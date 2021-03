Des marches ont actuellement lieu à Beyrouth, entre le Ministère de l’Energie et la place Riad el Solh et à Saïda entre la place des Martyrs et la place Elia, pour protester contre la dégradation des conditions sociales et économiques alors que l’Armée Libanaise a rouvert l’autoroute de Jiyyeh précédemment bloquée au trafic par les protestataires.

Cette information intervient alors que la parité de la livre libanaise face au dollar s’est largement détériorée il y a 3 semaines. Elle avait commencé à diverger dès l’été 2019, suite à une pénurie de billets vers au Liban avant de continuer à se dégrader jusqu’à atteindre la parité de 15 000 LL/USD ces dernières semaines atteignant ainsi une dévaluation de 100% par rapport au taux de change officiel. Ainsi, le salaire minimum représente moins de 2 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. 65% de la population active vit désormais sous ce seuil symbolique.