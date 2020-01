Imad Hoballah a été nommé Ministre de l’Industrie au sein du gouvernement Diab sur demande du Hezbollah, succédant ainsi à Wael Abou Faour.

Il est titulaire d’un baccalauréat en chimie de l’Université libanaise, d’un MBA de l’Université Columbia ainsi que d’une maîtrise en génie électrique de l’Université de Syracuse, New York, États-Unis. Il a remporté le Jack in Popper Achievement Award après avoir obtenu un doctorat. en génie électrique et communications de l’Université de Syracuse, New York.