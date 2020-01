Ministre de l’information du gouvernement Hassan Diab, Manal Abdel Samad dirigeait précédemment le centre de la TVA du ministère des Finances.

Elle avait contribué à mettre en place un système de taxation sur la valeur rajoutée dès 2000.

Par ailleurs, elle fait également parti du corps des enseignants de l’American University of Beirut (AUB) et l’Université St Joseph (USJ)

Elle est titulaire de plusieurs diplômes dont un doctorat sur les lois fiscales de Paris I Panthéon Sorbonne (études effectuées entre 2010 et 2014) et de l’American University of Beyrouth (MBA en finance entre 2004 et 2009)

Elle est actuellement étudiante à la Harvard Kennedy School en vue d’obtenir un certificat exécutif de relation publique