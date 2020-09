Moins d'une minute de lecture

La Présidence de la République et celle du Parlement ont tous les 2 réitérés leurs appuis respectifs à la feuille de route française.

Le chef de l’état, le général Michel Aoun a ainsi indiqué que l’initiative française du Président Macron se poursuit et qu’elle recevrait tout son soutien conformément aux principes qu’il a énoncé.

Pour sa part, le président de la chambre Nabih Berri a également souligné son adhésion à l’initiative française quelques minutes après l’annonce du renoncement du Premier Ministre Mustapha Adib à former le prochain gouvernement. Il a également accusé les autres partis libanais d’être à l’origine de cet échec.

Je pense que tous les blocs parlementaires soutiennent les réformes. Le Parlement est le plus motivé à approuver ce qui doit être fait, et nous adhérons à notre position et à l’initiative française en fonction de son contenu

Cette information intervient alors que le processus de formation du gouvernement Mustapha Adib faisait face à de nombreux obstacles dont celui majeur de l’attribution du ministère des finances revendiqué par le mouvement Amal et le Hezbollah.

Quant au premier ministre sortant Hassan Diab, il a appelé à de nouvelles consultations parlementaires dans les plus brefs délais afin de former un nouveau gouvernement, appelant la France à maintenir sa feuille de route.

J’appelle le président français à continuer à se tenir aux côtés du Liban dans cette phase difficile et à poursuivre ses efforts et son initiative pour aider le Liban. Les conditions de vie du Liban sont exceptionnelles, et elles nécessitent des efforts exceptionnels pour y faire face.



Les forces politiques doivent arrêter les pratiques et les interactions qui menacent ce qui reste de la fermeté de la nation.