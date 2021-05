La nouvelle grille tarifaire publiée ce mercredi par le ministère de l’énergie fait part d’une augmentation pour la 3ème semaine consécutive des prix des carburants.

Ainsi, le SP95 passe désormais à 39 100 LL/20 livres (+500 LL), tout comme le SP98 dont le prix est désormais de 40 200 LL/20 litres (+400 LL).

Le prix du fioul augmente également de 600 litres et passe à 26 700 LL/20 Litres.

Seul le prix d’une bouteille de gaz de 10 kilogrammes recule de 200 LL. Elle coutera désormais 24 500 LL.

Cette information intervient alors que le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité dont font partis les carburants devrait prochainement s’achever faute de réserves monétaires suffisantes auprès de la Banque du Liban pour en financer le coût.

Le coût du programme était de 700 millions de dollars durant la période précédentes à la crise actuelle. Il est tombé à 500 millions de dollars actuellement, soit 6 milliards de dollars par an dont 3 milliards de dollars pour les carburants seulement. Des interrogations portent également sur la réalité des 16 milliards de dollars de réserves brutes de la Banque du Liban principalement constituées par les sommes disponibles par les 15% de réserves obligatoires sur les dépôts bancaires.

La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement puisqu’il s’agirait alors d’un prêt annuel pour un montant d’un milliard de dollar de la Banque du Liban contre 6 actuellement. Ce programme serait à destination de 800 000 familles maintenant.

En effet, plus de 65 % de la population se trouverait aujourd’hui vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 6 dollars par jour. Le taux d’inflation aurait même atteint 155 % au cours de l’année 2020, les prix de certains produits essentiels mais non subventionnés ayant même atteint une hausse de 400%, alors que la livre libanaise aurait perdu plus de 90% de sa valeur depuis octobre 2019.