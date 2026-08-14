Revue de presse : le Sud-Liban entre pression militaire israélienne, médiation américaine et tensions au sommet de l’État

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Le Sud au cœur d’un bras de fer sur le retrait israélien

La situation au Sud-Liban domine largement la presse du vendredi 14 août 2026. Plusieurs publications décrivent un décalage croissant entre la poursuite des négociations et la réalité sur le terrain. Les opérations israéliennes continuent dans plusieurs localités. Elles comprennent des destructions de bâtiments, des travaux de terrassement et des mouvements militaires. Dans le même temps, la question du maintien de l’armée israélienne dans une « zone de sécurité » est devenue un point central du débat. Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte que le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, affirme que son armée ne se retirera pas de cette zone tant que le Hezbollah n’aura pas été désarmé. Le journal rapporte également qu’il revendique le contrôle de près de 700 kilomètres carrés de territoire libanais. Sur le terrain, la publication fait état d’explosions à Majdal Zoun, de mouvements de fantassins entre Aita al-Jabal et Beit Yahoun, ainsi que de tirs vers les hauteurs d’Ali al-Taher et les environs de Nabatiyeh. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, place également le dossier au premier plan. Le quotidien rapporte que Katz s’est félicité des destructions infligées aux villages frontaliers. Il affirme que des dizaines de villages libanais ont été transformés en ruines. Le journal présente surtout les hauteurs d’Ali al-Taher comme l’un des principaux points de blocage de la négociation. Selon une source politique citée par la publication, l’évacuation complète de ces hauteurs par le Hezbollah au profit de l’armée libanaise serait devenue un passage obligé pour poursuivre l’application de l’accord-cadre. Cette étape serait liée à trois dossiers : la stabilisation du cessez-le-feu, l’extension des zones expérimentales et la mise en place du mécanisme chargé de vérifier le déploiement de l’armée.

La question d’Ali al-Taher concentre ainsi une partie des inquiétudes. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, indique que Washington comprend la position de Beyrouth, mais ne serait pas disposée à accepter le maintien du Hezbollah sur ces hauteurs. Selon le journal, le général américain Joseph Clearfield aurait établi un lien entre leur évacuation et la stabilisation définitive du cessez-le-feu. La publication souligne aussi les risques d’une opération militaire israélienne. Une attaque de grande ampleur pourrait avoir des conséquences importantes pour Nabatiyeh, Nabatiyeh al-Fawqa et les localités environnantes. De son côté, Al Akhbar, le 14 août 2026, présente une lecture plus pessimiste du rapport de forces. Selon le journal, des responsables militaires américains auraient fait savoir à Beyrouth qu’un retrait israélien important était difficile à envisager avant les élections israéliennes prévues à la fin du mois d’octobre. La publication ajoute que Washington exercerait parallèlement des pressions sur le Liban, notamment sur l’armée, afin d’obtenir des mesures susceptibles de rassurer Israël sur le désarmement du Hezbollah. Elle évoque aussi l’hypothèse d’opérations israéliennes rapides contre des positions considérées comme sensibles, notamment dans le secteur d’Ali al-Taher. Ces lectures diffèrent sur les intentions américaines. Elles convergent cependant sur un constat : la prochaine étape de la négociation dépend désormais étroitement du terrain et de la question du contrôle effectif des zones situées au nord de la frontière.

Washington tente de préserver l’accord-cadre

La position américaine occupe une place centrale dans presque tous les journaux. Washington a publiquement pris ses distances avec l’idée d’une présence militaire israélienne permanente au Liban. Al Joumhouriyat, le 14 août 2026, rapporte qu’un responsable américain a rappelé que toute présence permanente serait incompatible avec l’accord-cadre. Selon le journal, Washington continue de soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. La formule négociée prévoit un redéploiement israélien progressif, parallèlement au désarmement des groupes armés non étatiques et au renforcement du contrôle de l’État libanais. Le quotidien souligne cependant que les États-Unis tentent de préserver deux objectifs qui deviennent de plus en plus difficiles à concilier : obtenir le retrait israélien et faire avancer le dossier du désarmement du Hezbollah. Cette contradiction explique une grande partie de l’activité du général Joseph Clearfield entre Beyrouth et Israël. Nahar, le 14 août 2026, consacre également un article à sa mission. Le quotidien estime que sa visite intervient dans un contexte particulièrement délicat après l’échec de la septième séance de négociations à satisfaire les demandes libanaises. Beyrouth réclamait notamment la fin des attaques et des opérations de terrassement dans les villages du Sud. Or les conditions israéliennes compliquent désormais l’élargissement des zones expérimentales.

La première phase de cette méthode a pourtant déjà été engagée. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rappelle que l’armée libanaise s’est déployée le 21 juillet à Zawtar al-Gharbiyeh après un retrait israélien de ses abords. Elle a également renforcé sa présence à Srifa et Froun. Mais la septième séance de négociations, tenue à Rome, n’a pas permis d’ouvrir une nouvelle zone selon les demandes de Beyrouth. Israël aurait conditionné toute nouvelle étape à une vérification complète du contrôle exercé par l’armée dans les secteurs déjà concernés. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, rappelle pour sa part que l’accord-cadre signé le 26 juin à Washington lie le retrait progressif des forces israéliennes à la vérification du désarmement des groupes armés non gouvernementaux. Le journal évoque également les discussions sur une future structure internationale de vérification. La Grande-Bretagne, l’Italie, la Suisse et l’Indonésie ont été citées parmi les pays susceptibles d’y participer. Toutefois, plusieurs autres publications soulignent qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu sur sa composition.

La huitième séance de négociations, envisagée au début de septembre à Rome, devient ainsi un rendez-vous décisif. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, affirme que le dossier d’Ali al-Taher devrait y occuper une place majeure. Dans le même temps, les journaux font état d’interrogations sur l’utilité de poursuivre un processus qui n’a pas encore produit les retraits espérés par Beyrouth. Pourtant, la tendance officielle reste favorable à la poursuite des discussions. La crainte est qu’une suspension laisse le terrain sans mécanisme politique de contrôle et facilite une nouvelle escalade militaire. Al Sharq, le 14 août 2026, défend clairement cette logique. Le journal considère que l’accord-cadre reste le moyen disponible pour parvenir au retrait israélien. Cette appréciation éditoriale n’est pas partagée par toutes les publications. Elle illustre cependant le débat qui traverse la presse : faut-il poursuivre les négociations malgré leurs faibles résultats immédiats ou utiliser leur suspension comme moyen de pression ?

Aoun et Salam face à une double pression

Le président de la République Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam se sont rencontrés à Baabda alors que la tension au Sud s’accompagnait d’une crise politique interne. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte que les deux responsables ont examiné la poursuite des attaques israéliennes, les destructions de maisons et de biens dans plusieurs villages ainsi que la visite de Joseph Clearfield. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte également que le dossier du Sud et la mission du responsable américain ont occupé une place centrale dans leurs discussions. Al Sharq, le même jour, ajoute que cette réunion a précédé une séance du Conseil des ministres marquée par l’absence du ministre de la Défense Michel Menassa. Le gouvernement se trouve donc confronté simultanément à une pression extérieure et à une tension institutionnelle. D’un côté, il doit répondre aux opérations israéliennes et préserver le processus diplomatique. De l’autre, il doit éviter qu’un conflit entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et l’institution militaire ne se transforme en crise gouvernementale.

Cette seconde affaire est largement présente dans les unes et les pages politiques. Elle trouve son origine dans la séance parlementaire consacrée à la loi d’amnistie. Michel Menassa souhaitait présenter la position de l’institution militaire. Nawaf Salam a estimé que le gouvernement devait s’exprimer d’une seule voix. L’incident a ensuite pris une dimension plus importante. Menassa a publié un texte adressé aux familles des militaires morts dans lequel il affirme ne pas avoir pu faire entendre la voix de l’armée comme il le souhaitait. Puis le commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, s’est rendu au ministère de la Défense avec une délégation de hauts responsables militaires. Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte que Haykal a déclaré à Menassa qu’il n’avait pas abandonné les familles des militaires morts et qu’il avait défendu la dignité de l’armée. Menassa a, de son côté, réaffirmé que l’armée constituait un pilier essentiel de l’État et qu’elle devait préserver son unité.

La portée politique de cet épisode dépasse le désaccord personnel. Le débat intervient au moment où l’armée est appelée à assumer un rôle accru au Sud. Elle doit se déployer dans les secteurs évacués par Israël, participer au mécanisme prévu par l’accord-cadre et se retrouver au centre du dossier du désarmement. Toute crise touchant sa relation avec le pouvoir exécutif prend donc une dimension particulière. Al Akhbar, le 14 août 2026, insiste sur ce point en reliant les conséquences de la loi d’amnistie au moral de l’institution militaire. Le journal rapporte les inquiétudes de sources qui considèrent que la libération de personnes impliquées dans des crimes ayant visé des militaires pourrait avoir des conséquences sur la confiance des soldats et leurs familles. La même édition rappelle que le désaccord entre Salam et Menassa est passé du Parlement au Conseil des ministres, puis à la relation avec le commandement militaire.

L’amnistie ajoute une crise intérieure au dossier du Sud

La loi d’amnistie constitue ainsi le deuxième grand sujet de la journée. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, replace son adoption dans une perspective historique. Le journal compare le texte de 2026 à l’amnistie de 1991. La première cherchait à tourner la page de la guerre civile et à ouvrir une nouvelle période politique. Celle de 2026 vise surtout les détenus, les condamnés, la longueur des détentions et la crise des prisons, tout en étant accompagnée d’importants calculs politiques. La question devient particulièrement sensible lorsqu’elle concerne des personnes impliquées dans des affrontements avec l’armée. Plusieurs journaux rapportent les réserves exprimées au nom des familles de militaires morts. La controverse touche alors à la fois la justice, l’équilibre politique et la place de l’armée dans l’État.

Nawaf Salam a cherché à réduire la tension. Selon Ad Diyar, le 14 août 2026, il a affirmé que l’absence de Michel Menassa du Conseil des ministres ne durerait pas et a présenté le ministre comme un ami auquel il porte respect et considération. Le Premier ministre a également rejeté l’idée selon laquelle la position de l’armée aurait été occultée. Il a rappelé qu’un avis écrit avait été transmis au Parlement et que le ministre avait déjà présenté les observations de l’institution devant les commissions parlementaires. Cependant, l’absence de Menassa au Conseil des ministres et la visite publique de Haykal ont montré que l’incident n’était pas encore entièrement clos.

La presse du 14 août dessine ainsi une même ligne de tension sur deux fronts. Au Sud, l’État cherche à étendre son autorité alors qu’Israël maintient sa pression militaire et conditionne son retrait à de nouvelles exigences. À Beyrouth, le gouvernement doit préserver sa cohésion avec une armée appelée à devenir l’acteur principal de cette même stratégie. Les deux dossiers se rejoignent autour d’une question commune : la capacité de l’État à exercer effectivement son autorité tout en évitant une nouvelle confrontation. Les négociations de Rome, le sort d’Ali al-Taher, le mécanisme de vérification, la relation entre Washington et Israël ainsi que l’apaisement du différend Salam-Menassa constituent donc les principaux éléments suivis par les journaux en cette journée du 14 août 2026.

Politique locale : la crise Salam-Menassa place l’armée au cœur du débat institutionnel

Le désaccord entre le Premier ministre et le ministre de la Défense dépasse le Parlement

La crise entre le Premier ministre Nawaf Salam et le ministre de la Défense Michel Menassa domine l’actualité politique locale du 14 août 2026. Elle est née lors de la séance parlementaire consacrée notamment à la loi d’amnistie générale. Elle dépasse désormais la question de savoir qui pouvait prendre la parole devant les députés. Plusieurs journaux y voient un débat sur les compétences ministérielles, la place de l’armée et les rapports entre les institutions. Selon Ad Diyar, le 14 août 2026, Michel Menassa voulait présenter devant le Parlement les réserves de l’institution militaire sur l’amnistie. Nawaf Salam s’y est opposé en invoquant la responsabilité du Premier ministre lorsqu’il s’agit d’exprimer la position du gouvernement. Le différend s’est prolongé après la séance. Menassa n’a pas participé au Conseil des ministres du 13 août. En revanche, le commandant de l’armée Rodolphe Haykal s’est rendu au ministère de la Défense à la tête d’une délégation comprenant des membres du Conseil militaire et de hauts officiers. Le geste a donné à l’affaire une dimension institutionnelle plus forte. Haykal a déclaré à Menassa qu’il n’avait pas abandonné les familles des militaires morts et qu’il avait défendu l’armée. Il a aussi insisté sur le caractère national de l’institution militaire et affirmé qu’aucune appartenance confessionnelle ne devait distinguer ceux qui portent son uniforme. Menassa a répondu que l’armée constituait un pilier essentiel de l’État et que la période actuelle exigeait davantage de cohésion.

La réaction de Michel Menassa avait précédé cette visite. Dans un long texte adressé aux familles des militaires morts, rapporté par Ad Diyar le 14 août 2026, il a présenté ses excuses pour ne pas avoir pu faire entendre au Parlement ce qu’il considérait comme la voix de l’armée. Il a expliqué que les morts de l’institution restaient une responsabilité pour les responsables de l’État. Il a également affirmé que l’armée ne devait devenir ni un acteur d’une querelle politique ni un instrument utilisé selon les circonstances. Son propos a directement lié l’incident parlementaire à la mémoire des militaires tués. Al Akhbar, le 14 août 2026, donne à la crise une lecture plus politique. Selon des sources citées par le journal, Menassa aurait constaté après la séance qu’un accord politique assez large existait pour faire adopter rapidement la loi d’amnistie. Le quotidien affirme que le ministre ne souhaitait pas démissionner, mais qu’il ne pouvait pas non plus participer normalement au Conseil des ministres immédiatement après l’incident. Il attendrait notamment une médiation du président Joseph Aoun. La publication souligne que la visite de Rodolphe Haykal à Menassa a fait sortir le désaccord du simple cadre parlementaire. Elle estime que la question touche désormais les relations entre le pouvoir politique et le commandement militaire.

Salam défend le principe de solidarité gouvernementale

Nawaf Salam a tenté de contenir la crise pendant le Conseil des ministres. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte qu’il a assuré que l’absence de Michel Menassa ne durerait pas. Il l’a qualifié d’ami auquel il porte affection, respect et considération. Il a surtout rejeté l’accusation selon laquelle la position de l’armée aurait été écartée du débat sur l’amnistie. Selon le Premier ministre, une note écrite sur le sujet a été transmise au Parlement après son approbation. Le ministre de la Défense avait également exprimé l’avis de l’armée devant les commissions parlementaires. Pour Salam, le désaccord ne porte donc pas sur le droit de l’institution militaire à présenter ses observations. Il concerne la manière dont le gouvernement doit s’exprimer devant le Parlement. La même ligne est rapportée par plusieurs publications. Le Premier ministre insiste sur le principe de solidarité ministérielle et sur l’idée qu’un gouvernement ne peut fonctionner comme une juxtaposition de positions autonomes. Il cherche également à empêcher que le conflit soit présenté comme une opposition entre le pouvoir politique et l’armée.

La question est particulièrement sensible car elle intervient alors que l’institution militaire occupe une place croissante dans la politique nationale. Elle doit renforcer son déploiement au Sud et accompagner l’application des arrangements négociés avec Israël. Elle est aussi directement concernée par les conséquences de la loi d’amnistie. Dans Nahar, le 14 août 2026, une analyse consacrée à l’armée souligne que sa situation au Sud est particulièrement délicate et qu’elle y représente désormais, dans plusieurs secteurs, l’image concrète de l’État. Le conflit politique intervient donc à un moment où le pouvoir exécutif demande simultanément à l’armée de renforcer sa présence, de préserver la stabilité intérieure et d’assumer des missions liées aux négociations internationales. Cette accumulation explique pourquoi l’incident entre Salam et Menassa a suscité une réaction dépassant largement les échanges ordinaires entre deux membres du gouvernement.

Le président Joseph Aoun intervient dans cette équation à plusieurs niveaux. Ancien commandant de l’armée, il doit préserver les rapports entre le gouvernement et l’institution militaire. Il doit aussi éviter une rupture entre Salam et Menassa. Ad Diyar, le 14 août 2026, fait état de démarches auxquelles participe le président pour réduire les tensions. Le journal présente également le président du Parlement Nabih Berri comme un acteur important de l’apaisement. Selon la publication, Berri avait déjà contribué à contenir l’incident pendant la séance parlementaire. La crise met donc à contribution les trois présidences. Son règlement dépasse une réconciliation personnelle : il doit rétablir une méthode commune au moment où plusieurs dossiers sécuritaires et politiques dépendent directement de la coordination entre l’exécutif, le Parlement et l’armée.

