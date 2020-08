La député Paula Yaacoubian et le bloc parlementaire Kataëb dans son ensemble ont ainsi annoncé leurs démissions du parlement.

Pour rappel, outre Sami Gemayel, Nadim Gemayel, Elias Hankash, et Paula Yacoubian qui ont démissionné ce samedi 8 août, l’ancien ministre et actuel député Marwan Hamadé avait annoncé sa démission dès le 5 août, au lendemain de l’explosion du Port de Beyrouth.

Le dirigeant du Parti Kataëb a annoncé la démission du bloc parlementaire phalangiste à l’issue des funérailles du secrétaire général du parti, Nizar Najarian, décédé lors de cette explosion, indiquant souhaiter “vivre en paix dans un pays libre, souverain et indépendant et un pays civilisé et développé”.

Il s’agit de changer la réalité dans laquelle vivent les libanais, indiquant avoir tenté d’oeuvrer au sein des institution, d’avoir appelé au dépôt d’une motion de censure du gouvernement mais ne pas avoir pu réunir la signature de 10 députés pour le faire.

Cette démission, explique-t-il, est motivée par le refus de devenir de faux témoins au parlement et indiquant se trouver au côté du peuple.

Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est pas une opportunité, comme le disent certains responsables, mais une catastrophe, et la naissance d’un nouveau Liban le sera sur les ruines de l’ancien Liban.”

Concluant son discours, Sami Gemayel a souligné que la douleur reste présente dans les maisons libanaises.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.