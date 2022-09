La création artistique investit le site archéologique de Byblos !

Le Programme Art & territoire

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France a lancé, pour l’année 2021/2022, un programme exceptionnel de soutien à la culture au Liban, « Art et Territoire », qui vise à soutenir des projets artistiques dédiés à la mise en valeur du patrimoine libanais. En collaboration avec des structures locales et des municipalités, ce programme met l’accent sur la création contemporaine et l’importance de son ancrage au cœur des territoires.

« Art et Territoire » est porté par l’Ambassade de France et les antennes de l’Institut français du Liban en région (Tripoli, Jounieh, Deir el Qamar, Saida, Tyr, Nabatieh, Zahlé, Baalbeck), en partenariat avec la Direction générale des antiquités (DGA) libanaise. Les onze projets artistiques retenus valorisent à la fois l’histoire récente et ancienne du site historique mis à disposition par la DGA, sa géographie, sa topographie, ses particularités et résonnent de façon polysémique avec les territoires qu’ils habitent en investissant un langage artistique original.

« L’archéologie du toucher » de Charbel Samuel Aoun

Dans le cadre du neuvième projet Art & Territoire, l’artiste Samuel Aoun a reçu carte blanche pour créer une installation interactive au cœur du site archéologique de Byblos. Ce dernier a choisi de remonter aux sources du puits de Ain el Malak, le puits du Roi que les larmes de la déesse Isis auraient creusé.

Quatre réceptacles remplis d’éléments naturels (roches, foin, eau, boue) sont encastrés à même le sol autour du puits, chacun provoquant un son méditatif qui résonne dans les profondeurs. Cette installation, déclenchée par le pas des passants, double l’architecture physique d’une architecture sonore qui fait écho aux chants psalmodiés à travers les siècles. Une expérience sensorielle, temporelle et contemplative visible jusqu’au 5 octobre !

Encore deux projets à venir

Retrouvez les projets Art &Territoire en octobre avec les deux derniers projets artistiques du programme ! A partir du 23 octobre, l’artiste Alfred Tarazi accueillera le public sur les marches du Musée national de Beyrouth pour un parcours à travers les collections familiales enfin dévoilées. De la vitrine muséale à l’étagère personnelle, « Hymne à l’amour » interroge les thématiques de la transmission et de la mémoire des objets familiaux.

Du 28 au 30 octobre, l’équipe de la Temporary Art Platform (TAP) invitera divers artistes contemporains à dialoguer avec la communauté locale autour de leurs œuvres installées au cœur du site de la citadelle de Niha. Sa démarche est de mettre en valeur l’importance de la conservation des sites malgré les crises sociales, économiques, sanitaires ou politiques et de rendre plus accessible la confrontation de l’art contemporain et du patrimoine.

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information et couvrir cet événement.

PROJETS A VENIR 2022

« Hymne à l’amour » d’Alfred Tarazi.

Projet d’une installation sur les marches du Musée National explorant la thématique de la transmission et de la mémoire à travers la confrontation entre des objets familiaux et des œuvres du musée devenues universelles.

A partir du 23 octobre 2022, Musée national de Beyrouth

« Les ruines du Temple » d’Amanda Abi Khalil pour le TAP

Organisation d’activités interactives (marches, événements musicaux, performance, cuisine…) entre la communauté locale et plusieurs artistes contemporains renommés. Projet à double objectif : mettre en valeur l’importance de la conservation des sites malgré les crises sociales, économiques, sanitaires ou politiques et rendre plus accessibles l’art contemporain et le patrimoine !

Fin octobre 2022, Hosn Niha

PROJETS DEJA PRESENTES 2021-2022 (Pour mémoire)

« Une dramaturgie photographique » de Paola Yacoub et Michel Lasserre pour la Galerie Marfa’

Projet photographique avec des artistes locaux et la participation des habitants. Le projet proposera aussi des ateliers pédagogiques avec des étudiants et des rencontres. L’objectif : Tisser un réseau de personnes mobilisées à Sfireh basé sur des valeurs d’égalité, notamment de genre.

30 juin au 2 juillet 2022 – Sfireh

« Parcours musical dans les temples romains de la Beqaa » de Jean-Louis Mainguy, Leila Nahas et Bassem Christo pour le Festival de Baalbeck

Les organisateurs du Festival de Baalbeck proposent un parcours musical inédit à travers les temples de la Beqaa, incluant de jeunes artistes de style très variés et retransmis en live sur Facebook et Youtube.

9 Juillet 2021, Temples romains de la Beqaa

« (Re)discovering spaces – Bridging traditions of music culture and heritage » du groupe Stories en partenariat avec Onomatopeia et Sharqy Foundation

Stories, en partenariat avec Onomatopeia et Sharqy Foundation réinvestit le célèbre Palais Mir Amine !

Au programme : deux jours de festival d’art et de musique proposant des ateliers musicaux et éducatifs pour enfants, des concerts, des rencontres et des expositions pour reconnecter le site à sa signification culturelle et à d’autres sites !

18-19 décembre 2021, Palais Mir Amine

« Aux marches du palais » de Lama Amine (ONG Seenaryo)

Un projet de rédaction et de montage d’une pièce de théâtre avec 15 jeunes en s’inspirant de l’histoire locale, qui comprendra plusieurs représentations itinérantes au Sérail de Deir el Qamar. Le but est de créer un réseau inclusif de jeunes liés par le théâtre, avec une empreinte écologique faible.

avril au 1er mai, Beiteddine – Deir El Qamar

« Festival du Patrimoine à l’IF de Tripoli »

Projet de rayonnement culturel local lancé à l’occasion de la journée nationale du patrimoine par l’Institut français du Liban à Tripoli, en partenariat avec le comité culturel de la municipalité de Tripoli, la Direction Générale des Antiquités (DGA) et la plateforme Minjara. Une série de manifestations culturelles (exposition d’artisanat et d’art, conférences sur le patrimoine, concert, ballet) a eu lieu dans et autour du Hammam Ezzedine (XIIIe siècle) pour mettre en lumière le patrimoine matériel et immatériel tripolitain.

21 au 23 mai 2021 – Hammam Ezzeddine (Tripoli)

« Lost in the Right Direction » de Art Design Lebanon (AD Leb) –

Exposition collective d’œuvres d’art et de design dispersés à travers le site romain de Deir El Qalaa, site archéologique de Deir El Qalaa (Beit Meri)

« Lost in the Right Direction » s’attache à la mise en valeur de la nature, des traditions et des rituels antiques à travers des créations contemporaines scénographiées par l’architecte Hala Younes. Familiers ou non du site, la trentaine d’artistes invités a eu l’occasion de le visiter avec des archéologues spécialisés en amont pour s’en imprégner pleinement avant de présenter leurs œuvres.

du 4 décembre 2021 au 9 janvier 2022

« Tyr Interactive Heritage Itinerary » de Rony Jalkh pour Placemaking MENA

Promenade artistique et archéologique menant au site de Al Mina en passant par Beit al Medina, tout au long duquel sont proposées des installations interactives pour découvrir le site.

22 juillet 2022, Al Mina (Présentation en PJ)

« NIHATHA » de Kinda Hassan et Hadi Chouéri (association Yazan)

Kinda Hassan et Hadi Chouéri souhaitent réinvestir le site de Hosn Niha. Pour cela, ils installent des capteurs sonores et visuels activés par la température et la présence des visiteurs pour rendre vivant le lieu. Bruits de source d’eau, sons historiques, projection de constellation… Le projet est basé sur des archives, en partenariat avec la Direction Générale des Antiquités.

30-31 juillet 2022, Hosn Niha (Présentation en PJ)