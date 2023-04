Suite à l’échec du financement des élections municipale afin d’organiser un scrutin dans les délais, le présidente du Parlement, Nabih Berri, a convoqué ce jeudi une session législative. Celle-ci devrait se dérouler mardi et vise à prolonger le mandat des conseils municipaux actuels de 4 mois selon le projet du vice-président de la chambre Elias Bou Saab et d’un an selon la proposition du député Sajih Attieh.

Pour l’heure, les blocs parlementaires du PSP et du CPL devraient assister à cette session, en dépit du boycott déjà annoncé du bloc des forces libanaises qui estiment que le parlement, désormais organe électoral depuis la fin du mandat présidentiel, ne peut se réunir.