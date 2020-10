Depuis Twitter, le Président de la République, le Général Michel Aoun, a rappelé avoir tendu la main au mouvement populaire qui est né le 17 octobre 2019.

بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سوياً على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد. — General Michel Aoun (@General_Aoun) October 17, 2020

Un an après le début des mouvements populaires, ma main est encore tendue pour travailler ensemble à la réalisation des demandes de réforme, car aucune réforme n’est possible en dehors des institutions, et il n’est pas trop tard.

Pour rappel, d’importantes manifestations ont débuté le 17 octobre 2019, suite à la décision du gouvernement Hariri III d’augmenter certaines taxes via les télécommunications téléphoniques mobiles gratuites comme WhatsApp au lieu de ponctionner les profits des banques comme à un moment évoqué et chose refusée par elles.

Suite à un accident au centre-ville de Beyrouth entre gardes du corps du ministre de l’éducation nationale d’alors Akram Chéhayeb et des manifestants, celles-ci s’étendront à l’essentiel du territoire. Elles seront symbolisées par de nombreux barrages routiers faits de pneus en feu.