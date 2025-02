Liban : Suspension des vols pendant les funérailles de Sayyed Hassan Nasrallah

- Advertisement -

La Direction générale de l’aviation civile du Liban a annoncé ce mardi que les vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Beyrouth seront suspendus dimanche, entre 12h et 16h, en raison des funérailles de Sayyed Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, assassiné le 27 septembre 2024. Cette mesure fait partie des précautions prises pour assurer la sécurité pendant cet événement de grande ampleur.

Assassinat de Sayyed Hassan Nasrallah

Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a été tué le 27 septembre 2024 dans une frappe aérienne israélienne ciblant son quartier général situé à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth. L’attaque a été menée par l’armée de l’air israélienne, qui a utilisé des bombes anti-bunker pour détruire le complexe souterrain où se trouvaient Nasrallah et d’autres responsables du Hezbollah. Le complexe a été totalement détruit, et Nasrallah est décédé des suites des blessures subies lors de l’effondrement du bâtiment. Cette frappe a été un coup dur pour le Hezbollah et a exacerbé les tensions dans la région.

L’attaque a eu lieu alors que Nasrallah se trouvait à une réunion dans un bunker situé à plus de 18 mètres sous terre. Le gouvernement libanais a décrété trois jours de deuil national suite à sa mort, et le Hezbollah a promis de continuer la résistance contre Israël. L’assassinat de Nasrallah a provoqué une intensification des hostilités entre Israël et le Hezbollah, avec des conséquences humanitaires significatives pour le Liban.

Un événement d’envergure attendue

Les funérailles de Nasrallah se dérouleront au stade Camille Chamoun à Beyrouth, situé près de l’aéroport. Ce site a été choisi pour sa capacité à accueillir un grand nombre de personnes, avec des invités venant de 79 pays. Le chef du Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, a appelé à une large participation pour rendre hommage à Nasrallah, soulignant que cet événement serait l’occasion de montrer la force et la solidarité du mouvement. Après la cérémonie, Nasrallah sera enterré dans un terrain situé entre les routes de l’ancien et du nouvel aéroport de Beyrouth.

Prudence conseillée pour les ressortissants étrangers

L’ambassade des États-Unis à Beyrouth a conseillé à ses citoyens d’éviter la zone de l’aéroport et des rassemblements autour du stade Camille Chamoun. Dans un communiqué, elle a insisté sur l’importance de faire preuve de prudence en raison de l’afflux massif de participants et des risques potentiels associés à une telle concentration de personnes. « Les citoyens américains doivent éviter les zones de grandes foules et suivre les instructions des autorités locales », a précisé l’ambassade.

Le rôle stratégique de Beyrouth et les implications sécuritaires

L’aéroport international de Beyrouth étant un point névralgique du pays, les autorités libanaises ont mis en place des mesures de sécurité renforcées pour gérer les risques liés à la proximité des rassemblements. La suspension des vols, bien que gênante pour certains voyageurs, est jugée nécessaire pour éviter toute perturbation et garantir la sécurité des participants.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes, où la gestion d’événements de cette ampleur devient essentielle pour maintenir l’ordre public et prévenir toute escalade de violence.