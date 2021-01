61 personnes contaminées par le coronavirus COVID19 sont décédées ces dernières 24 heures, un nouveau record après celui d’hier déjà. Autre mauvaise nouvelle, le cap des 2000 personnes décédées est désormais passé avec 2020 morts à déplorer depuis l’apparition du virus, le 21 février dernier.

Les autorités libanaises se montrent de plus en plus inquiètes par rapport à l’augmentation des décès, certaines sources indiquant même qu’une décision d’une prolongation du confinement pour 3 à 4 semaines supplémentaires pourrait être prise lors de la réunion urgente du Haut Conseil de la Défense qui aura lieu, le 21 janvier prochain, à l’appel du Président de la République, le Général Michel Aoun.

Le porte parole du Conseil supérieur de défense libanais, le général Mahoumd Asmar a également appelé, dans une interview diffusée sur les ondes de la LBCI ce mardi matin, la population à respecter les règles de distanciation et d’interdiction de circulation mises en place afin de tenter de juguler la pandémie. Il a appelé les Forces de Sécurité intérieure à être plus strictes encore, alors que la situation sanitaire est terrible et les hôpitaux sont à pleine capacité.

Le nombre de cas actif dépasse le seuil des 100 000 personnes

4 359 personnes ont été en outre diagnostiquées positives au virus durant cette même période, un nombre toujours élevé en dépit des mesures de couvre-feu mises en place, il y a tout juste une semaine. Le taux de tests positifs est également en augmentation atteignant désormais 20%.

Au total, plus de 100 000 personnes sont désormais touchées par la maladie, montrant une hausse nette du nombre de cas au sein de la population.

Le secteur hospitalier toujours sous pression

Le secteur médical est toujours sous pression, avec 2 176 cas actuellement hospitalisés et 689 cas considérés comme critiques contre 750 cas hier. Cette diminution peut être partiellement attribuée au nombre important de décès qui atteint le nombre record de 61 personnes.

Le nombre de personnes placées en soin intensif continue à progresser avec 246 personnes désormais nécessitant l’aide de respirateurs COVID19 compatibles.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 260 315 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier. 4 359 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 4 349 cas. 10 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 256 648 cas locaux et de 3 667 cas en provenance de l’étranger. 2 176 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 689 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse et 246 personnes placées sous respirateurs.

103 687 sont actuellement actifs et 154 608 sont guéries 61 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 2 020 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Le taux de positivité est en hausse à 20 %.