L’amnistie générale ouvre un débat sur les militaires tués et les équilibres communautaires

La loi d’amnistie est le véritable arrière-plan de la crise. Les débats ont fait apparaître des demandes différentes selon les forces politiques et les communautés. Ad Diyar, le 14 août 2026, relève que des députés sunnites ont défendu l’amnistie concernant des détenus islamistes, tandis que des élus chiites ont porté d’autres revendications concernant des détenus condamnés notamment pour des crimes ou des affaires de stupéfiants. Des députés chrétiens ont, pour leur part, défendu la situation de Libanais partis en Israël après l’effondrement de l’ancienne milice de l’Armée du Liban Sud. Le débat judiciaire s’est ainsi doublé d’une forte dimension politique et confessionnelle. Cette fragmentation explique en partie la volonté des responsables de parvenir rapidement à un compromis. Elle explique aussi les réserves de l’armée. Les dossiers concernés ne sont pas abstraits pour l’institution militaire. Certains touchent directement des affrontements au cours desquels des soldats ont été tués.

Al Akhbar, le 14 août 2026, développe longuement cet aspect. Selon des sources citées par le journal, environ 450 membres de l’institution militaire auraient été tués par des personnes susceptibles d’être concernées par le texte, dont les victimes appartenant à environ 250 familles sunnites. Le quotidien utilise ces chiffres pour contester une lecture uniquement confessionnelle des objections de l’armée. Il rapporte également la crainte que l’amnistie de personnes impliquées dans des attaques contre des militaires puisse avoir un effet durable sur le moral des troupes. Des soldats appelés à affronter à l’avenir des groupes armés pourraient se demander si les personnes arrêtées seront ensuite libérées à la faveur d’un compromis politique. Le journal évoque aussi le risque de réactions de familles de victimes après la libération de certains condamnés. Ces affirmations sont attribuées aux sources du journal et doivent être distinguées des dispositions juridiques elles-mêmes.

Le même numéro d’Al Akhbar, le 14 août 2026, revient sur la situation des Libanais partis en Israël. Le quotidien souligne que l’amnistie ne signifie pas un retour automatique de toutes ces personnes. Il rappelle la distinction opérée par la loi de 2011 entre ceux qui ont servi militairement ou dans les structures de sécurité de l’Armée du Liban Sud et les membres de leurs familles ou d’autres personnes qui ne se sont pas engagées dans ces activités. Les premiers restent confrontés aux dispositions relatives à la collaboration, à l’espionnage et aux relations avec Israël. Pour les autres, les modalités sont différentes. La question est encore compliquée lorsque les intéressés possèdent la nationalité israélienne. Le débat sur l’amnistie ne se réduit donc pas aux détenus islamistes. Il rassemble plusieurs dossiers hérités de périodes différentes de l’histoire libanaise et impose au Parlement de concilier des revendications politiques parfois contradictoires.

Le Conseil des ministres poursuit son travail malgré la crise

Malgré l’absence du ministre de la Défense, le Conseil des ministres a poursuivi l’examen de son ordre du jour. Ad Diyar, le 14 août 2026, indique que la plupart des points ont été adoptés. Le Premier ministre a profité de la séance pour défendre l’unité gouvernementale. Cette volonté d’afficher la continuité du travail de l’exécutif est importante. La crise Menassa-Salam survient alors que le gouvernement est déjà confronté au dossier du Sud, aux réformes économiques, aux conséquences de la guerre et aux demandes sociales. Une paralysie supplémentaire aurait donc un coût politique élevé.

Parmi les décisions économiques et administratives figure le mécanisme de redevances environnementales sur certains produits qui deviennent des déchets après utilisation. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que le Conseil des ministres a approuvé un décret prévoyant des prélèvements pouvant aller de 1 à 3 % sur plusieurs catégories de biens et de services. Le journal critique cependant la base juridique utilisée et estime que les taux retenus dépassent ceux prévus dans le tableau associé à la législation sur la gestion des déchets solides. Il rapporte également des désaccords entre plusieurs ministres pendant l’examen du décret. L’épisode montre que, derrière la crise politique la plus visible, les divergences internes au gouvernement concernent aussi les politiques publiques et les modalités de financement.

Le gouvernement doit en parallèle gérer plusieurs dossiers sociaux. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte la mobilisation des enseignants contractuels de l’Université libanaise. Plus de 1 700 enseignants seraient concernés par le projet de titularisation progressive sur quatre ans. Le dossier n’a pas été examiné lors de la séance en raison de l’absence de la ministre de l’Éducation. Les enseignants envisagent une grève ouverte à partir du 1er septembre si aucune solution n’est adoptée. Ce dossier illustre une autre dimension de la politique locale : le gouvernement doit conserver une capacité d’action sur les questions quotidiennes alors que les crises sécuritaires et institutionnelles monopolisent l’espace politique.

Le Courant patriotique libre et le Hezbollah renouent un dialogue prudent

Une autre évolution politique est relevée par Ad Diyar, le 14 août 2026 : le rapprochement ponctuel entre le Courant patriotique libre et le Hezbollah pendant les séances parlementaires. Des députés des deux camps ont adopté des positions convergentes sur certains aspects de l’amnistie, sur l’abolition de la peine de mort et sur l’incident concernant Michel Menassa. Cette convergence a relancé les interrogations sur l’état de leurs relations après une longue période de désaccords. Le journal cite des sources du Courant patriotique libre qui jugent prématuré de parler d’un retour à l’ancienne alliance. Elles reconnaissent toutefois qu’une nouvelle ouverture est possible. Plusieurs divergences de fond persistent, notamment sur le monopole des armes par l’État et sur les choix militaires du Hezbollah.

Les sources du Hezbollah citées par Ad Diyar, le 14 août 2026, adoptent elles aussi un ton prudent. Elles décrivent une relation fondée sur l’ouverture malgré des divergences politiques. Elles affirment que les différences de positions ne doivent pas conduire à interrompre la communication. Le journal rapporte enfin l’analyse de milieux proches des deux camps selon laquelle chacun pourrait trouver un intérêt politique dans une amélioration de la relation. Le Courant patriotique libre cherche des possibilités de repositionnement à l’approche des prochaines élections législatives. Le Hezbollah, de son côté, pourrait souhaiter retrouver un partenaire chrétien important dans un contexte profondément transformé par la guerre et les changements régionaux. Il serait cependant prématuré de transformer cette convergence parlementaire en nouvelle alliance. Les désaccords sur les armes et sur la stratégie régionale restent structurants.

La journée politique du 14 août montre ainsi une scène intérieure dominée par des recompositions plutôt que par une rupture définitive. La crise entre Nawaf Salam et Michel Menassa reste ouverte mais fait l’objet de médiations. L’armée affirme son poids institutionnel sans se présenter comme un acteur partisan. Joseph Aoun et Nabih Berri cherchent à préserver les équilibres entre institutions. L’amnistie fait ressortir des demandes communautaires anciennes et des blessures liées aux militaires tués. Enfin, le rapprochement parlementaire entre le Courant patriotique libre et le Hezbollah montre que les alliances libanaises peuvent évoluer au gré des dossiers, sans que les divergences stratégiques aient disparu.

Citation et discours des personnalités politiques : l’armée, la souveraineté et l’autorité de l’État au centre des prises de parole

Joseph Aoun défend la souveraineté et appelle à consolider l’État

Les prises de parole du président Joseph Aoun occupent une place importante dans la presse du 14 août 2026. Elles sont dominées par le Sud, la souveraineté et la nécessité de renforcer les institutions. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte que Joseph Aoun a reçu le Premier ministre Nawaf Salam à Baabda. Les deux responsables ont examiné les attaques israéliennes, les destructions de maisons et de biens dans plusieurs villages ainsi que la mission du général américain Joseph Clearfield. Le président a parallèlement reçu une délégation du syndicat des propriétaires d’hôtels. À cette occasion, son discours a dépassé les seules questions touristiques. Il a affirmé que le Liban ne pouvait pas rester immobile face aux difficultés. Il a rappelé que quarante années de corruption et de mauvaise gestion ne pouvaient être corrigées en une nuit. Il a cependant assuré que des mesures étaient engagées afin d’améliorer la situation dans le tourisme et dans d’autres secteurs. Le président a aussi qualifié la situation sécuritaire de très bonne et a estimé que le taux de criminalité au Liban restait faible. Il a reconnu que la guerre au Sud pesait sur l’ensemble du pays. Selon lui, l’arrêt de cette guerre permettrait au Liban de retrouver une trajectoire différente. Il a surtout insisté sur la nécessité pour le pays de renforcer ses propres capacités face aux transformations régionales.

Cette ligne se retrouve dans les déclarations rapportées par Al Binaa, le 14 août 2026. Le dossier du Sud y apparaît comme une question de souveraineté mais aussi comme un test pour la solidité des institutions. La rencontre entre Joseph Aoun et Nawaf Salam est présentée dans le contexte des destructions israéliennes et de la mission de Joseph Clearfield. Le président maintient ainsi une ligne fondée sur le retrait israélien, le déploiement de l’armée et le recours à la négociation. La presse rapporte par ailleurs une mise au point importante de la présidence. Le bureau de communication de Baabda a démenti des propos attribués à Joseph Aoun concernant le contenu de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington. Ad Diyar, Al Binaa, Al Sharq et d’autres publications du 14 août 2026 relaient ce démenti. La présidence affirme que les propos diffusés par certains médias ne correspondent pas au contenu de la rencontre.

Joseph Aoun a également consacré une partie de son activité au patrimoine et à l’économie. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte les déclarations du ministre de la Culture Ghassan Salamé après son entretien avec le président. Le ministre a informé le chef de l’État de l’inscription des cinq forteresses du Jabal Amel au patrimoine mondial. Il a expliqué que le Liban avait dû convaincre les représentants de vingt et un États. Cette séquence donne une autre dimension au discours présidentiel sur le Sud. La région n’est pas seulement présentée comme un espace militaire. Elle est aussi abordée comme un territoire à protéger dans ses dimensions historiques, culturelles et économiques.

Nawaf Salam répond à la crise avec Michel Menassa

Les déclarations de Nawaf Salam sont dominées par deux sujets : les attaques israéliennes et son conflit avec le ministre de la Défense Michel Menassa. Devant le Conseil des ministres, le Premier ministre a cherché à désamorcer la seconde crise. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte sa formule sur l’absence de Menassa : celle-ci « ne durera pas ». Salam a qualifié le ministre d’ami et a affirmé lui porter affection, respect et considération. Il a aussi rappelé que les deux hommes étaient tenus par la Constitution et par le principe de solidarité gouvernementale. Le choix de ces mots montre une volonté d’empêcher le différend de devenir une rupture personnelle. Il ne règle cependant pas le désaccord sur le fond.

Salam a surtout contesté l’idée que l’avis de l’armée aurait été étouffé lors de l’examen de la loi d’amnistie. Selon les propos rapportés par Ad Diyar, le 14 août 2026, il a qualifié cette accusation d’infondée. Il a expliqué qu’une note écrite avait été transmise au Parlement avec son accord et que la position de l’armée avait déjà été présentée devant les commissions parlementaires par le ministre de la Défense. Dans cette lecture, le conflit porte donc sur la représentation du gouvernement devant le Parlement. Salam défend l’idée d’une parole gouvernementale coordonnée. Il refuse que l’incident soit présenté comme une volonté de marginaliser l’armée.

Le Premier ministre a aussi adopté un ton ferme sur le Sud. Plusieurs journaux du 14 août 2026 rapportent sa dénonciation des opérations israéliennes de destruction et de terrassement. Il considère que la destruction de maisons, d’infrastructures, de bâtiments publics et de lieux de culte ne peut être justifiée par l’affirmation générale selon laquelle ces sites auraient une fonction militaire. Son argument repose sur la nature même des biens touchés. Pour Salam, la souveraineté du Liban, la sécurité de la population et le droit des habitants du Sud à retrouver leurs villages ne peuvent faire l’objet d’un compromis. Cette prise de position complète son discours institutionnel : l’État doit conserver une parole unique à l’intérieur tout en contestant les opérations israéliennes à l’extérieur.

Michel Menassa transforme son silence au Parlement en message politique

La déclaration la plus personnelle de la journée est celle du ministre de la Défense Michel Menassa. Ad Diyar, le 14 août 2026, publie de larges passages du texte qu’il a adressé aux familles des militaires morts. Le ministre commence par leur présenter ses excuses. Il affirme avoir été confronté à leur douleur sans disposer de mots à la hauteur des sacrifices consentis. Il dit également ne pas avoir réussi à défendre leur droit comme il le souhaitait ni à faire entendre la voix de l’armée au moment où elle aurait dû, selon lui, être entendue.

Menassa donne ensuite une portée institutionnelle à son message. Il explique que l’armée ne doit pas devenir une partie à une querelle politique. Elle ne doit pas non plus être utilisée puis écartée selon les besoins du moment. Le ministre présente l’institution militaire comme l’un des derniers éléments de confiance communs aux Libanais. Il rappelle que les militaires morts n’ont pas demandé l’appartenance communautaire des personnes qu’ils protégeaient. Son message cherche ainsi à sortir la polémique du cadre confessionnel dans lequel une partie du débat sur l’amnistie avait commencé à glisser.

La fin de son texte contient sa formule politique la plus forte. Menassa promet que le silence ne deviendra pas une fatalité et que ce qu’il considère comme l’abandon de la veille ne constituera pas la fin de l’histoire. Cette déclaration explique en partie pourquoi son absence du Conseil des ministres a été interprétée comme un acte politique et non comme une simple indisponibilité. Pourtant, Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que le ministre ne se dirigerait pas vers une démission. Selon les sources du journal, il souhaiterait plutôt une intervention du président Joseph Aoun pour rétablir les rapports avec Nawaf Salam.

Rodolphe Haykal affiche son soutien au ministre et rappelle l’unité de l’armée

La visite du commandant de l’armée Rodolphe Haykal à Michel Menassa a donné un poids supplémentaire aux déclarations du ministre. Haykal s’est rendu au ministère de la Défense avec les membres du Conseil militaire et de hauts officiers. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte qu’il a directement répondu au sentiment exprimé par Menassa. Le commandant de l’armée lui a déclaré qu’il n’avait pas abandonné les familles des militaires morts et qu’il avait défendu l’honneur de l’armée.

Haykal a cependant pris soin de replacer cette solidarité dans un cadre national. Il a expliqué que les objectifs de l’institution militaire étaient nationaux et qu’ils reposaient sur la protection du Liban, de sa sécurité et de sa stabilité. Sa formule selon laquelle il n’existe pas de communauté confessionnelle parmi ceux qui portent l’uniforme militaire constitue l’un des messages politiques les plus significatifs de la journée. Elle répond directement aux tensions communautaires apparues pendant le débat sur l’amnistie. Elle permet également au commandement de soutenir le ministre de la Défense sans présenter l’armée comme un camp opposé au Premier ministre.

Menassa lui a répondu en qualifiant l’armée de pilier essentiel de l’État. Il a insisté sur sa détermination à poursuivre ses missions et ses sacrifices. Les deux responsables ont ainsi construit leur échange autour de l’unité et de la continuité institutionnelle. Le message est important au moment où l’armée est appelée à renforcer son déploiement dans le Sud et à assumer une partie essentielle des engagements de l’État dans les zones concernées par les négociations.

Ghassan Salamé place le patrimoine du Sud dans le débat national

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé fait partie des autres personnalités dont les déclarations sont largement reprises. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte qu’il a présenté au président Joseph Aoun le résultat des démarches visant à inscrire cinq forteresses du Jabal Amel au patrimoine mondial. Il décrit une bataille diplomatique importante. Selon lui, le Liban devait convaincre les représentants de vingt et un États du bien-fondé de sa demande. Il affirme que l’unanimité a finalement été obtenue.

Ghassan Salamé explique également que le Liban a obtenu une protection renforcée pour un nombre plus important de sites archéologiques. L’objectif est de les placer sous une surveillance internationale plus forte et de rendre leur statut impossible à ignorer lors d’opérations militaires. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte aussi ses déclarations sur le futur opéra de Dbayeh, construit grâce à une contribution chinoise dépassant 80 millions de dollars. Le ministre espère que le bâtiment pourra être remis au Liban et inauguré à l’automne. Son discours associe ainsi patrimoine, diplomatie culturelle et reconstruction de l’image du pays.

Les autres responsables politiques prolongent le débat sur l’armée et l’État

Plusieurs personnalités interviennent également dans la controverse sur l’amnistie. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte les déclarations de l’ancien ministre Wadih Khazen. Celui-ci regrette les circonstances ayant accompagné le débat parlementaire et considère que la position de l’institution militaire n’aurait pas dû être marginalisée. Il affirme que la justice ne peut devenir un objet de marchandage politique et que les morts de l’armée ne doivent pas servir dans les négociations entre partis. Il défend également le droit du ministre de la Défense à faire connaître la position de l’armée lorsque des dossiers touchent directement ses membres et les familles des militaires morts.

