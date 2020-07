Saad Hariri dément souhaiter revenir comme Premier Ministre

S’exprimant à l’issue d’une rencontre avec Mgr. Elias Audi, le métropolite de Beyrouth, l’ancien premier ministre Saad Hariri a démenti souhaiter redevenir Premier Ministre du Liban.

Il a également critiqué le gouvernement Hassan Diab pour son échec à mener des réformes.

Ce que je dis est que tout premier ministre au pouvoir doit avoir les capacités à travailler et ces capacités réclament plusieurs facteurs dont la présence d’experts qui connaissent leurs affaires aux ministères et non seulement des ministres technocrates.

(…)

Les réformes réelles ne peuvent se faire conformément à ce que chaque personne souhaite, elles doivent suivre des critères scientifique.

(…)

Aujourd’hui le Pays s’étouffe sous le poids d’une très grande crise économique, politique et sociale. Malheureusement, au lieu de réduire le fossé, nous le voyons s’approfondir avec ces gouvernement, notamment sur le plan économique.

L’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait démissionné le 29 octobre dernier suite à d’importantes manifestations qui se déroulaient, avait été envisagé pour un temps comme successeur à Hassan Diab comme locataire au Grand Sérail, par une coalition formée par le Président de la Chambre Nabih Berri, l’Association des Banques du Liban et certains intérêts financiers, indiquent certaines sources.

Il s’agissait alors de faire échouer certains points du plan de sauvetage économique présenté par le gouvernement Hassan Diab, portant notamment sur le secteur financier, objet controversé.

Cependant, cette tentative s’est soldée par un échec en raison des conditions posées par Saad Hariri à son retour, indiquent ces mêmes sources. Il s’agissait pour lui, d’écarter le Hezbollah et le Courant Patriotique Libre de son gouvernement, chose considérée inacceptable pour Nabih Berri.