’est ce silence complice qui a, en grande partie, mené au Liban exsangue d’aujourd’hui.

C’est au cœur de l’hôpital que j’ai découvert les commerçants de la vulnérabilité les plus féroces et notre déchéance, nous autres libanais. Puisque c’est au plus fort de nos valeurs, dans notre légendaire sens de l’hospitalité que nous sommes atteints, qui plus est dans les lieux sensés le mieux la symboliser, c’est-à-dire les lieux de soins : la médecine, l’hôpital, les centres de soin. Le citoyen démuni, vulnérable y est taxé au prix fort. Le mépris de la vulnérabilité est tout simplement le mépris de la condition humaine… Dans un prestigieux hôpital universitaire, on nous demande de ramener la boite de kleenex, les couches parce que c’est moins cher et qu’autrement on nous les facturera- on nous prévient tout de même – x fois plus ; on se fait piquer dans la chambre le spray d’eau thermale qu’on a acheté pour rafraichir le visage du papa, dérouté par l’hémorragie. Mais c’est surtout le médecin payé des honoraires en or, appelé qui n’arrive aux urgences qu’une heure ou deux plus tard alors que l’hémorragie s’empare du cerveau de l’homme fort ; ce médecin que l’on ne croise que deux fois cinq minutes dans le couloir sur un séjour de trois semaines alors que mon père est profondément atteint. Le médecin qui ne prend pas plus de trois minutes ni pour répondre à la famille déboussolée, ni pour observer son patient délabré; et qui ne veut surtout pas coordonner avec le médecin en charge des soins intensifs, lequel est aux abonnés absents… alors que le patient est entre la vie et la mort et que l’on en est à vous demander si vous souhaitez une intubation ou pas. Tous ces egos qui refusent de se parler, de coordonner entre eux, le sort de vies fragiles est entre leurs mains… Le tout sur fond de business… hospitalier. La violence est économique, la violence est dans l’indifférence, la violence est dans l’absence, dans l’inattention, dans la non-assistance à personne en danger. Ceci n’est pas du soin, ceci est du business.

La fille du patient dans le lit voisin raconte aussi: lorsqu’elle appelle pour emmener son père à l’hôpital, on lui répond qu’il n’y a pas de place ; il bénéficie d’une assurance de militaire ou autre corps d’Etat, je ne sais plus lequel. Elle-même rappelle une demi-heure plus tard et leur dit « je vous paie en USD fresh » pour se voir répondre « oui, vous pouvez venir »… Hommes amorphes, exactement à l’image de ceux qui nous gouvernent. Ce n’est pas seulement dans les hautes sphères que ça se passe, lesquelles, soit dit en passant n’ont rien de haut à part le titre de fonction supposées nobles. Si c’est cela qu’ils inculquent à leurs étudiants dans un hôpital dit universitaire, quel esprit! Même topo dans un centre de rééducation: les prix sont tous en USD et sont faramineux. Le centre dépend d’une congrégation religieuse. Même les religieuses se sont mises de la partie. On ne peut même plus assurer un minimum de dignité à ses vieux parents, leur donner les soins les plus nécessaires quand ils sont frappés par la vie. Je voudrais les voir eux quand la vie les frappera, eux les commerçants de la vulnérabilité et de leur terre, si d’aventure, la vie les touchait.

