Les chaines de télévision libanaises ont indique que le prochain gouvernement pourrait être prochainement annoncé suite à un accord entre partis libanais concernant l’attribution du Ministère des Affaires étrangères à Nassif Hitti et du ministère de l’économie à Demianos Kattar au sein du gouvernement du Premier Ministre Hassan Diab.

Seules demeurent les nominations du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques et du poste de vice-président du conseil des ministres.

Ces informations circulent alors que d’autres, contradictoires, indiquent que le président du parlement Nabih Berri souhaiterait l’élargissement de la prochaine équipe de 18 à 24 membres afin d’inclure plus de représentants de partis politiques. Cette demande pourrait cependant retarder la proclamation du gouvernement Hassan Diab.

Qui est Nassif Hitti?

Nassif Hitti est Docteur en Relations internationales, Université du Sud de la Californie (USC) et diplômé en sciences politiques de l’université américaine de Beyrouth.

Il a occupé plusieurs postes importants au sein de la Ligue, tels que assistant spécial du Secrétaire général (1991-1999), responsable Politique, Presse & Information à Ontario au Canada et Directeur Général des Affaires internationales au département des Relations arabo-américaines. Il a été maître de conférence sur la Politique du Moyen-Orient à l’université de Californie du Sud (USC) et au département des Sciences politiques de l’université américaine de Beyrouth. Il est également membre fondateur du site d’information Al Monitor.

Il a également été Ambassadeur de la Ligue des Etats Arabes en France et observateur permanent auprès de l’Unesco