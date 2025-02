Qui est Ahmad Al-Hajjar – Ministre de l’Intérieur

- Advertisement -

Origines et parcours militaire

Ahmad Al-Hajjar est un général de brigade à la retraite de l’armée libanaise. Il a occupé des postes de commandement clés, notamment dans la gestion des opérations de sécurité intérieure et du maintien de l’ordre. Son expertise en sécurité nationale, en renseignement et en lutte contre le crime organisé lui confère une solide réputation dans les milieux militaires et politiques.

Expérience et réalisations

Al-Hajjar a joué un rôle déterminant dans la coordination entre l’armée libanaise et les forces de sécurité intérieure pour garantir la stabilité du pays dans des périodes de tension. Il a dirigé plusieurs opérations de lutte contre le terrorisme et le trafic illégal, renforçant les capacités des services de renseignement libanais. Son engagement en faveur d’une réforme de la police et de la modernisation des forces de sécurité en fait un choix stratégique pour le ministère de l’Intérieur.

Nomination au poste de ministre de l’Intérieur

En janvier 2025, Ahmad Al-Hajjar a été nommé ministre de l’Intérieur (affiliation politique à confirmer). Sa nomination vise à renforcer la sécurité nationale et la stabilité interne, tout en garantissant un équilibre entre les forces politiques influentes et les impératifs de l’État libanais.