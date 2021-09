Répondant aux questions des journalistes, le président de la république, le général Michel Aoun, a salué l’avènement d’un nouveau gouvernement après 13 mois de vide. Il a ainsi estimé que la nouvelle équipe constituée autour du premier ministre Najib Mikati “est le meilleur que nous ayons atteint.”

Il s’agira désormais de résoudre la situation critique à laquelle les libanais font face, juge le chef de l’état citant les pénuries d’essence, de diesel ou encore de pain.

Nous avons hérité des crises dues à la mauvaise gouvernance il y a 30 ans, en plus des calamités de la pauvreté, la religion, les grèves, la covid et l’explosion du port, et il y a peu d’argent pour y faire face.”

Michel Aoun, le 10 septembre 2021