Le même 14 août, plusieurs responsables insistent sur la nécessité de ne pas transformer l’armée en acteur confessionnel. Cette préoccupation traverse les déclarations de Joseph Aoun, Nawaf Salam, Michel Menassa et Rodolphe Haykal, malgré leurs différences. Les mots employés ne sont pas identiques. Salam met l’accent sur la solidarité du gouvernement. Menassa insiste sur la dette envers les militaires morts. Haykal souligne l’identité nationale de l’armée. Joseph Aoun cherche à maintenir la cohésion des institutions et la priorité donnée au Sud. Pourtant, les quatre discours convergent sur un élément : personne ne revendique publiquement une rupture entre le pouvoir civil et l’institution militaire.

Les déclarations politiques du 14 août 2026 montrent ainsi une forte concentration autour de trois notions : l’État, l’armée et la souveraineté. Les responsables divergent sur la manière d’exercer l’autorité et sur les limites de la solidarité gouvernementale. Ils s’opposent aussi sur les conséquences de l’amnistie. Mais leurs prises de parole sont dominées par la nécessité de préserver une institution militaire appelée à jouer un rôle croissant dans la prochaine phase au Sud. Dans ce contexte, les mots de Menassa sur les militaires morts, ceux de Haykal sur l’absence d’appartenance confessionnelle sous l’uniforme, ceux de Salam sur l’unité gouvernementale et ceux de Joseph Aoun sur le renforcement de l’État constituent les principaux marqueurs politiques de la journée.

Diplomatie : Washington tente de préserver les négociations tandis que Beyrouth multiplie les appuis extérieurs

La mission de Joseph Clearfield au centre des efforts américains

La diplomatie libanaise du 14 août 2026 reste dominée par les négociations avec Israël et par l’action des États-Unis pour empêcher leur interruption. La mission du général américain Joseph Clearfield occupe une place centrale dans plusieurs publications. Al Liwaa, le 14 août 2026, décrit un processus fragilisé par les positions israéliennes et par l’absence de progrès correspondant aux attentes libanaises. Le journal souligne cependant que Beyrouth ne s’oriente pas vers une suspension des discussions. Une telle décision risquerait, selon les sources diplomatiques citées, de prolonger l’occupation israélienne et de détériorer les rapports avec Washington, qui reste le principal intermédiaire capable d’agir sur Israël. Le Liban chercherait donc à conserver la dynamique diplomatique tout en demandant aux États-Unis d’obtenir des mesures israéliennes concrètes. Il réclame notamment un élargissement des zones expérimentales, une accélération du retrait, l’arrêt des bombardements et des destructions, ainsi que la possibilité pour l’armée libanaise de se déployer dans les secteurs évacués.

Cette stratégie repose sur un constat simple. Les négociations n’ont pas empêché toutes les attaques, mais leur interruption pourrait supprimer le principal cadre disponible pour traiter les différends. Al Liwaa, le 14 août 2026, rapporte ainsi que les autorités libanaises veulent maintenir un contact américain permanent. Les discussions portent notamment sur la vérification de l’application des engagements, la surveillance du cessez-le-feu et la coopération avec l’armée libanaise. Le quotidien souligne qu’une éventuelle participation de nouveaux États au mécanisme de surveillance nécessiterait un accord américain. Aucun élargissement définitif n’aurait encore été arrêté. La question reste donc ouverte et dépendra de l’évolution de l’accord-cadre.

La visite de Joseph Clearfield a été directement examinée par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte que les deux responsables ont discuté à Baabda de la situation au Sud et de la mission du chef du groupe de coordination militaire consacré au Liban. Al Sharq, le 14 août 2026, confirme que cette mission figurait parmi les principaux sujets de leur entretien. L’importance accordée à Clearfield montre que le canal militaire américain est devenu un instrument diplomatique majeur. Il ne concerne plus seulement la sécurité immédiate. Il intervient aussi dans la préparation des prochaines étapes politiques et dans la définition des mécanismes de contrôle.

Le retrait israélien et le désarmement restent liés dans la négociation

La difficulté principale réside dans le lien établi entre les demandes libanaises et les exigences israéliennes concernant le Hezbollah. Plusieurs journaux présentent des interprétations différentes de l’accord-cadre. Al Binaa, le 14 août 2026, souligne que le texte ne prévoit pas, selon sa lecture, un retrait israélien complet et immédiat. Il parle d’un redéploiement progressif rendu possible par l’avancement du désarmement et par sa vérification. Le journal critique cette formulation et estime qu’elle laisse à Israël une marge importante pour conditionner ses mouvements militaires. Cette lecture tranche avec celle des responsables libanais qui présentent l’accord comme une voie vers la restauration progressive de la souveraineté sur l’ensemble du territoire.

Le différend ne porte donc pas seulement sur le calendrier. Il concerne également la définition des obligations de chaque partie. Beyrouth demande que les retraits israéliens produisent des résultats visibles afin de permettre à l’armée d’étendre son contrôle. Israël demande de son côté des garanties supplémentaires sur le désarmement du Hezbollah et sur l’absence de positions militaires dans les zones concernées. Washington cherche à maintenir les deux processus parallèles. Cette méthode explique le poids pris par la vérification. Il ne suffit plus qu’une zone soit annoncée comme évacuée. Il faut déterminer qui contrôle le terrain, comment cette situation est vérifiée et quelles forces peuvent surveiller l’application des engagements.

La perspective de la prochaine séance de Rome devient ainsi un test diplomatique. Les sources du corpus indiquent que le Liban ne veut pas arriver à cette rencontre sans amélioration. Les destructions et les bombardements affaiblissent politiquement le choix de la négociation. Dans le même temps, un retrait libanais des discussions risquerait de laisser Israël libre de poursuivre ses opérations sans cadre politique. La diplomatie libanaise cherche donc à obtenir des concessions avant la prochaine étape tout en évitant de rompre le processus.

Washington prend ses distances avec l’idée d’une présence israélienne permanente

La réaction américaine aux déclarations du ministre israélien de la Défense Yisrael Katz constitue un autre élément majeur. Plusieurs publications rapportent que Washington refuse officiellement le principe d’une présence militaire israélienne permanente au Sud-Liban. Cette position apporte un soutien diplomatique à la revendication libanaise de souveraineté. Elle ne règle toutefois pas le désaccord sur le rythme du retrait.

La presse relève une contradiction entre le discours américain et les demandes adressées à Beyrouth. D’un côté, Washington affirme que le territoire libanais doit rester intact et que les engagements israéliens doivent être respectés. De l’autre, les États-Unis demandent à l’État libanais et à son armée des mesures supplémentaires concernant le Hezbollah. Cette double pression nourrit des lectures opposées dans les journaux. Certains y voient une médiation visant à construire progressivement un compromis. D’autres estiment que les exigences imposées au Liban sont plus précises que celles imposées à Israël.

Al Binaa, le 14 août 2026, exprime nettement cette seconde lecture. Le journal estime que Washington apporte un soutien verbal à la souveraineté libanaise tout en laissant subsister des conditions qui retardent le retrait israélien. Al Liwaa, le même jour, présente une approche plus favorable à la poursuite de la médiation. Il considère que le maintien de l’engagement américain reste indispensable pour accélérer le retrait et empêcher une nouvelle détérioration militaire. Ces divergences éditoriales montrent que le débat diplomatique libanais porte désormais autant sur l’efficacité de Washington que sur les intentions d’Israël.

Le Royaume-Uni renforce son partenariat sécuritaire avec le Liban

La diplomatie sécuritaire ne se limite pas aux États-Unis. Le Liban a également renforcé sa coopération avec le Royaume-Uni. Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, le ministre de la Défense Michel Menassa et l’ambassadeur britannique Hamish Cowell ont signé une convention concernant le programme britannique de soutien à la sécurité au Liban. La cérémonie s’est déroulée au ministère de l’Intérieur en présence du directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Raed Abdallah, et du chef adjoint d’état-major chargé de la planification, le général Georges Sakr.

Les responsables libanais et britannique ont présenté cette convention comme le prolongement d’une coopération ancienne. Selon les déclarations rapportées par Al Sharq, le programme doit contribuer à renforcer les institutions militaires et sécuritaires libanaises et à réduire les facteurs d’instabilité. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte également la signature et insiste sur l’objectif de développement des capacités des institutions sécuritaires. L’accord prend une dimension particulière dans le contexte actuel. L’armée et les forces de sécurité sont soumises à des missions plus nombreuses alors que l’État dispose de ressources limitées. L’aide extérieure devient donc un instrument de renforcement institutionnel autant qu’un outil de coopération bilatérale.

La signature intervient aussi pendant la crise entre Nawaf Salam et Michel Menassa. Le ministre de la Défense reste ainsi actif dans un dossier international majeur malgré son absence au Conseil des ministres. Cette situation montre que le différend gouvernemental n’a pas interrompu les fonctions diplomatiques et sécuritaires du ministère. Elle souligne également la volonté des partenaires occidentaux de continuer à traiter avec les institutions libanaises sans attendre le règlement de toutes les tensions politiques internes.

Riyad reste un partenaire recherché par Beyrouth

Les relations avec l’Arabie saoudite constituent un autre axe de l’activité diplomatique. Le président Joseph Aoun a reçu l’ambassadeur du Liban auprès du royaume, Ali Qaranouh. Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte que l’entretien a porté sur les efforts visant à renforcer les relations entre Beyrouth et Riyad dans différents domaines. Le diplomate a également présenté au président la situation de la communauté libanaise en Arabie saoudite et les activités de l’ambassade.

La relation saoudienne est importante pour plusieurs raisons. Elle concerne la diplomatie politique, mais aussi les investissements, le tourisme, les échanges commerciaux et le soutien à la stabilité institutionnelle. Dans le contexte de la guerre au Sud et des difficultés économiques, le Liban cherche à consolider ses rapports avec les États arabes capables de contribuer à une phase de stabilisation et, à terme, de reconstruction.

L’activité saoudienne apparaît également à travers les contacts de l’ambassade à Beyrouth. Les sources du corpus font état de rencontres avec d’anciens responsables libanais. Ces échanges s’inscrivent dans une diplomatie de suivi des équilibres internes. Ils montrent que Riyad maintient un dialogue avec plusieurs pôles de la vie politique libanaise. La presse ne fournit cependant pas d’éléments permettant d’affirmer l’existence d’une nouvelle initiative saoudienne précise concernant le Sud. Il convient donc de distinguer la consolidation générale des relations bilatérales d’une éventuelle médiation directe, qui n’est pas établie par les sources du 14 août.

Le patrimoine devient lui aussi un terrain diplomatique

La diplomatie libanaise se déploie enfin sur le terrain culturel. Le ministre de la Culture Ghassan Salamé a présenté au président Joseph Aoun les résultats obtenus pour les cinq forteresses du Jabal Amel. Ad Diyar, le 14 août 2026, rapporte qu’il a décrit les discussions au sein du comité du patrimoine comme une bataille diplomatique. Le Liban devait convaincre les représentants de vingt et un États et a finalement obtenu leur accord.

Al Sharq, le 14 août 2026, précise que Ghassan Salamé a également annoncé la prochaine visite à Beyrouth du directeur général de l’organisation des Nations unies chargée de l’éducation, de la science et de la culture. Cette visite doit comprendre plusieurs sites que le Liban souhaite protéger ou restaurer. Le ministre a aussi évoqué l’achèvement prochain du grand opéra de Dbayeh, financé par une contribution chinoise supérieure à 80 millions de dollars. La culture devient ainsi un point de rencontre entre plusieurs relations extérieures : coopération avec la Chine, action auprès des organisations internationales et défense du patrimoine situé dans une région directement touchée par le conflit.

Ghassan Salamé explique en outre que le nombre de sites bénéficiant d’une protection renforcée a été augmenté. Selon ses déclarations rapportées par Al Sharq, le 14 août 2026, cette reconnaissance ne constitue évidemment pas une protection militaire. Elle permet cependant d’identifier clairement les sites concernés et de rendre plus difficile l’argument selon lequel leur statut patrimonial aurait été ignoré lors d’une attaque. Cette action illustre une diplomatie libanaise qui cherche à mobiliser le droit et les organisations internationales parallèlement aux négociations militaires.

Beyrouth cherche à multiplier les garanties sans abandonner la négociation

L’ensemble des initiatives du 14 août montre que la diplomatie libanaise repose sur plusieurs niveaux complémentaires. Le canal américain reste indispensable pour les négociations avec Israël. La coopération britannique cherche à renforcer les capacités sécuritaires. Les relations avec l’Arabie saoudite sont entretenues dans une perspective politique et économique plus large. Les organisations internationales sont mobilisées pour le patrimoine et la protection des sites. Enfin, les représentations libanaises à l’étranger continuent de travailler au renforcement des liens bilatéraux.

Cette multiplication des canaux répond à la fragilité de la situation au Sud. Le Liban ne dispose pas d’un interlocuteur unique capable de garantir à lui seul le retrait israélien, la sécurité, le désarmement, la reconstruction et le soutien économique. Il cherche donc à combiner plusieurs partenariats. La difficulté reste de transformer ces relations en résultats concrets. Les déclarations américaines contre une présence israélienne permanente constituent un appui politique. Elles n’ont pas encore produit le retrait demandé. La mission de Joseph Clearfield maintient les discussions ouvertes. Elle n’a pas encore résolu le désaccord sur les nouvelles zones. Le soutien britannique renforce les institutions sécuritaires. Il ne peut se substituer à un règlement politique.

La prochaine étape diplomatique se jouera donc autour de la poursuite des négociations et de la capacité américaine à rapprocher les positions. Pour Beyrouth, l’enjeu est d’obtenir des mouvements israéliens assez visibles pour préserver la crédibilité du choix diplomatique. Pour Washington, il s’agit d’éviter que le blocage ne conduise à une nouvelle confrontation. Le 14 août 2026, la diplomatie libanaise reste ainsi engagée dans une stratégie de continuité : conserver le dialogue, rechercher des soutiens supplémentaires et renforcer les institutions de l’État sans renoncer à la revendication d’un retrait israélien du territoire libanais.

Politique internationale : l’affrontement autour d’Ormuz s’intensifie tandis que Gaza, la Cisjordanie, le Soudan et le Yémen restent sous tension

Téhéran et Washington revendiquent chacune le contrôle du détroit d’Ormuz

L’affrontement entre les États-Unis et l’Iran constitue le principal dossier international de la presse du 14 août 2026. La bataille militaire et économique se double désormais d’une confrontation sur le contrôle du détroit d’Ormuz. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, constate l’absence de progrès visible dans le processus diplomatique destiné à mettre fin à la guerre. Le journal rapporte que l’Iran maintient sa position sur le détroit et conditionne le retour à une circulation normale à l’acceptation de ses exigences. Le président américain Donald Trump avait affirmé que l’Iran était désormais incapable de s’opposer au dispositif américain et que Washington contrôlait le passage maritime. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi lui a répondu en avertissant les États-Unis contre une nouvelle erreur d’appréciation. Il a rappelé que, selon lui, les erreurs de renseignement américaines avaient déjà conduit Washington à de mauvais calculs dans la guerre contre l’Iran.

La position iranienne est relayée par plusieurs responsables. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, cite Hossein Taeb, récemment nommé à la tête des forces de mobilisation iraniennes, qui affirme que le détroit reste sous l’administration et le contrôle de la République islamique. Le porte-parole du commandement central iranien Ibrahim Zolfaghari affirme pour sa part qu’aucun navire commercial ou pétrolier ne peut traverser en sécurité sans autorisation et surveillance des forces iraniennes. Le quotidien rapporte également les déclarations de Rasul Sanaei-Rad, selon lequel Téhéran ne rouvrira pas complètement le passage tant que l’autre partie n’aura pas respecté les engagements prévus dans l’accord provisoire. La confrontation porte donc autant sur les faits maritimes que sur leur interprétation politique. Washington veut montrer que le dispositif militaire américain réduit la capacité de pression iranienne. Téhéran cherche au contraire à démontrer qu’il conserve la maîtrise du principal levier maritime de la région.

Al Binaa, le 14 août 2026, apporte des données destinées à mesurer cette confrontation. Le journal rappelle qu’avant la guerre environ 130 à 140 navires traversaient quotidiennement le détroit et qu’environ 20 millions de barils de pétrole et de produits dérivés y transitaient chaque jour en 2025. Selon les données citées par la publication, les flux auraient fortement chuté après le début de la guerre le 28 février. Le journal évoque une moyenne de 2,7 millions de barils par jour en mars, avril et mai. Pendant la trêve temporaire allant du 7 juin au 7 juillet, le trafic aurait atteint environ 45 passages quotidiens, avant de redescendre autour de treize après la fin de la trêve. Ces chiffres sont présentés par Al Binaa pour soutenir sa lecture d’un détroit qui demeure très fortement perturbé. Ils montrent surtout que la normalisation du trafic reste l’un des principaux enjeux économiques d’un éventuel accord.

Les États-Unis prolongent la pression militaire sur l’Iran

Washington ne donne parallèlement aucun signe de retrait de son dispositif militaire. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte que le ministre américain de la Défense Pete Hegseth considère que les États-Unis peuvent maintenir le blocus des ports iraniens pour une durée indéterminée. La marine américaine compte assurer cette présence grâce à une rotation des bâtiments. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, rapporte la même position et souligne que la stagnation diplomatique s’accompagne donc d’un maintien de la pression navale.

