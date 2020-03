Qu'est ce qu'un Eurobond? Il s'agit une obligation, c'est-à-dire une créance ou une dette, libellée dans une monnaie différente de celle du pays (ou du marché) dans lequel elle est émise. Dans le cas présent, il s'agit donc d'une dette de la République Libanaise libellée en dollar et généralement cotée à l'étranger.



Ce concept d'Eurodollars a été inventé quand l'URSS avait déposé des dollars dans des banques européennes à partir des années 1950.



Par extension ensuite, ce concept a été élargi par convention aux obligations à partir des années 1960 quand des sociétés et non des états ont fait appel à des capitaux en dollars sur des marchés qui leurs sont étrangers. Puis, c'était au tour des états d'émettre ce type d'instruments financiers.

On a pu avoir ainsi des eurobonds libellé en Yens côtés aux USA, des eurobonds libellés en franc-suisse côtés à Paris.



Egalement, il ne faut pas confondre eurobonds et eurobonds du projet européen de mutualisation de la dette publique européenne afin d'homogénéiser les taux d'intérêts dans la zone euro. C'est un faux-ami.



La valeur nominale sur les marchés d'un Eurobond est généralement de 1 000 USD. En pratique, on peut acheter des obligations pour 1 dollar.



Après émission, l'instrument financier sera côté sur un marché secondaire où il est possible d'acheter et de vendre. Cependant en pratique, ces ventes se font de gré à gré.



La durée de vie – ou arrivée à maturité – des obligations est variable. Elle peut aller d'un mois ou 30 jours, à 30 ans.

Quel est l'intérêt d'un Eurobond? Pour l'émetteur dans notre cas, un état (pour une entreprise, cela serait différent)

Il y a plusieurs intérêts et non un seul, le premier étant de pouvoir faire appel à des capitaux basés à l'étranger souvent à des taux plus bas que la monnaie locale.



Le gouvernement du Liban, qui faisait face à des taux d'intérêts élevés et une parité entre livre libanaise et dollar maintenue par la politique du Peg, même à la fin des années 1990, avait décidé de faire émettre des eurobonds en dollars à des taux moins élevés sur les marchés internationaux, avec, à la clé, la possibilité de réduire le service de la dette publique.



Pour le créancier,

Il peut ainsi diversifier ses investissements généralement de manière garantie dans d'autres pays. Il y a aussi généralement des raisons fiscales.

Egalement, vu que ce produit financier est côté en bourse, il peut spéculer à la baisse ou à la hausse le prix de ces obligations comme on le verra plus tard, même si les ventes et les achats de gros volumes se sont de gré à gré.



Par ailleurs, les euro-obligations sont régies par les pratiques du marché, par la loi de l'offre et de la demande, plutôt que par une agence officielle, ce qui permet aux émetteurs d'éviter les formalités réglementaires, de réduire les coûts et, finalement, d'émettre les obligations plus rapidement. Pour le créancier, les euro-obligations ne sont généralement pas soumises à des taxes ou des règlements d’un quelconque gouvernement. C'est à lui de déclarer ses gains au cas où la législation fiscale locale le lui impose.

Quels types d'obligations existent? Il existe 2 principaux types d'obligations,



– ceux qui donnent lieu à un coupon également appelé appelé coupon obligataire, c'est-à-dire à intérêt et cet intérêt est fixe. Il ne change pas. Cet intérêt peut être payé, chaque mois, chaque semestre, chaque moitié d'année ou chaque année, selon le type de contrat

– ou encore des obligations dont le paiement peut être capitalisé jusqu'à sa maturité



Il existe d'autres types d'obligations beaucoup moins fréquentes voire totalement inexistant dans le contexte des eurobonds, celui d'obligation perpétuelles donc sans arrivée à maturité et qui donnent lieu au paiement d'un coupon annuel.

Aussi, il existe des obligations à taux variables, généralement indexés sur les mais cela n'est généralement pas le cas pour les états.