Le président de l’association des pompistes Georges Brax a indiqué sur les ondes de la MTV ce jeudi soir que le bidon d’essence de 20 litres pourrait atteindre le prix record de 236 000 LL en cas de levée totale des subventions à l’achat faute de réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban qui finançait jusqu’à présent l’achat de carburant.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises ont annoncé une réduction progressive des subventions allouées à l’achat de carburants.

Ainsi, le ministre sortant des finances avait indiqué dans une interview publiée par Bloomberg que le prix des carburants pourrait également augmenter, via une réduction des subventions qui passeraient de 90% à 85% du prix après avoir constaté qu’une quantité identique d’essence a été acheté le mois dernier en dépit des mesures de confinement et d’interdiction de déplacement. Seules épargnées les subventions en faveur de la farine, des médicaments et de l’achat de fioul à destination des centrales électriques.

Selon les informations actuellement disponibles, la Banque du Liban dispose de 16 milliards de dollars de réserves de change, dont seulement 1 à 1,5 milliard de dollars disponibles, souligne le ministre. Ces réserves seraient ainsi en chute, diminuant de 14 milliards de dollars en l’espace d’une année seulement.

L’arrêt prochain du programme de subvention des réserves monétaires pourrait aggraver la chute de la monnaie nationale face au dollar, le Liban important l’essentiel de ses besoins et ne disposant pas de flux financiers entrant compensant ces importations. La Livre Libanaise a ainsi perdu près de 100% de sa valeur désormais, avec un taux de change qui est passé de 1507 LL/USD à désormais 15 000 LL/USD en l’espace de moins de 2 ans. Désormais, le salaire minimum représenterait moins de 2 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. 65% de la population vivrait sous ce seuil désormais et aucune amélioration des conditions sociales et économiques n’est pour l’heure envisageable.