Le remplacement du porte-avions Abraham Lincoln par le George Washington attire également l’attention. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, indique que cette rotation avait été programmée avant la publication d’informations préoccupantes sur les conditions de vie à bord de l’Abraham Lincoln. Des élus américains ont demandé des explications au ministère de la Défense après des informations faisant état de problèmes d’approvisionnement, d’installations sanitaires défaillantes, de difficultés liées à l’eau et de graves problèmes de santé mentale. Le navire aurait passé plus de 250 jours en mission, dont plus de 200 jours consécutifs sans escale à terre. Des familles de militaires auraient également signalé des tentatives de suicide à bord. Ces éléments donnent une dimension humaine et logistique à une confrontation souvent présentée uniquement en termes de puissance militaire.

La pression économique reste tout aussi importante. Le détroit d’Ormuz est essentiel pour les exportations d’énergie du Golfe. Sa fermeture partielle ou son fonctionnement réduit touche donc directement les pays producteurs, les compagnies maritimes et les acheteurs asiatiques et européens. La presse du 14 août montre que l’affrontement irano-américain dépasse désormais largement la relation bilatérale. La circulation maritime, les prix de l’énergie et les capacités d’exportation des États du Golfe sont directement concernés.

La Cisjordanie devient un nouveau foyer de confrontation avec les colons

La situation en Cisjordanie occupe une place majeure dans Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026. Le journal consacre un important dossier à Qusra, au sud de Naplouse. Des colons avaient établi des installations temporaires à proximité immédiate de maisons palestiniennes et encerclé plusieurs familles. L’une d’elles possède la nationalité américaine. Les habitants ont subi pendant plusieurs jours des restrictions de mouvement ainsi que des difficultés d’accès à l’eau, à la nourriture et aux médicaments.

L’intervention de Washington constitue l’élément le plus inhabituel du dossier. Le journal rapporte que l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee, pourtant connu pour ses positions favorables aux colonies, a qualifié d’actes terroristes les agissements des colons ayant visé certaines familles. Il a affirmé que l’armée et la police israéliennes étaient intervenues à la demande des États-Unis. Cependant, la réponse israélienne a elle-même provoqué de nouvelles inquiétudes. Des centaines de soldats ont été envoyés dans la zone et plusieurs maisons palestiniennes ont été évacuées afin d’être utilisées temporairement comme positions militaires.

Selon Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, les autorités locales de Qusra ont été informées que seize maisons devaient être évacuées et qu’environ six l’avaient déjà été. Les familles concernées craignent que la mesure annoncée comme temporaire ne débouche sur une perte durable de leurs logements. Le journal replace ces événements dans un mouvement plus large d’expansion coloniale. Il cite un rapport selon lequel au moins vingt et un avant-postes auraient été établis dans des secteurs classés dans la zone placée sous administration civile palestinienne au cours des deux années et demie précédentes.

Dans le même temps, trente familles de colons sont revenues dans la colonie de Ganim, à l’est de Jénine, vingt et un ans après son évacuation. Le ministre israélien Bezalel Smotrich a présenté ce retour comme la correction d’une erreur historique et annoncé d’autres projets de colonies dans le nord de la Cisjordanie. Les événements de Qusra illustrent donc une contradiction : l’administration américaine intervient ponctuellement contre des violences de colons, alors que l’expansion territoriale se poursuit parallèlement.

Gaza reste soumise aux frappes malgré le cessez-le-feu

La situation dans la bande de Gaza reste également très présente. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte l’assassinat du directeur de la police de la province de Gaza, le colonel Jamal Mahmoud Abou Kamil, dans une frappe israélienne visant son véhicule sur la route côtière. Le ministère de l’Intérieur à Gaza a dénoncé une attaque contre une structure policière civile et l’a présentée comme une nouvelle violation du cessez-le-feu. Le quotidien rapporte également d’autres tirs et bombardements dans plusieurs secteurs du territoire.

Le bilan humain reste très lourd. Selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza repris par Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, le nombre de morts depuis le début de la guerre en octobre 2023 dépasse 73 000, tandis que plus de 174 000 personnes ont été blessées. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, de nouvelles victimes continuent d’être enregistrées. Ces chiffres proviennent des autorités sanitaires de Gaza et sont rapportés comme tels par le journal.

Les conséquences sanitaires demeurent majeures. Le même quotidien rapporte que 71 malades et accompagnateurs ont quitté Gaza par Rafah pour recevoir des soins en Égypte. Ce chiffre reste très inférieur aux besoins. Des milliers de personnes auraient besoin d’un traitement à l’étranger. Les Nations unies signalent également une proportion importante de blessures susceptibles de provoquer des handicaps durables, notamment des lésions de la moelle épinière et des traumatismes cérébraux. Le dossier de Gaza reste donc à la fois militaire, politique et humanitaire.

Le Soudan connaît une nouvelle intensification des combats

Le Soudan constitue un autre foyer majeur. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, place à sa une les attaques menées par les Forces de soutien rapide contre Khartoum à l’aide de drones. Selon le journal, il s’agit des attaques les plus importantes contre la capitale depuis plusieurs mois. Elles interviennent après des avancées terrestres de l’armée dans plusieurs régions.

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte également des attaques de drones contre Omdourman pour une deuxième journée consécutive. Des témoins disent avoir vu les défenses antiaériennes de l’armée intervenir contre plusieurs appareils. Le journal fait aussi état de combats autour de Jabra al-Cheikh et de Bara, dans le Kordofan, ainsi que d’affrontements dans la région du Nil Bleu près de la frontière éthiopienne. La multiplication des fronts montre que le conflit reste loin d’une stabilisation.

Le même journal rapporte par ailleurs de nouvelles défections dans les rangs des Forces de soutien rapide. Cette évolution intervient alors que les deux camps continuent de rechercher des gains territoriaux. La guerre soudanaise demeure donc caractérisée par une grande dispersion géographique des combats, l’usage croissant des drones et l’absence de règlement politique capable d’imposer une cessation durable des hostilités.

Le Yémen menace de replonger dans une guerre plus large

La situation au Yémen se détériore également. Asharq Al-Awsat, le 14 août 2026, rapporte l’avertissement de l’envoyé des Nations unies Hans Grundberg. Celui-ci estime que le pays fait face au risque le plus important de retour à une guerre généralisée depuis la trêve de 2022. Il cite la multiplication des attaques houthies sur plusieurs fronts ainsi que les opérations contre la navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Grundberg demande une réduction immédiate de l’escalade. Il propose trois axes : calmer les fronts militaires et les attaques contre la navigation, réduire l’affrontement économique entre les parties et relancer un processus politique global. Il rappelle que les quatre années de calme relatif ont constitué la période la moins violente pour les civils depuis le début de la guerre, mais avertit que cette situation ne peut durer sans règlement politique.

Dans le même temps, les Houthis poursuivent leurs opérations. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte une nouvelle attaque contre la raffinerie d’Aramco à Jizan, dans le sud de l’Arabie saoudite. Le mouvement affirme avoir utilisé deux drones. Il présente l’opération comme une réponse à ce qu’il considère comme des violations saoudiennes de l’espace aérien yéménite. Des affrontements sont également signalés dans la région de Hadramout et en mer Rouge.

Du détroit d’Ormuz au Yémen, de Gaza à la Cisjordanie et du Soudan au golfe d’Aden, la presse du 14 août 2026 décrit ainsi plusieurs crises dont les dynamiques commencent à se rejoindre. Les routes maritimes, les infrastructures énergétiques, les territoires palestiniens et les guerres civiles régionales sont soumis à des tensions simultanées. La confrontation entre Washington et Téhéran reste le dossier susceptible d’avoir les conséquences internationales les plus larges. Toutefois, les événements de Qusra, la poursuite des frappes à Gaza, l’intensification des combats soudanais et la reprise des attaques houthies montrent que les autres foyers régionaux restent eux aussi capables de provoquer de nouvelles escalades.

Économie : la restructuration bancaire ravive le conflit sur les dépôts tandis que les infrastructures freinent toujours la reprise

La restructuration des banques replace les déposants au centre du débat

La réforme du secteur bancaire constitue le principal dossier économique libanais dans la presse du 14 août 2026. Plusieurs publications s’interrogent sur la manière de répartir les pertes accumulées depuis la crise financière et sur les responsabilités respectives des banques, de la Banque du Liban et de l’État. Nahar, le 14 août 2026, revient sur la modification de la loi consacrée à la réforme et à la réorganisation des banques. Le quotidien critique les conditions dans lesquelles le Parlement a examiné le texte. Selon son analyse, l’attention des députés avait été largement absorbée par la loi d’amnistie et par la confrontation entre le Premier ministre Nawaf Salam et le ministre de la Défense Michel Menassa. Le débat bancaire, pourtant essentiel pour l’avenir financier du pays, aurait ainsi été relégué au second plan. Le journal s’interroge notamment sur la compatibilité du texte adopté avec les exigences du Fonds monétaire international et sur la possibilité d’une intervention du président Joseph Aoun.

La question dépasse le seul avenir des établissements en difficulté. Elle concerne directement les déposants qui restent privés d’une partie de leurs avoirs. Al Joumhouriyat, le 14 août 2026, développe une critique détaillée de la distinction entre banques considérées comme viables et banques en difficulté. Le journal estime que cette classification permet de déterminer si un établissement peut poursuivre son activité, mais qu’elle ne suffit pas à établir sa responsabilité dans la crise. Une banque aujourd’hui en difficulté peut avoir subi des décisions prises ailleurs. À l’inverse, un établissement encore capable de fonctionner peut avoir largement profité des politiques monétaires et des opérations financières conduites avant l’effondrement. Le quotidien demande donc un examen individualisé des comptes, des bilans, des transferts et de la participation de chaque établissement aux opérations menées avec la Banque du Liban.

Cette question de responsabilité est essentielle pour déterminer la répartition future des pertes. Al Joumhouriyat, le 14 août 2026, refuse que les sommes devenues indisponibles pour les déposants soient simplement transformées en « pertes » par une opération comptable. Le journal considère qu’il faut d’abord établir comment les fonds ont été utilisés et qui a bénéficié des mécanismes mis en place avant la crise. Il critique également la demande de l’Association des banques visant à protéger les droits des grands actionnaires, notamment leur droit préférentiel lors de nouvelles opérations sur le capital. Pour le quotidien, la protection constitutionnelle de la propriété ne peut être invoquée uniquement lorsque les intérêts des actionnaires sont concernés alors que les déposants restent privés de l’usage normal de leur épargne. Cette position est celle de la publication. Elle illustre néanmoins l’ampleur du conflit qui accompagne la restructuration : le débat ne porte plus seulement sur la survie des banques, mais sur l’ordre dans lequel seront protégés déposants, actionnaires et créanciers.

Le Fonds monétaire international reste au cœur de la réforme financière

Le rôle du Fonds monétaire international apparaît directement dans le débat parlementaire. Nahar, le 14 août 2026, considère que les modifications apportées au texte de réforme bancaire risquent de compliquer les relations entre le Liban et l’institution internationale. Le journal décrit un processus dans lequel les exigences techniques du redressement bancaire se heurtent aux équilibres politiques du Parlement. Cette confrontation est importante car la restructuration bancaire fait partie des conditions essentielles pour restaurer un fonctionnement normal du crédit et rétablir la confiance.

Le secteur bancaire reste en effet incapable de jouer pleinement son rôle traditionnel. Une économie peut difficilement retrouver une croissance durable lorsque les ménages ne disposent pas librement de leurs dépôts, que les entreprises rencontrent des difficultés d’accès au financement et que les banques elles-mêmes restent confrontées à la question de leurs pertes. La presse du 14 août ne fournit pas un nouvel indicateur global de croissance permettant de mesurer précisément la reprise libanaise. Elle fournit en revanche de nombreux éléments sur les obstacles structurels qui continuent de la freiner. Le secteur bancaire constitue le premier de ces obstacles.

Les divergences portent aussi sur la méthode. Une restructuration rapide permettrait de distinguer les établissements capables de continuer leur activité de ceux qui doivent être recapitalisés, fusionnés ou liquidés. Cependant, plusieurs articles insistent sur le risque qu’une telle procédure efface la question des responsabilités. Pour les déposants, la priorité reste la récupération des avoirs. Pour les banques, l’enjeu est de préserver suffisamment de capital pour poursuivre leur activité. Pour l’État, il s’agit de construire un cadre qui permette au système financier de fonctionner sans transférer une nouvelle fois une part excessive du coût vers les finances publiques. La réforme bancaire reste donc l’un des dossiers où les intérêts économiques et les rapports de force politiques sont les plus étroitement liés.

Les nouvelles redevances environnementales alimentent le débat fiscal

Le Conseil des ministres a parallèlement adopté de nouvelles redevances environnementales sur des produits et services générant des déchets après leur utilisation. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que le décret prévoit des prélèvements compris entre 1 et 3 % pour certaines catégories. Le gouvernement présente le dispositif comme l’application du principe selon lequel le responsable de la pollution doit contribuer au coût de son traitement. Toutefois, le quotidien conteste la méthode retenue. Selon lui, les taux figurant dans le texte d’application sont sensiblement supérieurs à ceux qui apparaissaient dans le tableau associé à la législation sur la gestion des déchets solides. Le journal y voit donc un problème juridique, puisque le pouvoir exécutif modifierait par décret des taux prévus par un texte législatif.

Le débat est également économique. Toute nouvelle taxe sur des produits consommés par les ménages ou utilisés par les entreprises peut être répercutée sur les prix. Dans un pays où le pouvoir d’achat a été fortement réduit par plusieurs années de crise, la question de l’incidence finale du prélèvement est centrale. Les entreprises peuvent absorber une partie du coût ou le transférer aux consommateurs. La presse ne fournit pas, dans les sources du 14 août, une estimation chiffrée de cet effet. Il serait donc excessif d’en déduire une hausse précise des prix. En revanche, les désaccords ministériels rapportés par Al Akhbar montrent que la mesure est loin d’être purement technique. Plusieurs ministres ont contesté certains aspects du décret pendant la séance.

Cette controverse illustre une difficulté plus générale de la politique économique libanaise. L’État doit trouver de nouvelles ressources et financer des services publics dégradés. Mais il doit éviter d’alourdir excessivement les charges supportées par une économie encore fragile. La fiscalité environnementale peut constituer un instrument utile si les sommes perçues financent effectivement la gestion des déchets et la réduction de la pollution. La question soulevée par la presse est donc double : la légalité du taux choisi et l’utilisation économique des recettes futures.

Électricité, télécommunications et transports restent des freins structurels

Al Liwaa, le 14 août 2026, consacre une analyse aux infrastructures qui conditionnent la capacité du Liban à retrouver une croissance durable. Le quotidien commence par l’électricité. Il juge incompatible avec une économie moderne une alimentation publique qui reste limitée à quelques heures quotidiennes. L’article demande que les responsabilités des décennies précédentes soient clairement établies, mais insiste également sur la nécessité d’évaluer les politiques actuelles. Selon le journal, il faut déterminer quelle part de la crise électrique relève du financement, de la gestion, des capacités techniques et des décisions politiques.

Le même constat concerne les télécommunications. Al Liwaa, le 14 août 2026, rappelle que le Liban avait investi des sommes importantes dans ce secteur et avait autrefois disposé d’une infrastructure considérée comme avancée dans la région. Le journal estime que le pays n’a ensuite pas suivi suffisamment vite les évolutions technologiques, tarifaires et commerciales. Or les télécommunications sont devenues une composante directe de la compétitivité. Une entreprise dépend aujourd’hui de la qualité de la connexion, du coût des services numériques et de la capacité à communiquer rapidement avec ses marchés.

Les transports constituent le troisième pilier évoqué. Le quotidien reconnaît les efforts visant à préparer l’aéroport de Qlayaat à une reprise d’activité avant la fin de l’année. Il considère cependant que le réseau routier reste marqué par un déficit important d’entretien. Les déplacements entre Beyrouth et la Békaa sont notamment cités comme exemple des difficultés quotidiennes. Al Liwaa estime que les besoins dépassent désormais les réparations ponctuelles et nécessitent une réflexion plus large sur les routes, les transports collectifs et les investissements publics.

Ces problèmes ont un effet économique direct. Le coût de l’électricité privée augmente les charges des entreprises. Une connexion insuffisante réduit leur productivité. Les routes dégradées allongent les déplacements et renchérissent le transport des marchandises. Ces facteurs ne produisent pas toujours un chiffre spectaculaire dans les statistiques quotidiennes. Ils déterminent pourtant la capacité du Liban à attirer des investissements et à permettre aux entreprises locales de rester compétitives.

