Liban : Salam réclame un calendrier de retrait israélien

- Advertisement -

137

Lire l'article Stop

Le premier ministre libanais, Nawaf Salam, a demandé vendredi 14 août 2026 l’établissement d’un calendrier clair pour le retrait israélien des territoires libanais. Lors d’une réunion à Beyrouth avec l’ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, et le général Joseph Clearfield, qui dirige le groupe de coordination militaire consacré au Liban (MCG4L), il a également réclamé l’arrêt des opérations israéliennes de destruction et l’élargissement des zones pilotes. La rencontre a porté sur le volet militaire du cadre de négociation et sur les développements sur le terrain dans le sud du Liban. Les demandes formulées par Nawaf Salam visent ainsi à associer toute progression du dispositif négocié à des mesures concrètes et vérifiables sur le terrain.

Salam pose trois exigences sur le dossier militaire

Nawaf Salam a reçu vendredi matin Michel Issa, ambassadeur américain au Liban, ainsi que le général Joseph Clearfield et la délégation militaire qui l’accompagnait. La réunion s’est concentrée sur le volet militaire du cadre de négociation et sur les évolutions observées dans le sud du pays.

Le premier ministre a présenté trois demandes directement liées à l’application de ce cadre.

Il a d’abord insisté sur la nécessité pour Israël de mettre fin à ses opérations de destruction. Il a ensuite demandé un élargissement des zones pilotes. Enfin, il a réclamé un calendrier clair pour le retrait israélien des territoires libanais.

Ces trois points constituent l’essentiel politique et opérationnel de la réunion. Ils montrent que le gouvernement libanais veut désormais associer les discussions militaires à des étapes observables.

Beyrouth ne se limite donc pas à réclamer un retrait dans son principe. Le gouvernement demande que celui-ci soit assorti d’échéances. Il souhaite parallèlement que les dispositifs expérimentés dans certaines zones puissent être étendus.

Aucun accord sur ces demandes n’a été annoncé à l’issue de la rencontre. Le communiqué ne fait état ni d’un calendrier accepté, ni d’une date de retrait, ni d’une décision immédiate concernant l’élargissement des zones pilotes.

La position libanaise est en revanche formulée sans ambiguïté. Nawaf Salam veut que la négociation militaire produise des résultats mesurables dans le sud.

Le retrait israélien, enjeu central pour Beyrouth

La demande d’un calendrier de retrait israélien représente le point le plus précis de la position exprimée vendredi par le chef du gouvernement.

Le choix du terme « calendrier » est significatif. Il transforme une revendication générale en demande opérationnelle. Une échéance permettrait de déterminer les différentes étapes du retrait et d’évaluer leur exécution.

Le communiqué ne précise pas la forme que pourrait prendre ce calendrier. Il ne mentionne ni dates proposées par le Liban, ni étapes intermédiaires, ni secteurs qui seraient concernés en premier.

Il ne précise pas davantage si la délégation américaine a présenté une proposition en réponse à cette demande.

Il convient donc de distinguer clairement ce qui est acquis de ce qui reste en négociation. La demande libanaise est officielle. L’existence d’un accord sur son contenu ne l’est pas.

Cette distinction prend une importance particulière dans un dossier où les évolutions militaires, les arrangements sécuritaires et les négociations diplomatiques sont étroitement liés. Toute annonce d’un calendrier nécessiterait des engagements précis et une mise en œuvre observable sur le terrain.

Pour Nawaf Salam, la question territoriale ne peut pas rester sans échéance. Le premier ministre demande que le retrait des territoires libanais fasse partie des résultats concrets attendus du processus.

L’arrêt des destructions israéliennes demandé avant toute extension

Le deuxième axe majeur de la réunion concerne les opérations israéliennes de destruction.

Nawaf Salam a demandé leur arrêt. Le communiqué officiel ne fournit toutefois pas de liste des opérations concernées et ne désigne pas les localités visées par cette demande.

Cette formulation doit donc être rapportée dans ses limites exactes. Le gouvernement libanais affirme qu’Israël doit cesser ces opérations, mais aucune réponse israélienne à cette exigence n’a été annoncée vendredi.

Cette question est directement liée à la situation dans le sud. Elle touche aux conditions nécessaires pour stabiliser les secteurs concernés et permettre l’application d’arrangements militaires durables.

Pour Beyrouth, une progression du cadre négocié perdrait une partie de sa portée si elle s’accompagnait, dans le même temps, de nouvelles destructions.

La demande formulée par le premier ministre cherche ainsi à établir une relation entre négociation et comportement sur le terrain. Le gouvernement veut que les discussions militaires s’accompagnent d’une diminution effective des actions qui compromettent la stabilisation des zones concernées.