C’est une question de dignité tout de même… Si je quitte le Liban, ce sera pour préserver ma dignité. L’image de la Vierge transportant son enfant et fuyant vers l’Egypte me poursuit avec entêtement. Si, si, même si c’est là que tu es né, même si c’est là que tu appartiens, protège ton enfant, protège celui qui est fragilisé et que tu peux secourir. Pars. Pas de culpabilité. La compagnie d’assurance que mes parents paient chacun USD 6000 en 8000 USD par an, a passé des heures à chicaner avec l’hôpital pendant que mon père chéri était prêt à sortir, habillé, beau ; pour la première fois en trois semaines, on lui avait fait mettre ses vêtements. Epuisé, il est resté attendre sur cette chaise d’hôpital pendant huit heures que la compagnie d’assurance – des plus grandes – et l’hôpital – des plus grands – lesquelles à qui mieux mieux, tiraient vers soi, aient finalisé les formalités ; cherchant bien évidemment par tout moyen de leurs responsabilités aux dépens de l’assuré… Nous attendons les tractations entre l’assurance et l’hôpital comme qui attend un verdict, tout en ne voulant pas faire sentir à notre vieux père fragilisé qu’il est un poids. Soudain, nous devenons les parents de nos parents et nous ressentons tout le poids que ce pays sans système de protection sociale aucune, a fait peser sur leurs épaules. Mon père ingénieur aéronautique, diplômé de Chicago University, ma mère, professeure de langues, 62 ans au service de l’Ambassade des Etats Unis, idem zéro retraite, zéro pension, zéro sécurité sociale. Voilà l’automne de la vie dans le Liban de 2021 pour un vieux couple éduqué et qui a travaillé toute sa vie. Une descente aux enfers à la moindre vulnérabilité. Sans parler des honoraires qu’il faut payer cash au quotidien aux aides- soignants matin et soir, physio, orthophoniste,etc dont les tarifs horaire se chiffrent par centaines de milliers, tous les jours. La compagnie d’assurance payée plusieurs milliers de dollars par mes parents, ne les prend pas en charge. Peut-on laisser un être blessé sans le soigner ?

Dans un rencontre du Pèlerin en ligne avec Eric Emmanuel Schmitt, autour de son livre Paradis Perdus, on apprend que le roman commence avec le Liban. La journaliste lui demande « pourquoi Beyrouth ? » Il mentionne notre« vitalité qui le fascine, que nous sommes une leçon de vitalité, que nous dansons toujours sur un volcan ». Oui Monsieur, j’adore la danse ; non Monsieur, maintenant on n’arrive plus à danser. Pourtant, oui, la Pâque est plus forte que la Peste, c’est bien moi qui écrivait cela en reprenant le philosophe Fabrice Hadjaj, mais c’était l’année dernière. Cette année, je ne suis plus si sûre. Les migrations ont toujours fait partie de l’histoire humaine, explique Schmitt. Je m’y résous ; cela fait un moment que ça me trotte dans la tête ; maintenant je commence à l’intégrer et j’ai un peu peur malgré tout de ce qu’un deuxième exil me réserve en milieu de vie mais je le sais nécessaire. Ce Christ que l’on célèbre dans la Pâque qui vient n’a pas dit : vous crèverez de faim et vous ramperez ; il a dit je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance et il a multiplié les pains. Cette Vierge dont on a célébré l’annonciation il y a quelques jours n’a pas dit : je reste sur place et je laisse massacrer mon fils quand elle l’a su en danger ; elle s’est mise en route. C’est quand l’homme est devenu sédentaire que toute l’humanité a changé et que le patriarcat est né, dit encore le prolifique auteur que j’écoute avec joie. C’est surtout dans la sédentarisation de la pensée que réside le danger et c’est ce à quoi conduit la vulnérabilité exploitée, piétinée, l’affront à la dignité : à la sédentarisation de la pensée, à la résignation qui n’est pas loin de conduire à ramper. Celui la même que nous célébrons dans les jours qui viennent n’a eu de cesse de redresser ceux qui venaient rampants, à genoux, aveugles, muets, etc : lève-toi et marche. Rampants, courbés, pliés, suppliants, il leur tendait la main ou apposait les siennes sur eux et les redressaient et ils s’en allaient suivre leur chemin.

Depuis qu’il est sorti de l’hôpital, mon père a la tête courbée et il s’approche péniblement pour s’installer sous une fenêtre pour regarder le ciel. Sa tête courbée écrase toute ma dignité et ma force de vie. Mon père qui a toujours eu la tête haute, même au plus fort de son exil, au pays des plus grands commerçants, en Amérique. Les commerçants de la vulnérabilité au Liban ont réussi à lui courber la tête, à le faire taire. Et nous avec. Ma seule prière moi qui ai un peu de voix encore, même étouffée, est que celui qui s’est élevé contre les marchands du temple puisse nous sauver, préserver notre dignité et notre humanité.

