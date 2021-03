Les autorités libanaises ont annoncé la réouverture des bars, restaurants et salles de sport ainsi que du casino du Liban en dépit d’un nombre toujours important de décès et de cas diagnostiqués quotidiennement. Cette réouverture devrait intervenir à partir de lundi,

Cette réouverture concerne en premier lieu les établissements touristiques ou encore les entreprises. Cependant, ils seront tenus à respecter des mesures strictes, notamment en terme de capacité d’accueil, de distanciation sociale ou encore du port du masque, à l’exception des banques qui pourront opérer à 100% de leurs capacité. Quant aux boites de nuits, elles devraient encore garder portes closes. Les rassemblement comme les mariages et les funérailles ne seront pas encore autorisés pour l’heure.

Le couvre-feu cependant restera en place de 20 heures à 5 heure du matin. Seuls les services considérés comme essentiels pourront opérer 24h sur 24. Les personnes âgées de plus de 60 pourront également revenir au travail.

Cette annonce intervient en dépit d’une forte progression du nombre de décès avec 73 morts dénombrés ce jeudi 18 mars. Le nombre de contamination est également en forte hausse avec 3 544 cas diagnostiqués ces dernières 24 heures.

Plus de 5500 personnes sont ainsi décédées de complications induites par le COVID19 au Liban depuis l’apparition de la maladie le 21 février dernier dont plus de 60% lors du dernier confinement, motivé à l’époque par la réouverture des restaurants et autres établissements à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Cette information intervient alors que le Liban aurait réservé des doses de vaccins pour couvrir 3.5 millions de personnes. Seules 900 000 personnes se sont inscrites jusqu’à présent pour en bénéficier. Pour rappel, 750 000 doses de vaccins de type Pfizer ont été commandées.