Cette logique explique pourquoi la question des destructions apparaît aux côtés du retrait et de l’extension des zones pilotes. Les trois sujets ne sont pas présentés comme des dossiers indépendants. Ils constituent les composantes d’une même approche défendue par Beyrouth.

Salam veut élargir les zones pilotes

Le troisième point concerne l’élargissement des zones pilotes prévues dans le dispositif discuté.

Nawaf Salam a demandé que leur périmètre soit étendu. Le communiqué ne précise cependant pas les limites actuelles de ces zones, les nouvelles localités envisagées ou le rythme souhaité pour leur extension.

Aucune date n’est également annoncée.

Cette prudence est importante. La réunion du 14 août ne marque pas l’entrée en vigueur d’un élargissement. Elle confirme que le gouvernement libanais demande une extension du mécanisme dans le cadre des négociations.

Le principe des zones pilotes repose sur une logique progressive : appliquer des dispositions dans des secteurs déterminés, observer leur fonctionnement puis envisager leur extension.

La demande de Nawaf Salam indique que Beyrouth souhaite passer à une échelle supérieure. Mais cette évolution doit, selon la position présentée vendredi, être accompagnée de mesures israéliennes.

Le gouvernement ne présente donc pas l’élargissement comme une concession isolée ou comme une fin en soi. Il le relie à l’arrêt des destructions et à la définition d’une trajectoire de retrait.

Cette articulation est au cœur de la rencontre avec la délégation américaine.

Une négociation qui doit désormais produire des résultats sur le terrain

La réunion de vendredi illustre une évolution importante dans la manière dont Beyrouth présente ses priorités.

Les autorités libanaises cherchent à traduire le cadre de négociation en étapes concrètes. La question n’est plus seulement de maintenir un canal de discussion, mais de déterminer ce que celui-ci doit changer dans le sud.

Trois critères apparaissent ainsi : les opérations israéliennes doivent cesser, les zones pilotes doivent pouvoir être élargies et le retrait israélien doit suivre un calendrier identifiable.

Cette approche donne au volet militaire une dimension directement mesurable.

Si un calendrier était adopté, son respect pourrait être évalué à partir des positions évacuées et des échéances fixées. De la même manière, l’extension des zones pilotes pourrait être vérifiée géographiquement. L’arrêt des opérations de destruction serait, lui aussi, observable sur le terrain.

C’est précisément ce passage des principes aux modalités d’exécution qui constitue l’enjeu de la séquence ouverte vendredi.

Pour l’heure, cependant, aucun de ces trois points n’a été présenté comme définitivement accepté.

Michel Issa et Joseph Clearfield, deux interlocuteurs américains

La composition de la délégation reçue par Nawaf Salam souligne la nature de la discussion.

Michel Issa représente les États-Unis au Liban sur le plan diplomatique. Le général Joseph Clearfield intervient, lui, dans le volet militaire à travers le groupe de coordination militaire consacré au Liban, désigné par l’acronyme MCG4L.

Le premier ministre s’est donc adressé simultanément aux deux niveaux de l’implication américaine : diplomatique et militaire.

Cette configuration est cohérente avec les sujets examinés. Le retrait israélien comporte une dimension politique et diplomatique, mais son exécution soulève également des questions militaires. Il en va de même pour les zones pilotes et pour les conditions sécuritaires dans lesquelles leur extension pourrait intervenir.

La présence d’une délégation militaire aux côtés du général Clearfield permettait ainsi d’aborder les aspects opérationnels du dispositif.

Le communiqué ne révèle cependant pas le détail des échanges. Il ne précise pas les propositions américaines, les éventuelles réserves formulées pendant la réunion ou les modalités qui auraient été examinées.

Il ne faut donc pas attribuer à Washington des engagements qui n’ont pas été rendus publics.

La réunion confirme en revanche que les États-Unis restent directement impliqués dans les discussions portant sur l’application militaire du cadre de négociation.

Le sud du Liban reste le test du dispositif

Le sud du Liban constitue le principal terrain sur lequel les résultats du processus pourront être évalués.

C’est là que se concentrent les questions évoquées vendredi : présence israélienne, opérations de destruction, évolution des arrangements militaires et extension des zones pilotes.

Cette réalité explique pourquoi Nawaf Salam a associé le volet négocié aux développements sur le terrain.

Pour le gouvernement, un cadre diplomatique ne peut être considéré comme efficace que s’il modifie progressivement la situation dans les secteurs concernés.

La demande d’un calendrier de retrait répond directement à cette exigence. Elle vise à éviter qu’un engagement général demeure sans échéance précise.

L’élargissement des zones pilotes répond à une autre nécessité : donner une portée territoriale plus importante au mécanisme.

