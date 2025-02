Liban: Première réunion du gouvernement Nawaf Salam

- Advertisement -

Une nouvelle ère politique pour le Liban

Le Liban vient d’entrer dans une nouvelle phase politique avec la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam. Ce changement intervient dans un contexte de crises économiques, politiques et sociales profondes qui nécessitent une action rapide et efficace. La première réunion du Conseil des ministres s’est tenue au palais présidentiel de Baabda sous la présidence du général Joseph Aoun, président de la République, et en présence du Premier ministre Nawaf Salam ainsi que de l’ensemble des ministres.

Cette session marque le début d’un mandat gouvernemental scruté de près par la population et la communauté internationale, en raison des attentes fortes concernant les réformes économiques, la lutte contre la corruption et la relance des institutions publiques.

Des soutiens diplomatiques et des priorités stratégiques

Peu après sa prise de fonction, le Premier ministre Nawaf Salam a reçu plusieurs appels de félicitations de leaders étrangers, signe de l’intérêt international pour cette transition politique. Le président français Emmanuel Macron a été parmi les premiers à le contacter, illustrant l’engagement de Paris à accompagner Beyrouth dans ses réformes et sa stabilisation. La France, traditionnellement impliquée dans les affaires libanaises, a joué un rôle clé dans les négociations menant à cette nouvelle configuration gouvernementale.

Outre l’appui français, Salam a également échangé avec le Premier ministre jordanien, Jaafar Hassan, ainsi qu’avec son homologue égyptien, Mostafa Madbouly. Ces échanges témoignent d’une volonté de renforcer les relations bilatérales du Liban avec les pays arabes, un axe essentiel pour une relance économique et une stabilisation politique durable.

Dans cette optique, le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raji, a affirmé que la politique étrangère du Liban s’articulera autour de trois principes fondamentaux : l’indépendance, la souveraineté et la priorité aux intérêts nationaux. Il a insisté sur la nécessité de préserver la neutralité du pays tout en consolidant les liens avec les États arabes et les partenaires internationaux.

Le rôle clé des institutions et la gouvernance interne

L’un des premiers défis de ce gouvernement réside dans la gestion des tensions internes et la restauration de la confiance du peuple libanais. La présence du président du Parlement, Nabih Berri, à la réunion tripartite avec Joseph Aoun et Nawaf Salam souligne la nécessité d’une collaboration entre les différentes institutions pour assurer une stabilité politique.

Le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Ahmad Al-Hajjar, a donné un signal fort en demandant le retrait de toutes les affiches et banderoles de félicitations à son effigie. Cette décision, motivée par un souci de sérieux et de concentration sur les priorités du pays, illustre la volonté du gouvernement de privilégier l’action aux démonstrations symboliques.

Les attentes et les chantiers urgents

Les défis auxquels fait face ce gouvernement sont nombreux :

La crise économique : L’inflation galopante, l’effondrement de la monnaie nationale et l’exode massif des jeunes talents nécessitent des réformes urgentes.

: L’inflation galopante, l’effondrement de la monnaie nationale et l’exode massif des jeunes talents nécessitent des réformes urgentes. Le secteur de l’énergie : Les coupures d’électricité récurrentes continuent de peser sur les ménages et les entreprises.

: Les coupures d’électricité récurrentes continuent de peser sur les ménages et les entreprises. La lutte contre la corruption : Une gouvernance transparente est essentielle pour restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs.

: Une gouvernance transparente est essentielle pour restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs. Les relations internationales : L’intégration régionale et le soutien des partenaires étrangers seront déterminants pour la relance du Liban.

Une diplomatie proactive pour restaurer l’image du Liban

Dans une interview accordée à la chaîne égyptienne Al-Qahira, le ministre des Affaires étrangères Youssef Raji a souligné l’importance d’une diplomatie basée sur l’indépendance et le refus des ingérences étrangères. Il a réitéré l’ambition du Liban de retrouver une place centrale sur l’échiquier arabe et international, notamment en renforçant ses relations avec l’Égypte et d’autres partenaires régionaux.

L’accent mis sur la coopération avec les pays arabes, notamment l’Égypte et la Jordanie, marque une volonté de repositionner le Liban dans son environnement naturel. Cela passe par des accords économiques et commerciaux stratégiques, mais aussi par un dialogue politique permanent pour garantir une stabilité régionale durable.

Vers une nouvelle dynamique politique

Le Conseil des ministres a clos sa première session sur une note solennelle, en observant une minute de silence en hommage aux victimes du récent assaut israélien sur le Liban. Ce geste symbolique met en avant les enjeux sécuritaires toujours présents, rappelant que la stabilité du pays dépend aussi de sa capacité à protéger sa souveraineté face aux menaces extérieures.

Alors que Nawaf Salam s’apprête à diriger son gouvernement dans cette période charnière, la population libanaise attend des actes concrets pour sortir le pays de l’impasse. Ce premier pas vers une gouvernance plus rigoureuse et une diplomatie plus active sera-t-il suffisant pour redonner espoir aux Libanais ? L’avenir le dira.