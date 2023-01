Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Liban annonce la nomination de Melhem Zein comme ambassadeur de bonne volonté dans le cadre de l’initiative “Live Lebanon” du PNUD, “dans le but de promouvoir et d’accélérer l’action en faveur de la sécurité routière au Liban et pour d’autres projets de développement et humanitaires”. des buts aussi.”

Cette nomination intervient alors que l’artiste s’était fait connaitre pour son activisme notamment dans le secteur de la sécurité routière et de son soutien à la lutte contre la paupérisation et la faim dans le cadre d’une coopération entre le PNUD et la chaine de télévision MTV Lebanon.

Pour rappel, 32 personnes décèdent mensuellement suite à un accident de la route, constituant une des principales causes de la mortalité au Liban.