Opération contre la falsification de médicaments au Liban

Une traque sans relâche

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont encore frappé dans leur lutte quotidienne contre le crime. Une brigade judiciaire de Nabatieh a mis fin aux agissements d’un réseau soupçonné de falsifier des médicaments, une menace directe à la santé publique qui opérait dans plusieurs régions du pays.

Suspects dans le collimateur

Les enquêteurs ont ciblé trois individus :

A. S., né en 1992, de nationalité syrienne ;

Gh. S., né en 1994, également syrien ;

A. Q., né en 1992, libanais.

Ces suspects, pistés pour leur implication présumée dans la contrefaçon de médicaments, sévissaient dans les secteurs de Rahab, Cola et Nabatieh.

Une opération minutieuse

La brigade de Nabatieh n’a rien laissé au hasard. Grâce à des investigations poussées et une surveillance de tous les instants, les forces de l’ordre ont suivi les moindres faits et gestes des suspects, traquant leurs activités suspectes à travers ces trois zones sensibles.

Arrestations en cascade

Le filet s’est refermé dans les localités de Cola et Rahab. Les éléments de la brigade judiciaire ont localisé les suspects, les ont interceptés avec précision, et les ont placés en détention. Une opération éclair qui a porté ses fruits en un temps record.

Saisies révélatrices

Lors des arrestations, les FSI ont mis la main sur des preuves accablantes : une quantité de médicaments falsifiés, prêts à inonder le marché, et un pistolet de guerre, signe que ce réseau ne se contentait pas de jouer avec la santé des citoyens. Les saisies renforcent la gravité de l’affaire.

Enquête sous haute surveillance

L’enquête suit son cours, placée sous la supervision directe de la justice compétente. Les trois suspects, A. S., Gh. S. et A. Q., font désormais face à des interrogatoires serrés pour démêler l’ampleur de ce trafic qui menaçait la sécurité sanitaire au Liban.

Une menace pour la santé publique

Ce coup de filet s’inscrit dans une mission plus large des FSI : protéger les Libanais contre les crimes qui touchent leur bien-être. La falsification de médicaments, ciblée ici, n’est pas un délit anodin – elle met des vies en danger en inondant le marché de produits frauduleux.

Des zones sous tension

Rahab, Cola et Nabatieh : trois secteurs où ce réseau opérait en toute discrétion, jusqu’à ce que la brigade judiciaire de Nabatieh décide de passer à l’action. Ces zones, souvent sous les radars, ont révélé une activité criminelle qui ne passait plus inaperçue grâce à la vigilance des forces de l’ordre.

Une traque au cœur du réseau

