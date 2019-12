Tu crois sérieusement que le pouvoir va soudain ouvrir les yeux et s’auto-réfomer? Non, mais sérieusement, tu crois que, pris de remords, il va se faire harakiri? Qu’il va sérieusement enquêter sur l’argent illégalement transféré en Suisse alors que celui-ci est légal puisque le pouvoir a lui-même fourni la couverture légale des transferts.

Mais sérieusement, tu crois que ces gens cupides, arrogants, menteurs et narcissiques qui ont fait main basse sur le pays vont renoncer à leurs privilèges et devenir du jour au lendemain -qui- une sorte de clones de l’abbé Pierre?

Tu crois sincèrement que ceux qui ont pris l’habitude de voler les pauvres pour donner aux riches vont soudain changer et décider de rendre l’argent pillé pour le redistribuer aux pauvres? Qu’un haircut des actifs bancaires pourraient t’épargner un wipeout de tes dépôts?

Tu crois sérieusement qu’un nouveau gouvernement, toujours en gestation, suspecté d’être une création d’un parti politique armé, lui-même accusé de terrorisme par la communauté internationale, serait capable d’obtenir une aide financière sérieuse de cette dernière?

Tu crois sérieusement que la confiance perdue pourrait être retrouvée soudain et que les banques seraient capables de reprendre le business as usual sans restructuration, refinancement, responsabilisation, acquisition étrangère et consolidation?

Tu crois sérieusement que le système devrait encore être sauvé par le bas alors que seul son effondrement par le haut pourrait te sauver?

Sincèrement, tu crois que tu n’as pas une part de responsabilité dans ce qui t’arrive et que je suis trop pessimiste?