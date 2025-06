Réactions des officiels et chefs de partis au Liban et dans le monde arabe face aux frappes israéliennes contre l’Iran

- Advertisement -

Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël a lancé l’opération « Lion dressé », une série de frappes aériennes contre des sites nucléaires et militaires en Iran, ciblant Natanz, Fordow et des bases des Gardiens de la révolution. Ces raids ont éliminé des commandants iraniens comme Hossein Salami et des scientifiques nucléaires, déclenchant une riposte iranienne avec des drones en route vers Israël. À 10h55 GMT (11:55 BST), les réactions des officiels et chefs de partis au Liban et dans le monde arabe traduisent des positions variées. Voici un point sur ces réactions, basé sur les informations disponibles.

Réactions au Liban

À 07h09 GMT, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont mis en garde contre les « répercussions régionales » des frappes. À 07h59 GMT, Aoun a appelé à une « action rapide pour empêcher Israël d’atteindre ses objectifs », sans détailler de mesures. À 05h48 GMT, Salam a qualifié les frappes de « menace pour la paix mondiale ». Aucun chef de parti, comme Samir Geagea ou Gebran Bassil, n’a réagi officiellement à 10h55 GMT.

Réactions dans le monde arabe

À 08h28 GMT, l’Arabie saoudite et Oman ont condamné les frappes, les qualifiant de « violation de la souveraineté iranienne ». Riyad a appelé à la « retenue ». Oman a mentionné l’impact sur les négociations nucléaires à Mascate. La Jordanie et l’Irak ont fermé leurs espaces aériens à 08h28 GMT. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a dénoncé une « expansion du conflit » par Israël. L’Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis et Bahreïn n’ont pas commenté à 10h55 GMT.