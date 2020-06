La Présidence de la République pourrait organiser le 25 juin prochain une réunion regroupant, outre le Président de la République, le Général Michel Aoun, son Premier Ministre Hassan Diab, le Président de la Chambre Nabih Berri, les anciens Présidents de la République, les anciens premiers ministres et les dirigeants des blocs parlementaires actuels.

Il s’agirait de dissiper les tensions politiques entre les différents dirigeants politiques et ainsi réduire les risques de voir la situation se dégrader dans les rues libanaises.

Cette réunion, à l’initiative du chef de l’état sera organisée conjointement avec le Président de la Chambre qui sera chargé d’inviter les chefs des blocs parlementaires.

Cette information intervient au lendemain d’une première réconciliation, celle entre les 2 principaux dirigeants et adversaires druzes, Walid Joumblatt et Talal Arslan, alors que les anciens premiers, Saad Hariri, Fouad Saniora, Tamam Salam et Najib Mikati multiplient leurs attaques contre leur successeur Hassan Diab, accusé d’avoir réduit le périmètre des prérogatives qui lui sont dévolues.