Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Conseil des ministres tient en ce moment une session au Grand Sérail présidé par le Premier ministre Najib Mikati.

Sont présents, le vice-Premier ministre Saadé Chami, et les ministres de l’Intérieur et des Municipalités, Bassam Maoulaoui, de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Abbas Halabi, des Télécommunications, Johnny Corm, de la Santé, Firas Abiad, de l’Industrie, Georges Bouchikian, de la Jeunesse et des Sports, Georges Kallas, de l’Information Ziad Makary, des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyé, de l’Agriculture Abbas Hajj Hassan, de la Culture Mohammad Mortada, des Finances Youssef Khalil, de l’Environnement Nasser Yassin, de l’Economie Amin Salam et du Développement administratif Najla Riachi.