Enfin, la demande d’arrêt des destructions cherche à créer des conditions compatibles avec cette extension.

Ces trois dimensions sont donc interdépendantes dans la position défendue par le chef du gouvernement.

Un calendrier permettrait de mesurer les engagements

La question du calendrier peut devenir l’un des principaux indicateurs de la suite des négociations.

Sans échéance, le retrait reste un objectif politique. Avec des dates et des étapes, il devient un processus dont l’exécution peut être suivie.

Nawaf Salam n’a toutefois pas indiqué vendredi quelle durée Beyrouth jugerait acceptable.

Le communiqué ne dit pas non plus si le gouvernement demande un retrait en une seule phase ou selon plusieurs étapes successives. Il ne fournit aucun détail sur l’ordre dans lequel les différents secteurs pourraient être concernés.

Ces questions restent donc ouvertes.

Elles devraient occuper une place importante dans les discussions à venir si la demande libanaise est retenue comme base de travail.

Le contenu d’un éventuel calendrier devra notamment être compatible avec les arrangements militaires mis en œuvre dans le sud. Il devra aussi permettre de déterminer précisément à quel moment chaque engagement doit être exécuté.

C’est sur ce terrain que la négociation peut passer d’une déclaration politique à un dispositif opérationnel.

Beyrouth cherche une progression simultanée des trois dossiers

La position exprimée par Nawaf Salam ne consiste pas à traiter successivement les trois sujets.

Le gouvernement semble au contraire rechercher une progression parallèle.

L’extension des zones pilotes doit produire une amélioration du dispositif sécuritaire. L’arrêt des destructions doit permettre de préserver les conditions nécessaires à cette stabilisation. Le retrait israélien doit, pour sa part, avancer selon une trajectoire déterminée.

Cette architecture permet également au gouvernement libanais de présenter des critères précis à ses interlocuteurs américains.

Elle évite qu’une avancée sur un seul volet soit automatiquement présentée comme un règlement de l’ensemble du dossier.

Une extension des zones pilotes, par exemple, ne répondrait pas à elle seule à la demande libanaise concernant le retrait. De même, une discussion sur le calendrier ne réglerait pas immédiatement la question des opérations israéliennes de destruction.

Les trois demandes doivent donc être suivies séparément tout en restant intégrées au même cadre de négociation.

Ce qui est confirmé et ce qui reste à négocier

La rencontre du 14 août permet de distinguer plusieurs éléments confirmés.

Nawaf Salam a rencontré Michel Issa, Joseph Clearfield et une délégation militaire. Les discussions ont porté sur le volet militaire du cadre de négociation ainsi que sur les développements dans le sud.

Le premier ministre a officiellement demandé trois choses : l’arrêt des opérations israéliennes de destruction, l’élargissement des zones pilotes et un calendrier clair de retrait des territoires libanais.

En revanche, aucune information publiée à l’issue de la réunion ne permet d’affirmer qu’un accord a été conclu sur ces demandes.

Aucun calendrier de retrait n’a été rendu public. Aucune nouvelle zone pilote n’a été annoncée. Aucun engagement israélien concernant l’arrêt des destructions n’a été communiqué.

Cette différence entre demandes et décisions constitue un élément essentiel pour comprendre la portée de la réunion.

L’entretien de vendredi représente une étape dans la négociation militaire, mais pas son aboutissement.

La prochaine étape dépendra des réponses concrètes

L’enjeu se déplace désormais vers les suites données aux trois demandes de Nawaf Salam.

La première indication sera l’éventuelle présentation d’un calendrier de retrait israélien. Un tel document permettrait de savoir si la demande libanaise débouche sur des échéances concrètes.

La deuxième concernera les zones pilotes. Leur extension effective constituerait un changement tangible dans l’application du cadre négocié.

La troisième sera directement observable dans le sud : l’évolution des opérations israéliennes de destruction dénoncées par le gouvernement.

La réunion avec Michel Issa et Joseph Clearfield n’a pas encore produit d’annonce publique sur ces trois points. Elle a cependant fixé clairement les critères que Nawaf Salam entend placer au centre du volet militaire.

Pour Beyrouth, la suite du processus ne se mesurera donc pas seulement au nombre de réunions ou à la poursuite des contacts. Elle dépendra des changements obtenus sur le terrain et de leur calendrier.

La prochaine évolution concrète sera dès lors déterminante : soit les discussions déboucheront sur des échéances et une extension identifiée du dispositif, soit les trois demandes formulées vendredi resteront au stade de positions libanaises transmises aux interlocuteurs américains.

Applications Libnanews Retrouvez Libnanews sur mobile avec notifications et lecture rapide. Voir les applications Masquer