Le tourisme reste pénalisé par la guerre au Sud

Le secteur touristique fait également apparaître les conséquences de l’instabilité. Le président du syndicat des propriétaires d’hôtels, Pierre Achkar, a rencontré Joseph Aoun à Baabda. Plusieurs publications rapportent les inquiétudes des professionnels. Al Binaa, le 14 août 2026, cite Achkar décrivant l’année en cours comme l’une des plus difficiles traversées par l’hôtellerie libanaise depuis plusieurs décennies. Le conflit au Sud pèse sur les réservations et sur la capacité du pays à profiter pleinement de la saison touristique.

Joseph Aoun a répondu en affirmant que l’État ne pouvait rester immobile face aux difficultés. Selon Ad Diyar, le 14 août 2026, il a reconnu que quarante années de mauvaise gestion et de corruption ne pouvaient être corrigées immédiatement. Il a néanmoins affirmé que des mesures étaient prises pour améliorer les conditions du tourisme et d’autres secteurs. Le président a directement lié les perspectives économiques à la situation sécuritaire. Il estime qu’un arrêt de la guerre au Sud permettrait au pays de retrouver une trajectoire plus favorable.

Cette dépendance du tourisme à la sécurité demeure l’une des fragilités traditionnelles de l’économie libanaise. Les hôtels, restaurants, transports et commerces bénéficient rapidement des périodes d’affluence. Ils sont aussi parmi les premiers touchés par une escalade militaire. La situation de 2026 illustre cette vulnérabilité : même lorsque les combats restent géographiquement concentrés, leur effet sur l’image du pays touche l’ensemble du secteur touristique.

Investissement et logement cherchent des voies de reprise

Les sources économiques font également apparaître des tentatives de relancer l’investissement. Plusieurs dossiers portent sur le financement du logement, les possibilités d’attirer des capitaux et les conditions nécessaires à la reprise. Cependant, la presse du 14 août montre que ces initiatives restent confrontées à la faiblesse du système bancaire et aux incertitudes politiques.

Le contraste régional est visible dans Nahar, le 14 août 2026, qui consacre un dossier au dispositif de résidence de longue durée proposé par les Émirats arabes unis aux investisseurs. Le quotidien explique qu’un investissement immobilier de deux millions de dirhams, soit environ 545 000 dollars, peut ouvrir l’accès à une résidence durable et permettre à l’investisseur d’installer sa famille et de gérer ses activités depuis les Émirats. L’intérêt de ce dossier pour le Liban est indirect mais révélateur. Il montre la concurrence régionale pour attirer les capitaux, les entrepreneurs et les patrimoines mobiles.

Le Liban doit donc reconstruire des conditions suffisamment stables pour retenir ses propres investisseurs et attirer des capitaux extérieurs. Cela suppose une réforme bancaire crédible, une amélioration des infrastructures, une plus grande prévisibilité réglementaire et une stabilisation sécuritaire. Les articles du 14 août ne permettent pas d’affirmer que ces conditions sont déjà réunies. Ils montrent au contraire que les principaux chantiers restent ouverts.

La reprise dépend désormais de réformes qui touchent directement la vie économique

La presse économique du 14 août 2026 ne décrit pas une économie dépourvue d’activité. Elle montre plutôt un pays où plusieurs secteurs tentent de fonctionner malgré des blocages persistants. Les banques attendent leur restructuration. Les déposants attendent une solution à leurs avoirs. Le gouvernement cherche de nouvelles recettes. Les infrastructures restent insuffisantes. Les professionnels du tourisme subissent les conséquences du conflit au Sud.

La réforme bancaire concentre le plus grand enjeu financier. Elle déterminera une partie de la relation future avec le Fonds monétaire international et la capacité du système bancaire à financer de nouveau l’économie. Mais elle ne suffira pas à elle seule. Al Liwaa, le 14 août 2026, insiste à juste titre sur le caractère complémentaire de l’électricité, des télécommunications et des transports dans toute stratégie de reprise. Al Joumhouriyat, le même jour, rappelle de son côté qu’une restructuration qui ignorerait la responsabilité des différents acteurs ne réglerait pas le conflit autour des pertes.

Le dossier économique libanais se trouve ainsi à l’intersection de trois urgences. La première est financière : régler la crise bancaire et les dépôts. La deuxième est structurelle : restaurer les services qui permettent aux entreprises de produire et d’investir. La troisième est sécuritaire : réduire l’effet de la guerre sur le tourisme, les échanges et la confiance. Les journaux du 14 août montrent que des décisions sont prises sur chacun de ces terrains, mais qu’aucun n’a encore atteint le stade où une normalisation durable peut être considérée comme acquise.

Justice : l’amnistie générale divise sur les droits des victimes tandis que l’affaire Riad Salamé revient au premier plan

L’amnistie générale ouvre un débat sur les limites du pardon pénal

La loi d’amnistie générale adoptée par le Parlement constitue le principal dossier judiciaire libanais dans la presse du 14 août 2026. Le texte ne suscite pas seulement un débat politique. Il pose la question du traitement de crimes très différents, des droits des victimes et de la capacité de l’État à concilier apaisement politique et justice. Al Akhbar, le 14 août 2026, consacre une large place aux conséquences possibles de l’amnistie sur l’armée. Le quotidien rapporte les inquiétudes de sources proches de l’institution militaire. Celles-ci considèrent que la libération de personnes impliquées dans des attaques contre des soldats pourrait avoir des effets durables sur le moral des militaires et sur la confiance des familles de victimes envers l’État. Le journal avance, sur la base de ses sources, le chiffre d’environ 450 militaires tués par des personnes susceptibles d’être concernées par le texte. Il indique également qu’environ 250 familles de ces victimes appartiendraient à la communauté sunnite. Ces données sont présentées par la publication pour contester l’idée selon laquelle les réserves exprimées au nom de l’armée viseraient une communauté particulière.

La controverse explique en grande partie le conflit entre le Premier ministre Nawaf Salam et le ministre de la Défense Michel Menassa. Toutefois, du point de vue judiciaire, l’enjeu essentiel réside dans la définition des personnes et des infractions réellement couvertes par l’amnistie. Les débats politiques ont parfois donné l’impression d’un effacement très large des condamnations. Les dispositions évoquées par les journaux montrent une situation plus complexe. Certaines infractions restent exclues. D’autres catégories sont soumises à des règles particulières. Enfin, le bénéfice de l’amnistie ne signifie pas nécessairement qu’une personne peut immédiatement revenir au Liban ou échapper à toute procédure.

Al Akhbar, le 14 août 2026, souligne également un risque lié aux familles des militaires morts. Les sources citées par le journal craignent que certaines familles cherchent elles-mêmes à obtenir réparation après la remise en liberté de personnes qu’elles considèrent responsables de la mort de leurs proches. Cette crainte n’est pas présentée comme un événement déjà survenu, mais comme un risque. Elle montre pourquoi l’amnistie ne peut être évaluée uniquement à travers le nombre de détenus libérés. Elle touche aussi à la manière dont les victimes perçoivent la justice et à la capacité de l’État à empêcher que des règlements privés ne remplacent la décision judiciaire.

Le sort des Libanais partis en Israël reste encadré par plusieurs lois

La situation des Libanais partis en Israël après le retrait israélien du Sud en 2000 est l’un des aspects les plus complexes du texte. Al Akhbar, le 14 août 2026, revient en détail sur la loi numéro 194 de 2011. Celle-ci distingue deux catégories. La première comprend les Libanais qui appartenaient militairement ou aux structures de sécurité de l’ancienne Armée du Liban Sud. Leur retour au Liban doit s’accompagner d’une procédure judiciaire. Ils ne bénéficient donc pas automatiquement d’une disparition de leur responsabilité pénale. La seconde catégorie regroupe les personnes qui n’ont pas participé aux activités militaires ou sécuritaires, y compris certains conjoints et enfants de membres de la première catégorie. Leur situation dépendait de mécanismes d’application qui n’avaient pas été complètement mis en œuvre.

La nouvelle amnistie intervient dans ce cadre sans supprimer toutes les autres règles. Al Akhbar, le 14 août 2026, rappelle que les crimes de trahison, d’espionnage et certaines relations avec Israël figurent parmi les infractions exclues du dispositif. Le quotidien cite également le droit libanais relatif au boycottage d’Israël et plusieurs dispositions du code pénal sanctionnant les relations non autorisées avec l’ennemi. Il serait donc juridiquement incorrect de présenter l’amnistie comme une autorisation générale de retour pour toutes les personnes installées en Israël.

La question de la nationalité israélienne constitue un obstacle supplémentaire. Selon les explications juridiques rapportées par Al Akhbar, plusieurs personnes concernées possèdent désormais cette nationalité. Le bénéfice de certaines dispositions de l’amnistie pourrait alors être incompatible avec le maintien de cette situation juridique. Le journal cite notamment l’avocate et députée Paula Yacoubian sur la nécessité d’un abandon de la nationalité israélienne pour les personnes souhaitant bénéficier de certaines mesures. Le dossier montre la difficulté d’un texte d’amnistie qui doit traiter simultanément des faits issus de la guerre civile, de l’occupation israélienne, des affrontements armés plus récents et de plusieurs catégories de détenus.

Le Parlement cherche à refermer plusieurs dossiers judiciaires anciens

La logique de l’amnistie est aussi celle de la fermeture de dossiers accumulés pendant plusieurs années. Une partie des personnes concernées a été condamnée. D’autres sont restées longtemps en détention. Certaines affaires ont pris une forte dimension politique ou communautaire. Les partisans de l’amnistie considèrent qu’un règlement est devenu nécessaire pour réduire la pression sur les prisons et mettre fin à des situations judiciaires qui se prolongent.

Cette logique se heurte cependant à une question centrale : tous les dossiers peuvent-ils être traités de la même manière ? Les crimes commis contre des militaires, les infractions liées au trafic de stupéfiants, les affaires de collaboration avec Israël et les dossiers de personnes arrêtées dans le contexte de la guerre syrienne n’ont ni la même origine ni la même portée. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que des acteurs arabes se sont intéressés au dossier des détenus islamistes. Selon les sources du journal, le Qatar aurait notamment joué un rôle dans les discussions, tandis que l’Arabie saoudite aurait elle aussi suivi le dossier. Le raisonnement avancé serait qu’une partie des personnes arrêtées l’a été dans le contexte des conséquences de la guerre en Syrie et que la fermeture de ce dossier est devenue politiquement souhaitable.

Cette dimension extérieure ne supprime pas la responsabilité du législateur libanais. L’amnistie reste une loi nationale et ses conséquences devront être appliquées par les institutions judiciaires libanaises. Les tribunaux devront déterminer les personnes effectivement couvertes, les infractions exclues et les conditions attachées à certaines situations. Le vote parlementaire ne met donc pas fin à toute intervention judiciaire. Il modifie le cadre dans lequel celle-ci s’exerce.

Riad Salamé de nouveau interrogé dans une affaire liée à la Banque du Liban

Un autre dossier judiciaire important concerne l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé. Al Sharq, le 14 août 2026, publie une déclaration de son avocat à la suite d’un nouvel interrogatoire. Selon cette version, le juge d’instruction de Beyrouth a interrogé Riad Salamé le 12 août dans le cadre d’une plainte déposée par la Banque du Liban. L’accusation porte, d’après les éléments rapportés par la défense, sur le détournement présumé de fonds de la banque centrale et sur la création supposée de sociétés fictives.

La défense conteste ces accusations. Elle affirme que Riad Salamé a renoncé à présenter certains recours procéduraux afin d’accélérer l’examen du fond du dossier. Elle soutient également que les décisions prises pendant son mandat ne relevaient pas uniquement du gouverneur, mais du Conseil central de la Banque du Liban. Selon son avocat, le prêt concerné par l’enquête avait été décidé dans le contexte de la crise financière internationale de 2010 et relevait des missions de la banque centrale en matière de stabilité financière et monétaire. La défense affirme que la totalité du prêt a été remboursée et que l’opération aurait rapporté 33 millions de dollars à la Banque du Liban.

Ces affirmations constituent la position de la défense et ne peuvent être assimilées à des constatations judiciaires définitives. Le juge d’instruction a décidé de maintenir une mesure de détention contre l’ancien gouverneur. Son avocat a annoncé une contestation de cette décision devant la chambre d’accusation de Beyrouth. Le dossier reste donc en cours. La présomption d’innocence continue de s’appliquer et les arguments de la défense devront être confrontés aux éléments de l’enquête.

L’affaire est particulièrement sensible en raison de la place occupée par Riad Salamé pendant trois décennies à la tête de la banque centrale. Elle se déroule parallèlement au débat sur la restructuration bancaire et sur les responsabilités dans l’effondrement financier. Les deux dossiers sont juridiquement distincts. Toutefois, ils se rejoignent dans le débat public autour de la responsabilité des dirigeants financiers, des banques et des autorités publiques.

La responsabilité financière revient au cœur du débat sur l’État de droit

Nahar, le 14 août 2026, rappelle dans une analyse consacrée aux institutions qu’après la crise financière américaine de 2008, plus de 150 personnes et institutions avaient fait l’objet de procédures de la part de l’autorité américaine de surveillance des marchés. Le journal utilise cette comparaison pour interroger l’absence de mécanismes comparables de responsabilité au Liban après l’effondrement financier. Cette comparaison relève de l’analyse du quotidien et ne permet pas à elle seule d’établir des responsabilités pénales au Liban. Elle traduit néanmoins une demande persistante de clarification judiciaire.

La question est d’autant plus importante que la restructuration des banques progresse. Si les établissements sont classés uniquement selon leur capacité actuelle à poursuivre leurs activités, le risque existe que les responsabilités passées soient séparées du processus de réforme. Or les responsabilités financières ne peuvent être établies que sur la base de faits précis, de comptes, de décisions documentées et d’enquêtes judiciaires. Les accusations générales ne peuvent remplacer ce travail.

Le dossier Riad Salamé représente l’un des rares cas où cette question se traduit par une procédure judiciaire visible. Mais les sources du 14 août ne permettent pas de conclure à la culpabilité ou à l’innocence de l’ancien gouverneur. Elles établissent l’existence d’une enquête, d’un interrogatoire, d’une décision de maintien en détention et d’une contestation de cette décision par la défense. Toute présentation allant au-delà de ces éléments dépasserait ce que les fichiers permettent d’affirmer.

Le nouveau droit des médias ouvre un autre front juridique

La justice et les libertés publiques se rencontrent également autour du nouveau droit des médias. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte la mobilisation de représentants des journalistes contre plusieurs dispositions du texte adopté par le Parlement. Des responsables syndicaux cherchent à réunir le nombre de députés nécessaire pour déposer un recours. Ils envisagent aussi de demander au président Joseph Aoun de renvoyer la loi au Parlement. Le président de l’ordre des rédacteurs, Joseph Qosseifi, critique notamment les dispositions permettant l’emprisonnement de journalistes et estime que le texte porte atteinte aux libertés publiques.

Le débat juridique porte ici sur l’équilibre entre régulation de la profession, responsabilité des médias et liberté d’expression. Les opposants au texte ne contestent pas nécessairement toute réglementation. Ils refusent surtout les dispositions qu’ils considèrent comme susceptibles de permettre des poursuites arbitraires ou des peines de prison contre les journalistes. Le recours annoncé doit donc déplacer une partie du conflit politique vers le terrain constitutionnel.

Ce dossier montre que l’actualité judiciaire du 14 août ne se limite pas aux affaires pénales. Elle concerne également la définition des libertés garanties par l’État et les voies de recours contre une loi contestée. Les prochaines démarches auprès du président de la République et, éventuellement, devant les juridictions compétentes détermineront si le texte entre en application sous sa forme actuelle ou s’il doit être réexaminé.

Une justice confrontée simultanément au passé et aux crises présentes

Les principaux dossiers judiciaires de la journée ont un point commun : ils obligent l’État à traiter des conséquences de crises anciennes qui n’ont jamais été complètement réglées. L’amnistie renvoie aux affrontements armés, aux détenus islamistes, aux militaires tués et aux Libanais partis en Israël. L’affaire Riad Salamé renvoie à la gestion financière ayant précédé l’effondrement bancaire. Le droit des médias pose une question plus contemporaine, mais il touche lui aussi au fonctionnement des institutions et aux garanties constitutionnelles.

L’enjeu de l’amnistie est particulièrement délicat. Une mesure de clémence peut contribuer à fermer des dossiers anciens. Elle ne peut toutefois effacer la mémoire des victimes ni supprimer les distinctions juridiques entre des infractions très différentes. Les articles d’Al Akhbar du 14 août 2026 montrent précisément cette difficulté en examinant séparément les militaires tués et les personnes parties en Israël. Le dossier de Riad Salamé pose une exigence différente : laisser l’enquête suivre son cours sans transformer l’accusation en condamnation avant une décision définitive.

La justice libanaise se retrouve ainsi au centre d’une double attente. Une partie de la société demande de refermer des dossiers devenus politiquement et humainement lourds. Une autre demande au contraire que les responsabilités soient établies avant toute volonté de tourner la page. Entre amnistie, responsabilité financière, droits des victimes et libertés publiques, la presse du 14 août 2026 montre que le débat judiciaire porte désormais autant sur la confiance envers l’État que sur l’application technique des lois.

