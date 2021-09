Ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Mikati III, le général George Mikhael Kallas, né en 1953, est Professeur à la Faculté de l’Information et de la Documentation et Maître de conférences à la Faculté des Arts et des Sciences Humaines de Université Libanaise

A ce titre il a été Conseiller média auprès de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science et de la Ligue des États arabes, fondateur et Directeur du Centre Libanais d’Etudes et de Consultations sur les Médias depuis 1986, directeur de différents départements dont celui de Recherche et d’Etudes au Parlement Libanais entre 2005 et 2006 et Doyen de la Faculté d’Information et de Documentation de l’Université Libanaise 2009 – 2014.

Il occupe actuellement un poste de responsable de la Commission de Reconnaissance et d’Equivalence au Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur depuis 2018.

Par ailleurs, George Kallas est rédacteur culturel pour le quotidien An Nahar, , Conseiller média auprès du Président de l’Université Libanaise depuis 1989, Membre de la conseil d’administration de l’Union des écrivains libanais depuis 1997, Membre du conseil d’administration du mouvement culturel Au Liban depuis 1996, Rédacteur en chef du magazine de l’Université culturelle libanaise dans le monde depuis 2005 , Rédacteur en chef chef du magazine de l’Université Libanaise dans le monde depuis 2005 , Membre du Conseil de l’Université Libanaise 2015-2017, Membre de la Commission de Reconnaissance des Etudes et des Equivalences au Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur depuis 2017, Chef du Coordonnateur du Programme des Nations Unies à la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur depuis 2017.

Il est l’auteurs de nombreuses publications.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն