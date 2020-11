2 minutes à lire

La compensation est une réparation que les employés reçoivent pour leurs réalisations et leurs contributions au travail. Notre revue de la littérature a précisé que les récompenses reflétaient positivement la satisfaction professionnelle, l’engagement, la motivation et les performances des employés.

Cette étude, similaire dans le fond à la précédente vise à comprendre le lien des «rémunérations sur l’engagement et la motivation des employés dans le secteur humanitaire». D’autres facteurs également peuvent être considérés afin d’étudier ce phénomène, sur plusieurs angles. à savoir, suivant une approche qualitative, ou descriptrice.

En conséquence, cette enquête a créé un cadre conceptuel basé sur cinq théories afin d’étudier comment le système de récompense affecte le niveau d’engagement et de motivation des organisations non gouvernementales (ONG) locales. Le paradigme interprétiviste (ou qualitatif) a guidé cette recherche, donc une conception de recherche qualitative a été employée, avec une approche inductive. Ceci confirmant la nature exploratrice, et non confirmatrice, de l’étude.

A ce titre, comme mode de collection des données, des interviews semi-structurées ont été distribuées. Trois managers (ou directeurs d’ONG) ont été interviewés afin comprendre le rôle des programmes de rémunération sur l’engagement et la motivation des employés. Les données des interviews ont été analysées manuellement, n’ayant pas eu la possibilité, dû au fait que pendant la collection des données et de leur interprétation, le port de la capitale du Liban a volé en éclats suite à une explosion qui a éventré la moitié de la ville l’été dernier.

Donc, les résultats ont révélé que l’utilité des récompenses et/ou autres mesures d’incitation de la masse salariale (monétaires ou non monétaires) joue un rôle important et positif sur l’engagement et la motivation des employés. Elle est recommandée par l’ensemble des personnes interrogées comme un outil pour améliorer la performance et d’assurer une compétitivité soutenue, même en temps de crises.

Certains des managers interviewés ont même soutenu que leurs employés préféreraient des incitations (ou récompenses) non monétaires dans la période du confinement (de la COVID-19), et que l’optique e mesurer ces paramètres peuvent être assez complexes et qu’elle devrait faire l’objet d’une étude quantitative afin d’étudier au mieux la relation, pour pouvoir formuler des hypothèses et de les tester.