Le ministre de l’énergie Walid Fayyad a estimé que le plan d’amélioration de la production d’électricité publique se heurte à des difficultés de financement, limitant l’approvisionnement de 4 à 5 heures au lieu de passer à 8 heures.

En cause, la Banque du Liban ne fournirait pas les devises nécessaires à l’achat des carburants, appelant à une coopération dynamique entre le ministère des Finances et la Banque centrale, pour ouvrir les crédits et cela sans retard.

Selon le ministre, “l’augmentation de la nutrition se fait de manière durable, car il existe un tarif qui couvre son coût. Les chiffres montrent que le coût d’un kilowattheure par maison représente environ 40 % du coût des kilowattheures fournis par des générateurs privés.”

“La décision était d’augmenter l’offre après les campagnes pour supprimer les infractions sur le réseau, et il y a des progrès positifs en termes de suppression. C’est vrai qu’il y a un retard, mais les signes que nous avons vus depuis le début de la mise en œuvre effective du plan d’urgence en février dernier indiquent que les choses vont bien.”