Société : dans le Sud dévasté, le retour des habitants se heurte aux ruines tandis que l’université et les libertés publiques alimentent les mobilisations

Dans la région de Nabatiyeh, revenir signifie apprendre à vivre au milieu des destructions

Les conséquences sociales de la guerre dans le Sud constituent le dossier le plus lourd de la presse du 14 août 2026. Derrière les négociations, les mouvements militaires et les déclarations politiques apparaît une autre réalité : celle des habitants qui tentent de retrouver leurs villages alors que logements, commerces, routes et services essentiels ont été détruits. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, consacre un reportage aux habitants revenus dans le gouvernorat de Nabatiyeh. Le journal constate que beaucoup préfèrent encore attendre avant de regagner leurs localités. Ceux qui reviennent découvrent une destruction qui ne concerne pas seulement les maisons. Les établissements, les routes et de nombreux éléments nécessaires à la vie quotidienne ont également été touchés. Le retour existe donc, mais il reste limité et fragile. Les habitants interrogés expriment à la fois leur attachement à leur terre et la crainte d’une nouvelle escalade.

Le cas de Jibchit donne une mesure concrète de cette destruction. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, rapporte, sur la base des données du président de la municipalité, que 137 logements ont été entièrement détruits dans cette localité. Environ 60 commerces ont également été détruits. Ces chiffres permettent de comprendre pourquoi le retour ne peut être réduit à la réouverture d’une route ou au retrait de forces militaires. Une famille dont la maison a disparu doit trouver un logement provisoire. La disparition des commerces réduit les possibilités d’approvisionnement et les revenus locaux. La destruction des infrastructures complique les déplacements. Enfin, l’incertitude militaire empêche de nombreux habitants d’engager immédiatement des travaux coûteux.

Le reportage montre ainsi une société confrontée à deux temporalités contradictoires. La première pousse au retour. Les habitants veulent reprendre possession de leurs maisons, de leurs terres et de leur vie locale. La seconde pousse à l’attente. La poursuite des opérations israéliennes et l’incertitude sur les négociations font craindre que les réparations engagées aujourd’hui soient à nouveau détruites demain. Cette hésitation est l’une des conséquences sociales les plus directes du conflit. Elle touche le logement, mais aussi le travail, l’école, le commerce et les liens familiaux.

La question de la reconstruction reste par conséquent centrale. Les fichiers du 14 août décrivent précisément les destructions et les difficultés du retour, mais ils ne fournissent pas encore de mécanisme global et financé permettant de reconstruire toutes les localités concernées. Il serait donc prématuré de présenter la reconstruction comme un processus déjà organisé à grande échelle. Les sources montrent plutôt une attente : celle d’un arrêt durable des combats qui permettrait de passer de l’urgence au relèvement.

La guerre transforme la question du logement en problème social durable

La destruction des maisons ne touche pas uniquement le patrimoine immobilier. Elle modifie l’organisation des familles. Certains habitants restent déplacés. D’autres retournent dans des zones où les services sont incomplets. D’autres encore partagent leur temps entre leur village et un lieu de résidence provisoire. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, décrit précisément cette prudence dans le gouvernorat de Nabatiyeh. La reprise de la vie quotidienne reste liée à l’état du bâti et à la possibilité de retrouver un minimum de services.

Cette situation donne une dimension sociale aux déclarations politiques sur le « droit au retour » des habitants du Sud. Revenir ne signifie pas seulement franchir un barrage. Il faut disposer d’un logement habitable, d’électricité, d’eau, de routes praticables, d’écoles et de commerces. La reconstruction des villages est donc indissociable de la reconstruction du tissu social. Une localité dont les habitants peuvent revenir mais où les familles ne disposent plus de ressources économiques risque de perdre progressivement sa population.

La situation est aggravée par les destructions qui se poursuivent. Plusieurs journaux du 14 août font état de nouvelles opérations contre des bâtiments, des infrastructures et des terrains dans le Sud. Pour les habitants, cela entretient une incertitude permanente. Le coût n’est pas seulement matériel. La possibilité d’une nouvelle évacuation pèse sur les décisions familiales, sur la scolarisation des enfants et sur la reprise des activités professionnelles. La presse ne fournit pas d’évaluation chiffrée complète de cet impact psychologique. Elle permet toutefois de constater que la peur d’une nouvelle escalade accompagne les retours décrits dans les villages.

Plus de 1 700 enseignants contractuels attendent toujours leur titularisation

L’Université libanaise constitue l’autre grand dossier social du jour. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que plus de 1 700 enseignants contractuels rémunérés à l’heure sont concernés par le dossier de titularisation. Ils enseignent à plus de 63 000 étudiants et travaillent depuis plusieurs années sans bénéficier de la stabilité professionnelle et des prestations liées au statut qu’ils réclament.

Le Conseil des ministres avait pourtant pris en février 2026 la décision numéro 17 concernant ce dossier. Selon Al Akhbar, le 14 août 2026, cette décision n’a toujours pas été mise en œuvre. Les enseignants ont organisé quatre rassemblements pour remettre la question au centre de l’agenda gouvernemental. Le 13 août, ils se sont de nouveau mobilisés devant le Grand Sérail pendant la réunion du Conseil des ministres. Une délégation a rencontré un conseiller du Premier ministre Nawaf Salam. Celui-ci leur a indiqué que l’obstacle financier restait présent et que leurs demandes seraient transmises au chef du gouvernement.

Les enseignants envisagent désormais une assemblée générale afin de décider d’une grève ouverte à partir du 1er septembre. Ils espèrent que le Conseil des ministres pourra examiner leur titularisation lors d’une réunion prévue au début du mois. Al Akhbar, le 14 août 2026, rapporte que la ministre de l’Éducation Rima Karami avait indiqué auparavant que son ministère avait achevé la partie du travail qui lui revenait. Le président de l’Université libanaise, Bassam Badran, affirme lui aussi que le dossier est désormais entre les mains du gouvernement.

La dimension financière du projet est connue. Selon les chiffres rapportés par Al Akhbar, le 14 août 2026, la titularisation doit être étalée sur quatre ans. Son coût serait de quatre à cinq millions de dollars durant la première année, puis d’environ quinze millions durant la deuxième et d’environ trente millions durant la troisième. Les enseignants considèrent que ces sommes ne justifient pas le maintien d’une situation professionnelle précaire. Le gouvernement doit, lui, intégrer cette dépense à des finances publiques déjà fortement contraintes.

Le conflit pose également la question des étudiants. Les enseignants affirment ne pas vouloir faire payer aux étudiants le prix du désaccord avec le gouvernement. Pourtant, une grève ouverte affecterait nécessairement le fonctionnement de l’université publique. Le dossier devient donc un test de la capacité de l’État à stabiliser son principal établissement universitaire sans créer une charge financière qu’il ne pourrait assumer.

Le nouveau droit des médias déclenche une mobilisation pour les libertés publiques

La liberté de la presse constitue un troisième dossier social majeur. Le nouveau droit des médias adopté par le Parlement suscite une opposition importante dans les milieux journalistiques. Al Sharq, le 14 août 2026, publie une critique particulièrement sévère du texte. La publication estime que certaines dispositions remettent en cause des acquis obtenus après plusieurs années de mobilisation, notamment concernant les peines de prison contre les journalistes.

Le président de l’ordre des rédacteurs de la presse libanaise, Joseph Qosseifi, intervient directement dans cette controverse. Plusieurs publications du 14 août rapportent son opposition à l’article 104 et à la possibilité d’emprisonner des journalistes. Il estime que le texte fragilise également l’unité de la représentation professionnelle. La question ne porte donc pas uniquement sur une disposition pénale. Elle concerne aussi l’organisation de la profession et la capacité des journalistes à défendre collectivement leurs droits.

Al Liwaa, le 14 août 2026, présente toutefois une lecture plus nuancée de la nécessité d’une réforme. Le journal reconnaît que le droit des médias doit être modernisé. Il souligne l’expansion des réseaux sociaux, l’évolution technologique rapide et l’effet de l’intelligence artificielle sur la production et la diffusion des contenus. Le désaccord ne porte donc pas nécessairement sur le principe d’une nouvelle législation. Il concerne surtout les limites qu’elle impose à l’exercice de la profession et les sanctions qu’elle autorise.

Cette distinction est importante. Les médias libanais fonctionnent aujourd’hui dans un environnement très différent de celui pour lequel les anciennes règles avaient été conçues. Les plateformes numériques permettent à toute personne de diffuser rapidement une information. Les frontières entre journaliste professionnel, commentateur et utilisateur de réseaux sociaux deviennent plus difficiles à définir. Une réforme peut donc répondre à une nécessité réelle. Mais les organisations professionnelles craignent qu’une réglementation mal définie n’ouvre la voie à des poursuites politiques ou à une autocensure.

La mobilisation devrait désormais se déplacer vers les institutions. Des représentants de la profession envisagent de demander au président Joseph Aoun de renvoyer le texte au Parlement. Un recours est également évoqué. Le débat sur les médias rejoint ainsi une question plus large : jusqu’où l’État peut-il réglementer la parole publique sans porter atteinte aux libertés qu’il est chargé de garantir ?

L’abolition de la peine de mort marque une évolution parallèle du droit libanais

Dans le même ensemble législatif, l’abolition de la peine capitale apparaît comme une évolution importante. Al Liwaa, le 14 août 2026, considère que cette décision renforce l’image du Liban dans le domaine des droits humains et rapproche sa législation des orientations défendues par les institutions internationales.

La juxtaposition des deux débats est frappante. D’un côté, le Parlement supprime la sanction pénale la plus lourde. De l’autre, une partie de la profession journalistique estime que le nouveau droit des médias réintroduit des mécanismes répressifs excessifs contre la liberté d’expression. Ces deux dossiers ne sont pas juridiquement comparables. Ils montrent cependant que la question des libertés et de la politique pénale occupe une place importante dans l’actualité sociale du pays.

L’abolition de la peine capitale doit également être replacée dans le débat sur l’amnistie. Le Parlement cherche simultanément à modifier la politique des sanctions et à régler la situation de nombreux détenus. Les trois textes concernant l’amnistie, la peine capitale et les médias donnent ainsi l’image d’une période de révision importante du cadre juridique. La portée sociale de ces changements dépendra désormais de leur application et des éventuels recours.

Le marché du travail des jeunes se fragilise dans un environnement technologique en mutation

La question de l’emploi des jeunes apparaît aussi dans les pages sociales et économiques. Al Akhbar, le 14 août 2026, s’appuie sur un rapport international consacré aux tendances de l’emploi des jeunes. Le journal indique que le taux mondial de chômage des personnes âgées de 15 à 24 ans a atteint 12,4 % en 2025. Il souligne une contradiction : les jeunes sont invités à acquérir toujours plus de compétences et à suivre l’évolution technologique, alors que les économies ont davantage de difficultés à leur offrir des emplois stables.

Le dossier dépasse le seul Liban. Il reste néanmoins pertinent pour une société libanaise marquée par l’émigration et par la précarité professionnelle. La transformation numérique peut créer de nouvelles possibilités, mais elle peut également accentuer la fragilité des emplois existants. Al Akhbar insiste sur la concentration des gains liés à la productivité et aux technologies entre les mains des acteurs qui contrôlent le capital et les outils techniques.

Cette question rejoint indirectement le dossier de l’Université libanaise. La société demande aux établissements d’enseignement de former des jeunes capables de s’adapter à une économie technologique. Dans le même temps, la principale université publique peine à stabiliser la situation professionnelle de plus de 1 700 enseignants. L’écart entre les ambitions éducatives et les ressources institutionnelles apparaît ainsi clairement.

Une société confrontée à la reconstruction matérielle autant qu’à celle des institutions

Les dossiers sociaux du 14 août 2026 décrivent des problèmes différents mais reliés par une même question : la capacité des institutions publiques à fournir un cadre stable à la population. Dans le Sud, les habitants ont besoin de sécurité, de logements et de services pour revenir durablement. À l’Université libanaise, les enseignants réclament une stabilité professionnelle permettant de garantir la continuité de l’enseignement. Dans le secteur des médias, les journalistes demandent des garanties contre les restrictions qu’ils jugent excessives. Sur le marché du travail, les jeunes doivent affronter une économie où la technologie évolue plus vite que la création d’emplois stables.

Le reportage d’Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, fournit l’image la plus concrète de cette situation : des habitants reviennent dans des localités où la destruction touche les logements, les commerces et les routes. À l’autre extrémité du spectre social, les enseignants contractuels décrits par Al Akhbar, le même jour, travaillent depuis des années dans une institution publique sans obtenir la stabilité qu’ils réclament.

La reconstruction sociale ne dépend donc pas uniquement de la fin des combats. Elle suppose aussi des institutions capables de fonctionner, un enseignement public stable, des libertés protégées et des perspectives économiques suffisantes pour retenir les jeunes. La presse du 14 août montre que ces différents chantiers sont ouverts simultanément. Elle montre surtout que les effets de la guerre et de la crise économique continuent de se prolonger dans la vie quotidienne bien au-delà des seuls indicateurs militaires et financiers.

Culture : le patrimoine du Sud consacré à l’international, entre protection des sites, arts et transmission

Les cinq forteresses du Jabal Amel obtiennent une reconnaissance internationale

La principale actualité culturelle libanaise du 14 août 2026 concerne le patrimoine du Sud. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte que cinq forteresses du Jabal Amel ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Le ministre de la Culture Ghassan Salamé a présenté le résultat de cette démarche au président de la République Joseph Aoun lors d’un entretien à Baabda. Le ministre a décrit les négociations comme une bataille importante pour le Liban. La délégation libanaise devait convaincre les représentants de vingt et un États réunis au sein du comité chargé du dossier. Selon Ghassan Salamé, le Liban est finalement parvenu à obtenir l’unanimité. Cette reconnaissance intervient dans un contexte particulier. Les monuments concernés se trouvent dans une région directement exposée aux opérations militaires israéliennes. Dès lors, leur classement ne relève pas seulement de la conservation architecturale. Il intervient aussi dans une période où la protection du patrimoine du Sud est devenue un enjeu national.

Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte que Ghassan Salamé a directement évoqué les difficultés politiques rencontrées pendant la procédure. Israël ne faisait pas partie des membres du comité appelé à statuer. Toutefois, selon le ministre, certains États représentaient des positions proches des siennes. La délégation libanaise devait donc les convaincre de soutenir la demande ou, au minimum, de ne pas s’y opposer. L’obtention d’un consensus donne au classement une portée diplomatique supplémentaire. Le Liban obtient une reconnaissance collective de la valeur de monuments situés dans une région au cœur du conflit. Cette dimension explique la place accordée à l’information par plusieurs publications. Elle permet également de présenter le Jabal Amel autrement qu’à travers les destructions, les déplacements de population et les opérations militaires qui dominent l’actualité du Sud.

La reconnaissance internationale ne met évidemment pas les monuments à l’abri d’une attaque. Ghassan Salamé distingue clairement la protection juridique et patrimoniale d’une protection militaire. Toutefois, le statut obtenu permet de renforcer l’identification internationale de ces sites. Il facilite aussi leur inscription dans les démarches menées auprès des institutions internationales. La politique culturelle rejoint ainsi la diplomatie. Le ministère cherche à utiliser les instruments disponibles pour préserver des monuments dont la valeur dépasse le cadre local. Cette stratégie prend une importance accrue lorsque des opérations militaires se déroulent à proximité de sites historiques.

Une protection renforcée pour les sites archéologiques menacés

La démarche ne se limite pas aux cinq forteresses. Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte que Ghassan Salamé a également évoqué l’augmentation du nombre de sites libanais bénéficiant d’une protection renforcée. Une décision avait été obtenue au sein de l’organisation des Nations unies chargée de l’éducation, de la science et de la culture au début du mois d’avril. Elle permet de placer davantage de monuments sous une attention internationale particulière. Pour le ministre, l’objectif consiste notamment à rendre leur statut clairement identifiable sur le terrain.

Ghassan Salamé explique que l’organisation internationale ne dispose évidemment pas de forces capables de protéger physiquement les monuments. Le mécanisme repose donc sur la reconnaissance, le signalement et les obligations attachées à la protection du patrimoine. Les indications placées sur les sites doivent permettre d’écarter l’argument selon lequel une force militaire ne connaissait pas la nature du monument visé. Cette politique traduit une réponse culturelle à une situation militaire. Elle ne peut empêcher matériellement une destruction. Elle peut cependant renforcer la documentation, la responsabilité et la visibilité internationale des sites concernés.

Al Sharq, le 14 août 2026, rapporte également que le responsable de l’organisation internationale chargée de l’éducation, de la science et de la culture doit prochainement se rendre à Beyrouth. Ghassan Salamé a indiqué que cette visite devrait inclure plusieurs sites que le Liban souhaite protéger ou restaurer. L’enjeu dépasse donc le classement obtenu. Il s’agit aussi de préparer les étapes suivantes, notamment la restauration des monuments endommagés et la mobilisation d’appuis internationaux.

