Liban : Edgar Lawandos nommé directeur général de la Sûreté de l’État et promu général de division

Le Conseil des ministres libanais a approuvé lors de sa session du jeudi 13 mars 2025 plusieurs nominations dans le secteur sécuritaire, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation des hautes instances militaires du pays. Parmi ces décisions figure la nomination du général de brigade Edgar Lawandos en tant que directeur général de la Sûreté de l’État, accompagné d’une promotion au grade de général de division. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par une profonde crise économique et institutionnelle, où la restructuration des forces de sécurité est une priorité pour garantir la stabilité du pays.

Un choix stratégique pour la Sûreté de l’État

Edgar Lawandos prend les rênes de la Sûreté de l’État à un moment crucial où la sécurité intérieure du Liban est mise à rude épreuve par des tensions régionales et des menaces internes. Ce service joue un rôle central dans la surveillance et la lutte contre le terrorisme, la protection des infrastructures stratégiques et la coordination avec d’autres agences sécuritaires nationales et internationales. La nomination de Lawandos repose sur son expérience et son parcours militaire, qui lui confèrent les compétences nécessaires pour faire face aux nombreux défis sécuritaires auxquels le Liban est confronté.

Un refus de célébration dans un contexte de crise

À la suite de sa nomination, Edgar Lawandos a publié un communiqué officiel par l’intermédiaire de la direction générale de la Sûreté de l’État. Dans ce message, il a tenu à exprimer sa gratitude envers ses proches et ses soutiens pour leurs félicitations, tout en annonçant son refus d’accepter les marques de réjouissance en raison de la situation actuelle du pays. Ce geste traduit une conscience aiguë des réalités que traverse le Liban, où la crise économique et politique fragilise considérablement les institutions et impacte directement le travail des forces de sécurité.

Une situation sécuritaire et économique préoccupante

La nomination de Lawandos intervient alors que le Liban fait face à une crise multidimensionnelle qui affecte tant le fonctionnement des institutions que la sécurité du territoire. L’effondrement financier a gravement affaibli les capacités des forces de sécurité qui souffrent d’un manque de ressources et d’une réduction drastique des budgets alloués à leur fonctionnement. Le secteur bancaire est en crise, et la restructuration du système financier fait l’objet de négociations tendues avec le Fonds monétaire international, qui impose des réformes drastiques en échange d’une aide économique. Parallèlement, la situation sécuritaire demeure instable, notamment dans le sud du pays où la trêve conclue en novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah reste fragile.

Un mandat marqué par des défis majeurs

En prenant la tête de la Sûreté de l’État, Edgar Lawandos hérite d’une institution qui doit relever plusieurs défis pour assurer la stabilité du pays. La lutte contre le terrorisme et le crime organisé nécessite une modernisation des infrastructures et un renforcement des capacités des forces de renseignement. La gestion des tensions internes et la prévention des conflits intercommunautaires sont également des priorités, alors que le pays traverse une période de tensions sociales accrues. La coopération avec les agences internationales et les partenaires étrangers sera un autre axe central de son mandat, notamment pour maintenir le soutien logistique et technique nécessaire au bon fonctionnement des services de sécurité.

Un avenir incertain mais une responsabilité claire

La nomination d’Edgar Lawandos s’inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour restaurer la confiance dans les institutions sécuritaires et administratives. Cependant, la réussite de son mandat dépendra de plusieurs facteurs, notamment la capacité du gouvernement à mener à bien les réformes nécessaires et à garantir les ressources financières indispensables au fonctionnement des forces de sécurité. L’instabilité régionale, les tensions politiques internes et la crise économique seront autant de défis qu’il devra affronter. La situation du Liban reste précaire, et le rôle de la Sûreté de l’État sera déterminant dans la gestion des risques et la préservation de l’ordre public.

