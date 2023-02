Réagissant à l’appel de la procureur du Mont Liban, l’Observatoire européen pour l’intégrité au Liban a condamné « l’ingérence de l’autorité politique dans les procédures judiciaires engagées par le procureur général du Mont-Liban, le juge Ghada Aoun, contre des banques afin de découvrir d’éventuelles détournements de fonds », soulignant que « le juge doit exercer son travail dans le respect de la séparation des pouvoirs », soulignant qu’il « informera les autorités parlementaires et judiciaires en Europe afin de suivre l’affaire et de protéger l’enquête ». ”

Pour rappel, enquêtant sur des dossiers de détournement de fonds, la procureur du Mont Liban a lancé un appel via Twitter, suite à l’interview hier du premier ministre Najib Mikati qui jugeait les procédures judiciaires à l’encontre des banques libanaises accusées de blanchiment d’argent « inacceptables car cela nuit à la réputation du Liban », augurant d’un bras-de-fer avec l’appareil judiciaire.

Selon certaines sources, le premier ministre Najib Mikati serait en communication avec le juge Souhail Abboud, président du conseil supérieur de la magistrature et le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat afin de retirer ce dossier jugé critique à la procureur du Mont Liban, alors que les banques locales ont entamé un mouvement de grève depuis 3 semaines faisant ainsi pression sur les autorités libanaises.

Appel urgent aux instances internationales au parlement europeen …M.Mikatti s ingère d une manière flagrante dans la justice dans le but d arreter les,investigations que je mène dans l affaire des banques et du blanchiment d argent.pour la defense de l etat de droit aider nous — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023

Plusieurs banques, ainsi que leurs dirigeants et membres du conseil d’administration ont été déjà mis en examen suite à leur refus de communiquer les informations nécessaires à l’enquête, même si certaines ont choisi de coopérer. Parmi les banques et les dirigeants mis en examen, se trouvent la Banque Audi, la Fransabank ou encore la Bank of Beirut dont une succursale a été scellée par décision judiciaire.

Selon les informations actuellement disponibles, le 11 novembre 2009, la banque centrale avait accepté d’accorder aux banques une grande quantité de dollars à condition qu’elles soient utilisées exclusivement au Liban et avec un taux d’intérêt qui atteignait 20 %. Il s’est avéré plus tard que 15 banques ont retiré ces fonds, estimés à 8,3 milliards de dollars, entre novembre 2019 et mars 2020. (…) Les banques ont renvoyé les fonds à la banque centrale par le biais de leur liquidité lollar et ont envoyé environ 4 milliards de dollars à l’étranger pour couvrir les engagements envers les banques correspondantes et les transferts au profit de personnalités locales influentes, des membres des conseils d’administration de ces banques et de certains déposants de haut niveau.

Elles avaient répliqué en estimant que ces procédures pourraient nuire à leurs relations avec les banques correspondantes à l’étranger.

Ces ingérences pourraient encore complexifier les relations entre le Liban et la communauté internationale dans le cadre du déblocage de l’aide économique nécessaire pour faire face à la crise. Les banques mais aussi de nombreuses personnalités politiques sont considérées comme corrompues et non crédibles, par la population libanaise mais aussi par de nombreux pays alors que plusieurs personnalités de haut rang comme le gouverneur de la BdL font l’objet de procédures judiciaires lancées à leurs encontre pour détournement de fonds en France, en Allemagne, en Suisse ou encore en Belgique.