Cette politique patrimoniale prend un sens particulier au regard des destructions décrites dans les pages politiques et sociales des mêmes journaux. Le Sud concentre une partie importante du patrimoine architectural libanais. La guerre menace ainsi non seulement les logements et les infrastructures contemporaines, mais aussi des traces historiques qui ne peuvent être reconstruites à l’identique une fois détruites. La conservation du patrimoine devient, dans ce contexte, une composante de la reconstruction à venir.

L’opéra de Dbayeh approche de son achèvement

Le deuxième grand dossier culturel libanais concerne le futur opéra de Dbayeh. Al Binaa, le 14 août 2026, rapporte que Ghassan Salamé a informé Joseph Aoun de l’avancement du chantier. Selon le ministre, la construction approche de son terme. Le bâtiment a été réalisé grâce à une contribution chinoise dont la valeur dépasse 80 millions de dollars. Les discussions portent désormais sur les modalités permettant au Liban de prendre possession de l’équipement une fois les travaux terminés.

Ghassan Salamé a indiqué que Joseph Aoun souhaitait que l’inauguration puisse avoir lieu sous son mandat au cours de l’automne. La date exacte n’est toutefois pas précisée dans les sources du 14 août. Il convient donc de distinguer l’objectif annoncé d’un calendrier définitivement arrêté. L’information principale est l’approche de l’achèvement du chantier et la préparation du transfert de l’équipement à la partie libanaise.

L’importance du projet dépasse la construction d’une nouvelle salle. Une grande infrastructure consacrée à l’opéra peut accueillir musique, spectacles et productions scéniques de grande ampleur. Elle peut aussi fournir au Liban un équipement culturel dont la portée dépasse la seule région de Dbayeh. Cependant, les journaux du 14 août ne donnent pas encore d’informations détaillées sur la programmation, le modèle de gestion, le financement annuel ou les équipes qui assureront son fonctionnement. Il serait donc prématuré de présenter l’opéra comme une institution déjà opérationnelle.

Le financement chinois donne par ailleurs au projet une dimension internationale. Il montre qu’une partie des grandes infrastructures culturelles libanaises dépend de partenariats extérieurs. Cette situation rejoint le dossier des forteresses du Jabal Amel. Dans un cas, le Liban mobilise les institutions internationales pour protéger son patrimoine. Dans l’autre, une coopération avec la Chine permet de construire un nouvel équipement. Le défi sera ensuite de transformer ces soutiens en activité culturelle durable.

L’icône replacée dans son histoire artistique

Nahar, le 14 août 2026, consacre une place importante aux arts visuels à travers un dossier consacré à l’icône. La publication présente notamment une icône de la Vierge appartenant à la collection de l’archevêché grec-orthodoxe de Beyrouth. Le sujet permet d’aborder l’icône comme un objet à la fois artistique, historique et spirituel. Le quotidien revient sur les traditions qui ont accompagné son développement et sur sa place dans le christianisme oriental.

Nahar retrace notamment l’évolution de la représentation sacrée et le développement de la peinture sur panneaux. Le quotidien revient sur l’importance prise par les icônes dans les traditions byzantines et russes. Il évoque également les controverses historiques liées à leur utilisation, dont la crise iconoclaste. Celle-ci a donné lieu à un débat profond sur la représentation du sacré et sur la place de l’image dans la pratique religieuse.

Le traitement proposé par Nahar ne se limite pas à la théologie. L’icône est aussi envisagée comme une œuvre régie par des techniques, des compositions et des codes précis. Le dossier rappelle ainsi que le patrimoine artistique conservé au Liban ne se limite pas aux monuments. Les collections religieuses constituent elles aussi une partie importante de la mémoire culturelle du pays. Elles rassemblent des œuvres qui témoignent de circulations artistiques et spirituelles anciennes entre le Liban et son environnement régional.

La mise en valeur d’une pièce appartenant à une collection de Beyrouth permet aussi de replacer les institutions religieuses parmi les dépositaires du patrimoine artistique libanais. Les sources du 14 août ne signalent toutefois pas, autour de ce dossier précis, une exposition temporaire accompagnée d’horaires et d’un calendrier. Il s’agit donc d’un sujet patrimonial et artistique plutôt que d’une manifestation à intégrer artificiellement à un agenda culturel.

Le livre face à la transformation des pratiques de lecture

Al Liwaa, le 14 août 2026, s’intéresse de son côté à la place de la lecture dans un environnement dominé par les écrans et les contenus numériques. La publication s’interroge sur la capacité du livre à conserver une place dans la vie quotidienne. Le problème n’est pas présenté comme une opposition simple entre technologie et culture. Les outils numériques peuvent faciliter l’accès aux textes et aux connaissances. Ils modifient cependant la manière de lire et favorisent souvent une consommation plus rapide et fragmentée de l’information.

La réflexion porte donc sur l’attention. Lire un livre suppose généralement une continuité différente de celle requise par la consultation rapide de contenus sur un écran. Al Liwaa insiste sur la nécessité de réintroduire la lecture comme pratique régulière et comme plaisir. La question ne consiste pas seulement à accumuler des informations. Elle concerne aussi la capacité à consacrer du temps à un texte, à suivre un raisonnement et à construire une relation durable avec le livre.

Cette réflexion prend un relief particulier au Liban. Les difficultés économiques ont pesé sur de nombreuses pratiques culturelles. Le prix des livres, les difficultés des librairies et l’évolution des habitudes numériques ont modifié le rapport du public à l’écrit. Toutefois, les sources du 14 août ne fournissent pas de données statistiques suffisamment précises pour mesurer une baisse quantitative de la lecture au Liban. Il faut donc conserver au sujet sa nature : celle d’une réflexion culturelle sur l’évolution des pratiques plutôt que celle d’une enquête statistique.

La question rejoint indirectement celle de l’éducation. Une lecture régulière participe à la formation du vocabulaire, de l’analyse et de l’esprit critique. Elle reste donc liée au fonctionnement des écoles et des universités. Dans un pays où l’Université libanaise traverse elle-même une crise liée à la situation de ses enseignants contractuels, le débat sur la lecture rappelle que la politique culturelle et la politique éducative restent étroitement liées.

Arts contemporains et réflexion intellectuelle complètent les pages culturelles

Les publications du 14 août 2026 ouvrent également leurs pages culturelles aux artistes et aux débats intellectuels internationaux. Al Quds Al Arabi consacre un sujet à l’artiste argentin Leandro Erlich. Son travail repose sur la perception, l’illusion et la remise en cause de ce que le spectateur croit voir. Ses installations utilisent des éléments familiers pour créer des situations dans lesquelles les repères ordinaires deviennent incertains. Le sujet montre la place accordée par le quotidien aux formes contemporaines de l’art et aux expériences qui interrogent directement la perception du public.

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, évoque également la chanteuse marocaine Nora Fatehi à l’occasion de sa première prestation en Égypte. La publication souligne la présence d’éléments inspirés des spectacles indiens dans sa mise en scène. Le sujet relève davantage de l’actualité musicale régionale que de la création libanaise. Il complète néanmoins le panorama culturel du jour en montrant la circulation des formes artistiques entre plusieurs espaces culturels.

Al Akhbar, le 14 août 2026, choisit pour sa part un registre intellectuel. Le quotidien consacre un dossier à Pierre Bourdieu et à sa confrontation théorique avec Karl Marx. La réflexion porte notamment sur l’origine de la résistance sociale et sur les différences entre leurs outils d’analyse. La culture est ici abordée à travers l’histoire des idées et les sciences sociales. Cette présence rappelle que les pages culturelles des journaux ne se limitent ni aux spectacles ni aux arts visuels. Elles constituent aussi un espace de débat sur les grands courants intellectuels.

Ces sujets internationaux restent secondaires par rapport aux priorités libanaises de la section. Ils permettent cependant d’élargir le regard sans effacer la hiérarchie du corpus. Le patrimoine du Sud, l’opéra de Dbayeh, les collections artistiques conservées au Liban et les pratiques de lecture constituent les axes locaux. Les arts contemporains, la musique régionale et les débats intellectuels complètent cet ensemble.

Un agenda culturel encore trop fragmentaire pour être artificiellement complété

L’examen des journaux du 14 août 2026 fait apparaître une limite nette concernant l’agenda culturel libanais. Les publications fournissent plusieurs sujets substantiels sur le patrimoine, les arts et les projets culturels. Elles donnent en revanche peu d’informations suffisamment complètes sur les manifestations actuellement accessibles au public. Pour établir un agenda fiable, il faudrait disposer au minimum du nom de l’événement, de son lieu et de dates précises. Ces éléments ne sont pas présents de manière assez régulière dans le corpus.

Il serait donc incorrect de transformer les informations disponibles en un calendrier artificiel. L’opéra de Dbayeh, par exemple, constitue un projet culturel majeur, mais il n’est pas encore ouvert. Son inauguration est envisagée pour l’automne. Les cinq forteresses du Jabal Amel constituent des sites patrimoniaux majeurs, mais leur actualité du jour concerne leur classement international et non l’annonce d’une programmation culturelle. De même, le dossier de Nahar sur les icônes relève de la mise en valeur patrimoniale sans fournir les éléments nécessaires pour annoncer une exposition temporaire.

La matière culturelle du 14 août reste néanmoins suffisamment riche pour constituer une section autonome. Elle présente surtout une caractéristique particulière : la culture y est davantage envisagée sous l’angle de la protection, de la transmission et de la mémoire que sous celui de l’événementiel. Les forteresses du Jabal Amel deviennent un patrimoine reconnu internationalement au moment où le Sud reste exposé aux destructions. L’opéra de Dbayeh représente une tentative de construire une infrastructure tournée vers l’avenir. Les icônes conservées à Beyrouth rappellent la profondeur des collections locales. Enfin, le débat sur la lecture pose la question de la transmission culturelle dans une société où les usages numériques transforment rapidement le rapport au savoir.

Sport : le Paris Saint-Germain conserve la Supercoupe d’Europe, tandis que le Liban s’engage dans la bataille institutionnelle du football mondial

Le football libanais apparaît dans le débat autour de la direction de la Fédération internationale

La matière sportive consacrée directement aux athlètes libanais reste limitée dans les journaux du 14 août 2026. Une actualité concerne toutefois directement le Liban dans la gouvernance du football mondial. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte que la Fédération libanaise de football fait partie des six fédérations arabes ayant apporté publiquement leur soutien à Gianni Infantino, alors que le président de la Fédération internationale de football affronte une contestation importante à l’approche de sa tentative de réélection l’année suivante. La position libanaise s’inscrit ainsi dans un mouvement associant également les fédérations du Qatar, du Maroc, du Soudan, de l’Égypte et de la Mauritanie.

La crise dépasse largement le cadre arabe. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, indique que trois confédérations continentales ont demandé le départ de Gianni Infantino. Il s’agit de l’organisation européenne, de la confédération asiatique et de celle regroupant l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes. La contestation porte notamment sur une tentative de faire entrer des capitaux privés dans les compétitions de la Fédération internationale, dont la Coupe du monde. Le projet consistait à séparer une partie des droits commerciaux puis à céder 20 % de ceux-ci à des investisseurs privés. L’opération devait permettre de lever environ 4,2 milliards de dollars.

Dans ce contexte, les six fédérations arabes ont choisi de défendre le dirigeant suisse. Leur déclaration insiste sur le rôle du football arabe dans les rapprochements entre les peuples et dans la coopération entre les fédérations. Elles renouvellent leur confiance dans la direction de Gianni Infantino et dans son action en faveur du développement mondial du football. La présence de la fédération libanaise parmi les signataires donne à cette crise institutionnelle une dimension directement liée au Liban, même si elle ne concerne pas une compétition disputée par une sélection nationale.

La position est significative car la confédération asiatique figure, selon Al Quds Al Arabi, parmi les organisations critiques à l’égard d’Infantino. La fédération libanaise adopte donc, avec les autres signataires arabes, une position qui ne se confond pas avec celle de l’organisation continentale à laquelle elle appartient. Quatre des six présidents de fédérations ayant signé la déclaration siègent par ailleurs au conseil de la Fédération internationale. L’affaire dépasse ainsi la simple déclaration de solidarité. Elle s’inscrit dans un rapport de forces concernant l’avenir économique et politique du football mondial.

Le Paris Saint-Germain conserve la Supercoupe d’Europe

La principale actualité sportive internationale de la journée concerne la Supercoupe d’Europe. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, rapporte que le Paris Saint-Germain a conservé le trophée en battant Aston Villa deux buts à un au stade de Salzbourg. La rencontre a également marqué une première pour l’arbitrage africain. Le Somalien Omar Artan est devenu, selon le quotidien, le premier arbitre extérieur au continent européen à diriger cette compétition.

Le Paris Saint-Germain, entraîné par Luis Enrique, cherchait à imposer rapidement son jeu. Aston Villa voulait au contraire exploiter les transitions et les attaques rapides. Le premier tournant intervient autour de la vingtième minute. Khvicha Kvaratskhelia donne l’avantage au club français. Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, décrit une frappe puissante concluant une action parisienne et venant interrompre une bonne entame du club anglais.

Le but modifie le rapport de forces. Aston Villa avait montré une certaine capacité à progresser avant l’ouverture du score, mais le Paris Saint-Germain prend ensuite davantage le contrôle du rythme. Nuno Mendes tente notamment sa chance de loin. Le club français obtient également des situations sur les côtés. Dans le même temps, Aston Villa continue de se procurer des possibilités. Le jeune Brian Madjo place notamment une tête près du poteau. Une autre transition permet à João Gomes de menacer le but parisien, mais l’action n’aboutit pas.

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, insiste sur une difficulté récurrente du club anglais pendant cette rencontre : Aston Villa parvient à produire des phases intéressantes, mais manque de précision dans le dernier tiers du terrain. Le Paris Saint-Germain fait preuve d’une meilleure efficacité. Cette différence pèse sur le résultat final.

Le succès permet au club français de conserver le trophée. Au-delà du résultat, la rencontre confirme la continuité du projet dirigé par Luis Enrique. La Supercoupe intervient au début de la saison européenne et ne permet pas à elle seule de tirer des conclusions sur l’ensemble de l’exercice. Elle constitue néanmoins un premier titre et confirme la capacité parisienne à convertir sa supériorité technique en résultat.

L’arbitrage somalien s’offre une vitrine européenne historique

La désignation d’Omar Artan constitue l’un des aspects les plus singuliers de la rencontre. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, souligne qu’il est le premier arbitre venu de l’extérieur de l’Europe à diriger la Supercoupe. L’événement possède donc une portée qui dépasse le match entre Paris et Aston Villa.

La présence d’un arbitre somalien à ce niveau illustre une ouverture des compétitions européennes à des responsables issus d’autres confédérations. Elle intervient dans un football où les échanges entre organisations continentales ne concernent plus seulement les joueurs. Les arbitres peuvent eux aussi être associés aux grandes rencontres organisées hors de leur zone habituelle.

Al Arabi Al Jadid estime qu’Omar Artan a correctement maîtrisé la rencontre. Le contexte était pourtant exigeant. Une finale opposant deux clubs anglais et français de premier plan expose l’arbitre à une attention importante. Sa prestation est donc présentée comme l’une des réussites de la soirée.

Cette désignation trouve également un écho particulier au regard du débat institutionnel autour de la Fédération internationale. D’un côté, les fédérations nationales discutent de la gouvernance et des intérêts économiques du football. De l’autre, les compétitions mettent davantage en avant des responsables issus de régions longtemps moins présentes dans les grands rendez-vous européens. Les deux phénomènes ne sont pas directement liés. Ils montrent cependant que le football international est de moins en moins organisé selon des frontières strictement continentales.

Le marché des entraîneurs remet José Mourinho sous les projecteurs

Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, consacre également une partie importante de ses pages sportives à José Mourinho. Le quotidien revient sur le parcours de l’entraîneur portugais et sur les différentes étapes d’une carrière marquée par les titres, les changements de clubs et une présence médiatique constante.

Le traitement dépasse l’actualité immédiate d’un résultat. Il revient sur la manière dont Mourinho a construit son statut dans le football européen. Sa carrière est associée à plusieurs grands clubs et à une capacité à obtenir des résultats dans des environnements très différents. Son style de gestion, sa communication et sa conception tactique ont souvent divisé. Ils ont aussi contribué à faire de lui l’un des entraîneurs les plus identifiables de sa génération.

Le dossier publié le 14 août replace donc Mourinho dans la longue durée. L’intérêt réside dans l’évolution de son statut. L’entraîneur qui incarnait autrefois une nouvelle génération tactique appartient désormais aux figures expérimentées du football européen. La question est de savoir comment un entraîneur construit autour d’une identité très forte adapte ses méthodes à un football qui évolue rapidement.

La transformation concerne notamment le jeu de position, le pressing, l’analyse des données et la gestion de groupes composés de joueurs habitués à des environnements très médiatisés. Le parcours de Mourinho constitue à cet égard un cas d’étude. Sa réussite historique reste incontestable. Mais chaque nouvelle expérience est désormais évaluée par rapport à un passé particulièrement riche en trophées.

