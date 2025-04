Funérailles à Adeisseh : Ali Fayyad met en garde contre les menaces israéliennes

- Advertisement -

Une foule pour les martyrs

À Adeisseh, dans le sud du Liban, le Hezbollah a conduit une imposante procession funéraire pour honorer des martyrs de la Résistance islamique, tombés « sur la voie de Jérusalem » et sous les frappes israéliennes. Le député Ali Fayyad, du bloc « Fidélité à la Résistance », a pris la tête du cortège avec des dignitaires et des familles.

Fayyad ouvre le bal des déclarations

Lors de la cérémonie, Ali Fayyad a prononcé une allocution forte, adressant ses condoléances et félicitations aux proches des martyrs. « Nous ne nions pas la gravité et la dangerosité de cette étape », a-t-il lancé, posant le ton d’un discours centré sur les défis actuels du Liban face à Israël.

Israël bafoue la résolution 1701

Fayyad a pointé du doigt l’attitude israélienne face au cessez-le-feu. « Malgré l’engagement libanais à respecter la résolution 1701 et ses mesures d’application, l’ennemi persiste dans son agression, son occupation et ses tentatives d’imposer ses conditions », a-t-il dénoncé, soulignant un mépris des cadres internationaux.

Une communauté internationale complice

Le député n’a pas épargné les puissances étrangères, en particulier les États-Unis. « Israël agit comme si les résolutions, les comités de supervision et le droit international n’existaient pas, avec les Américains en première ligne, complices de ses crimes et exploitant la situation politiquement », a-t-il accusé, suggérant un soutien actif à l’agression.

La résistance justifiée

Pour Fayyad, les récents événements valident la position du Hezbollah. « Ce qui se passe confirme nos avertissements sur cet ennemi et le danger existentiel qu’il représente », a-t-il affirmé. Il a défendu le droit du peuple libanais à protéger sa terre et sa souveraineté face à des menaces croissantes.

Menaces de guerre en vue

Fayyad a évoqué de nouvelles pressions. « Nous sommes à l’aube de menaces américaines et israéliennes, dont des allusions à un retour à la guerre », a-t-il averti, insistant sur la vigilance nécessaire face à ces intimidations qui pourraient replonger le Liban dans le conflit.

L’unité comme rempart

Face à cette situation, il a appelé à la cohésion. « Il faut une position libanaise unie contre ces menaces », a-t-il plaidé. « Pas de capitulation, pas de normalisation, mais un attachement ferme à nos droits sur notre terre, nos villages et notre souveraineté – des droits non négociables. »

Israël cherche l’escalade

Le député a analysé la stratégie israélienne. « L’ennemi use d’assassinats, de provocations et d’escalades pour nous faire plier ou nous entraîner dans une nouvelle guerre », a-t-il déclaré, dénonçant une tactique visant à briser la résistance ou à rallumer les hostilités.

Pas de guerre, mais pas de recul

Fayyad a clarifié la position du Hezbollah. « Nous ne céderons pas, mais nous ne voulons pas retourner à la guerre », a-t-il assuré. « Nous agissons dans l’intérêt du Liban, conscients de ce qui sert le pays, et espérons une unité entre l’État, le gouvernement, l’armée et la résistance. »

Une solution évidente

Il a conclu sur une note claire. « La solution est simple : l’ennemi doit quitter nos terres et arrêter ses agressions. Nous, nous respectons pleinement la résolution 1701, son cessez-le-feu et ses mécanismes », a-t-il dit, posant les bases d’une sortie de crise conditionnée au retrait israélien.

Fayyad face à la crise

