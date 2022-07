Organisée par l’Institut français du Liban à travers tout le Liban, Ciné Caravane offre un moment de détente et de convivialité et une expérience du cinéma sur grand écran dans les villages où le public n’y a pas accès. Cette opération trouve encore plus son sens dans les circonstances particulières que traverse le pays et après environ 3 années de crise sanitaire et économique, durant lesquelles la population et particulièrement les enfants ont eu peu d’occasion de divertissement.

La « Ciné Caravane » de l’Institut français du Liban propose ainsi au mois d’août des projections gratuites de films tous publics en plein air dans différentes localités du Liban, organisées avec le concours des Instituts français en région, des municipalités et des associations locales.

Ainsi, depuis 2009, Ciné caravane c’est plus de 70 films français et libanais, 300 projections dans plus de 100 villages, et des milliers de spectateurs répartis dans toutes les régions du Liban.

En 2022, Ciné caravane débutera le 3 août à Zahlé, s’arrêtera dans 16 villages et se terminera le 31 août à Aley.

Comme chaque année, les films projetés sont des films récents. Au programme cet été : « Aline » de Valérie Lemercier (qui a reçu un César de la meilleure actrice pour son interprétation) et « Mystère » de Denis Imbert.

Tous les films sont projetés à 20h, en français sous-titrés en arabe ou en anglais.