Le football européen ouvre une nouvelle séquence compétitive

La Supercoupe marque aussi l’entrée dans une nouvelle phase de la saison européenne. Le Paris Saint-Germain aborde cette période avec un trophée supplémentaire. Aston Villa quitte Salzbourg battu, mais avec des séquences de jeu montrant sa capacité à rivaliser. La différence se situe surtout dans la finition et la maîtrise des moments décisifs.

Cette rencontre met également en évidence la circulation croissante des joueurs et entraîneurs. Un club français dirigé par un technicien espagnol affronte une formation anglaise entraînée par un autre Espagnol. Les effectifs rassemblent des joueurs venus de nombreuses sélections. La nationalité sportive des clubs reste importante, mais les grands rendez-vous européens sont devenus des espaces largement transnationaux.

Les pages sportives du 14 août accordent logiquement une place importante à cette actualité. Le football européen demeure le sujet sportif le plus abondamment documenté dans les sources disponibles. Cela explique aussi pourquoi la section du jour comporte moins de matière libanaise que les sections consacrées à la politique, à l’économie ou à la culture.

Le sport libanais reste peu documenté dans l’édition du jour

L’examen du corpus impose ici une limite claire. Les journaux du 14 août 2026 contiennent des pages sportives substantielles. Cependant, ils consacrent peu d’espace à des performances d’athlètes libanais ou à de grandes compétitions nationales en cours. Il serait donc artificiel de transformer des informations internationales en actualité sportive libanaise.

La participation de la Fédération libanaise de football à la déclaration en faveur de Gianni Infantino constitue le principal élément directement libanais suffisamment documenté. Elle relève davantage de la gouvernance sportive que de la performance sur le terrain. Néanmoins, elle mérite d’être signalée parce qu’elle place le Liban dans une confrontation importante sur l’avenir de l’organisation du football mondial.

Cette faiblesse de la matière locale ne signifie pas une absence d’activité sportive au Liban. Elle signifie uniquement que les publications fournies pour le 14 août ne documentent pas suffisamment cette activité pour en tirer un récit détaillé sans introduire des informations extérieures. La distinction est importante dans une revue de presse fondée exclusivement sur le corpus.

Les enjeux financiers gagnent la gouvernance du football mondial

La contestation visant Gianni Infantino permet enfin d’observer un enjeu qui dépasse les résultats sportifs. Le projet évoqué par Al Quds Al Arabi concerne la commercialisation d’une partie des droits liés aux compétitions de la Fédération internationale. La somme envisagée, environ 4,2 milliards de dollars, montre l’ampleur des intérêts financiers associés aux grandes compétitions.

La résistance de plusieurs confédérations traduit une inquiétude sur la place que des investisseurs privés pourraient prendre dans la gouvernance du football. La question est sensible car les droits commerciaux des grandes compétitions constituent l’une des principales sources de revenus du système. Modifier leur propriété ou leur mode d’exploitation peut avoir des conséquences durables sur la répartition de l’argent entre la Fédération internationale, les confédérations et les associations nationales.

Le soutien de six fédérations arabes, dont celle du Liban, montre que cette bataille ne se réduit pas à une opposition entre Infantino et les organisations européennes. Elle traverse plusieurs régions. Les fédérations qui le soutiennent mettent en avant son action en faveur du développement du football. Ses opposants contestent, selon Al Quds Al Arabi, son projet économique et réclament son départ.

La prochaine élection à la présidence de la Fédération internationale donnera une traduction concrète à ce rapport de forces. Pour le Liban, le choix effectué est déjà public. Sa fédération s’est rangée parmi les soutiens du président sortant. Cette prise de position constitue l’actualité sportive libanaise la plus nette du 14 août 2026, dans une journée où l’essentiel de la couverture sportive reste dominé par le football européen et par le succès du Paris Saint-Germain en Supercoupe.

Technologie : l’intelligence artificielle entre exigences éthiques, formation des nouvelles générations et nouveaux usages numériques

Les entreprises d’intelligence artificielle recrutent désormais des philosophes

L’intelligence artificielle domine largement l’actualité technologique présente dans les journaux du 14 août 2026. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, consacre un dossier développé à une évolution inhabituelle du secteur : le recrutement croissant de philosophes par les grandes entreprises technologiques. La sophistication des modèles ne pose plus seulement des problèmes de programmation ou de puissance de calcul. Les entreprises doivent également déterminer les principes qui encadrent les réponses de leurs systèmes. Les questions de justice, de responsabilité, de préjudice, de désinformation et d’usage abusif prennent donc une importance croissante.

Al Arabi Al Jadid rapporte que les philosophes ne sont plus uniquement sollicités après la conception des systèmes. Certains sont désormais intégrés directement aux équipes qui travaillent sur les modèles. Leur fonction consiste notamment à identifier les hypothèses implicites dans les raisonnements produits par les systèmes et à analyser les conséquences des règles qui leur sont imposées. Le quotidien cite le philosophe Iason Gabriel, responsable d’une équipe consacrée à l’intelligence artificielle et à la société au sein de Google DeepMind. Lorsqu’il a rejoint l’entreprise environ dix ans auparavant, ses travaux portaient surtout sur les biais algorithmiques. L’apparition des nouveaux modèles à partir de la fin de 2022 a changé la nature de ses recherches. La question de l’alignement des systèmes sur des valeurs humaines est devenue centrale.

Le phénomène est désormais visible dans les effectifs. Selon Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, Google DeepMind compte dix philosophes dans ses équipes. Anthropic en emploie quatre. Les entreprises ne publient toutefois pas nécessairement le nombre complet de diplômés en philosophie travaillant dans leurs différents services. Le quotidien cite également le philosophe Luciano Floridi, professeur à l’université Yale, selon lequel des étudiants en philosophie reçoivent désormais des propositions des entreprises d’intelligence artificielle avant même la fin de leurs études.

Cette évolution traduit une transformation du problème technique. Pendant une première période, la concurrence portait principalement sur la taille des modèles, la quantité de données utilisées et leur capacité à produire du texte, des images ou du code informatique. À mesure que ces performances progressent, les difficultés se déplacent. Il faut déterminer comment un système doit répondre lorsqu’une demande oppose plusieurs principes. Il faut aussi empêcher la production de contenus dangereux ou trompeurs sans réduire excessivement les capacités utiles du modèle.

Les valeurs intégrées aux modèles deviennent un enjeu technologique

Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, s’intéresse notamment au travail effectué chez Anthropic autour de Claude. Amanda Askell a participé, avec d’autres chercheurs de l’entreprise, à la rédaction d’un document de 84 pages utilisé pour définir les principes devant guider le comportement du modèle. Le texte précise les valeurs générales auxquelles le système doit essayer de se conformer. Askell compare ce travail à l’apprentissage de règles permettant à une personne d’agir correctement.

Le sujet met en évidence une difficulté fondamentale. Un système d’intelligence artificielle n’applique pas seulement des instructions techniques simples. Il peut être confronté à des demandes ambiguës ou contradictoires. Il doit alors arbitrer entre utilité, sécurité, vérité, protection des personnes et respect des règles fixées par son concepteur. Or ces notions ne disposent pas toujours d’une définition unique. Elles ouvrent donc la porte à des questions que la programmation seule ne peut résoudre.

Al Arabi Al Jadid explique que certains chercheurs soumettent volontairement les modèles à des dilemmes éthiques. Ils étudient ensuite le raisonnement produit afin d’identifier ses hypothèses et ses faiblesses. D’autres entreprises proposent des contrats à des titulaires de doctorats en philosophie pour travailler sur des programmes directement liés au développement de l’intelligence artificielle. Le secteur cherche ainsi des compétences qui étaient auparavant rarement associées à la conception de logiciels.

Cette évolution ne fait cependant pas disparaître les critiques. Le quotidien rapporte que certains spécialistes s’interrogent sur l’influence réelle dont disposent les philosophes lorsqu’une recommandation éthique entre en conflit avec les objectifs économiques ou le calendrier d’une entreprise. D’autres craignent que leur recrutement serve en partie à améliorer l’image publique des sociétés technologiques. Le débat ne porte donc pas seulement sur leur présence. Il porte sur leur capacité à modifier effectivement la conception ou le déploiement d’un système.

Les chercheurs intégrés à ces entreprises avancent un argument différent. Pour intervenir utilement sur les questions éthiques, ils doivent pouvoir accéder aux modèles les plus avancés et aux informations techniques internes. Travailler au cœur d’un laboratoire leur permet d’étudier des systèmes qui ne sont pas accessibles au public avec le même niveau de détail. La contrepartie est une perte partielle d’indépendance par rapport à la recherche universitaire.

Désinformation, comportements imprévus et équité deviennent des problèmes de conception

Les questions traitées par ces équipes sont très concrètes. Al Arabi Al Jadid, le 14 août 2026, cite notamment la lutte contre la désinformation, la prévention des usages abusifs et le traitement des comportements inattendus des systèmes. Les chercheurs étudient aussi l’équité des réponses et la manière dont un modèle peut prendre des décisions lorsqu’il se trouve confronté à des instructions complexes.

Le dossier évoque également les recherches sur l’éventualité d’une forme de conscience des systèmes d’intelligence artificielle. Iason Gabriel estime cependant qu’aucune conclusion proche ne peut être attendue sur ce sujet. Les chercheurs en sont encore à la collecte d’éléments. Les problèmes immédiats restent donc prioritaires. Les entreprises doivent avant tout comprendre comment rendre les systèmes plus fiables et éviter qu’ils produisent des réponses dangereuses ou qu’ils puissent être facilement détournés.

Cette hiérarchie est importante. Les débats publics sur l’intelligence artificielle se concentrent parfois sur des scénarios très éloignés. Les équipes chargées de l’éthique doivent, elles, traiter des difficultés déjà présentes. Un système peut produire une information fausse avec assurance. Il peut reproduire des biais présents dans les données. Il peut être utilisé pour générer des contenus trompeurs. Il peut aussi adopter un comportement qui n’avait pas été anticipé par ses concepteurs.

Le développement technologique se déplace ainsi progressivement d’une compétition centrée sur la performance vers une compétition qui intègre la fiabilité. Un modèle plus puissant n’est pas nécessairement meilleur s’il devient plus difficile à contrôler. La capacité à définir des règles cohérentes et à les faire respecter par les systèmes devient elle-même une technologie stratégique.

Nahar met en avant une ingénieure en intelligence artificielle âgée de douze ans

La formation des nouvelles générations constitue un autre axe important. Nahar, le 14 août 2026, consacre sa dernière page à AlDhabi AlMheiri, une jeune innovatrice émiratie âgée de douze ans. Elle est présentée comme la plus jeune ingénieure en intelligence artificielle certifiée par IBM dans le monde. Son parcours avait commencé bien avant cette certification. Elle avait publié son premier livre à l’âge de sept ans avant de se tourner progressivement vers les technologies d’intelligence artificielle.

Son discours est centré sur l’éducation des enfants. AlDhabi AlMheiri considère que la génération qui grandira avec l’intelligence artificielle doit apprendre à la comprendre et à l’utiliser de manière responsable. Elle ne souhaite pas que les enfants restent de simples consommateurs de systèmes conçus par d’autres. L’apprentissage doit leur permettre de comprendre les outils et, à terme, de participer à leur création.

Nahar, le 14 août 2026, rapporte également son insistance sur le rôle de l’investissement public dans les nouvelles générations. La jeune ingénieure souhaite que son parcours soit associé à celui d’un pays ayant choisi d’investir dans les capacités des enfants. Le message dépasse donc le caractère exceptionnel d’une certification obtenue à douze ans. Il porte sur la possibilité d’intégrer très tôt les compétences technologiques à l’éducation.

L’exemple soulève néanmoins une question plus générale. La maîtrise de l’intelligence artificielle ne peut être réduite à l’apprentissage de quelques outils. Les systèmes changent rapidement. Les interfaces utilisées aujourd’hui peuvent être remplacées demain. Les compétences durables concernent donc aussi la logique, les mathématiques, la programmation, la vérification des informations et la compréhension des limites des modèles. Le dossier de Nahar met surtout en avant cette idée de responsabilisation plutôt qu’une consommation passive de la technologie.

Al Quds Al Arabi interroge le retard arabe face à l’intelligence artificielle

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, aborde l’intelligence artificielle sous un angle différent. La publication s’interroge sur la manière dont les sociétés arabes peuvent utiliser cette technologie pour développer leurs propres capacités. L’analyse part du constat que le débat arabe se concentre souvent sur les produits disponibles ou sur les dangers de l’intelligence artificielle, sans suffisamment réfléchir aux moyens de transformer ces outils en instruments de production de connaissances.

Le quotidien reprend notamment l’idée de constituer des réservoirs collectifs de connaissances et d’expériences. Les écoles, les bibliothèques, les syndicats et les centres sociaux pourraient participer à cette démarche. L’objectif serait de ne pas laisser l’expérience humaine accumulée uniquement dans les systèmes contrôlés par de grandes entreprises privées. L’intelligence artificielle pourrait aussi servir à diffuser des pratiques utiles et à rendre certaines connaissances plus accessibles.

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, insiste sur la nécessité d’un débat arabe plus exigeant. La question centrale ne devrait pas seulement être de savoir quels emplois seront supprimés ou quels nouveaux produits apparaîtront. Il faudrait également déterminer comment les sociétés arabes peuvent utiliser ces outils pour réduire leur retard technologique et améliorer l’éducation.

La publication rappelle que les systèmes actuels ont été entraînés à partir d’immenses quantités de contenus issus de l’expérience humaine. Cela nourrit un débat international sur la répartition de la valeur économique créée à partir de ces données. Certaines propositions cherchent à imposer davantage les entreprises technologiques ou à redistribuer une partie de leurs gains. Al Quds Al Arabi considère toutefois que la redistribution financière ne suffit pas. L’enjeu serait aussi de donner aux populations les moyens de produire et d’utiliser elles-mêmes les nouvelles connaissances.

Cette analyse relève d’une réflexion et non d’un programme public déjà adopté. Elle mérite néanmoins d’être relevée parce qu’elle déplace la question technologique. L’intelligence artificielle n’est plus seulement présentée comme un produit venu de l’extérieur. Elle devient un enjeu d’autonomie intellectuelle, éducative et économique.

L’accès accéléré à l’information devient lui-même un produit commercial

Al Quds Al Arabi, le 14 août 2026, rapporte également un nouvel usage commercial des données issues des réseaux sociaux. Une offre permettrait à certains clients professionnels de recevoir plus rapidement les publications de Donald Trump et d’autres utilisateurs importants de sa plateforme sociale. Les clients concernés paieraient entre 60 000 et 100 000 dollars par mois selon les services choisis.

L’intérêt de cette offre tient à la valeur financière de quelques fractions de seconde. Donald Trump utilise régulièrement sa plateforme pour annoncer des décisions concernant notamment les droits de douane ou les conflits internationaux. Un investisseur disposant d’un accès plus rapide à une publication peut donc transmettre l’information à un système de négociation automatisé avant une partie du marché. Dans certaines opérations, une différence très courte peut suffire à créer un avantage.

Le modèle a suscité des critiques aux États-Unis. Ses opposants estiment qu’il peut créer une inégalité d’accès à des informations politiquement sensibles. Le problème ne concerne pas uniquement la vitesse technique d’une interface. Il touche à la frontière entre information publique et service commercial privilégié.

Cet exemple montre une autre évolution de l’économie numérique. La valeur ne réside plus seulement dans la possession d’une information secrète. Elle peut résider dans le fait de recevoir une information publique quelques instants avant les autres. Les systèmes automatisés transforment cette différence temporelle en avantage économique potentiel. Les infrastructures numériques deviennent donc une composante directe des rapports de force sur les marchés.

La technologie devient un enjeu d’éducation, d’éthique et de souveraineté

Les sujets technologiques du 14 août 2026 convergent autour d’une même transformation. La question n’est plus seulement de savoir jusqu’où les machines peuvent progresser. Il faut désormais déterminer qui fixe leurs règles, qui dispose des connaissances nécessaires pour les comprendre et qui bénéficie économiquement de leurs performances.

Al Arabi Al Jadid montre cette transformation à travers l’arrivée des philosophes dans les laboratoires d’intelligence artificielle. Le développement des modèles oblige les entreprises à traiter des questions de valeurs et de responsabilité. Nahar l’aborde à travers la formation des enfants et le parcours d’AlDhabi AlMheiri. Al Quds Al Arabi pose, pour sa part, la question de la capacité des sociétés arabes à devenir productrices de connaissances plutôt que simples utilisatrices des outils conçus ailleurs.

Le corpus du 14 août montre donc une actualité technologique dominée par l’intelligence artificielle. Les sujets purement matériels y occupent une place moins importante. Cette concentration reflète l’évolution actuelle du secteur : les questions les plus débattues ne concernent plus seulement la puissance des machines, mais les règles qui organisent leur utilisation. La prochaine étape se joue autant dans les laboratoires que dans les écoles, les universités et les institutions chargées de définir les normes.