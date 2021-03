Le syndicat des agents de change a salué l’annonce du gouverneur de la Banque du Liban concernant les mesures prises pour tenter de contrôler le marché noir.

Il s’agit, selon le communiqué, de restituer les opérations de change aux “changeurs légitimes” et d’agir contre “les fantômes du marché noir”, accusés d’avoir manipulé le cours de la livre libanaise, estimant que la plateforme que souhaite mettre en place la Banque du Liban “la source officielle du taux de change réel du dollar et remplacera les applications suspectes et leurs taux de change orientés qui contrôlaient les marchés et la vie des citoyens”.

Pour rappel, la Banque du Liban avait déjà tenté de mettre en place une plateforme à destination des agents de change, cela il y a une année, mais sans réussir à contrôler ou unifier les différents taux de parité.

Ce communiqué intervient à l’issue d’une réunion entre le Président, le Général Michel Aoun, et le gouverneur de la BdL, Riad Salamé.

Cette réunion portant sur les mesures à prendre face à la dégradation brutale du cours de la livre libanaise au marché noir ces 3 dernières semaines.

Riad Salamé a ainsi informé le chef de l’état du lancement prochain d’une plateforme électronique permettant l’enregistrement de toutes les transactions financières et ainsi la surveillance des tentatives de manipulation du cours de la livre libanaise. Cette plateforme devrait devenir la référence de la parité réelle de la livre, estime-t-il.

Par ailleurs, les banques seront désormais autorisées à accéder à cette même plateforme et à échanger des devises étrangères selon la parité publiée sur cette plateforme sous surveillance du comité de contrôle des banques.

Toujours selon le communiqué de la Présidence, la Banque du Liban devrait intervenir en cas de manipulation des cours et ainsi modérer les variations du marché.

Pour sa part, la présidence de la république a souligné la nécessité de restructurer le secteur bancaire et au rétablissement de la confiance de la population envers lui.

Pour rappel, plusieurs taux de change ont désormais cours au Liban, un taux de change officiel à 1507 LL/USD mais où les devises étrangères ne sont plus disponibles, un cours officiel pour les changeurs à 3 900 LL/USD où les sommes sont également indisponibles et une parité au marché noir où se déroule l’essentielle des opérations de change actuelles.

La parité de la livre libanaise face au dollar a commencé à diverger dès l’été 2019, suite à une pénurie de billets vers au Liban avant de continuer à se dégrader jusqu’à atteindre la parité de 15 000 LL/USD ces dernières semaines atteignant ainsi une dévaluation de 100% par rapport au taux de change officiel. Ainsi, le salaire minimum représente moins de 2 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. 65% de la population active vit désormais sous ce seuil symbolique.