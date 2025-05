Stratégie risquée de la réponse monétaire du Liban face à l’hyperinflation

- Advertisement -

En avril 2025, le Liban poursuit sa lutte contre une inflation incontrôlée, marquée par l’effondrement continu de sa monnaie nationale. Depuis 2019, la livre libanaise a perdu plus de 98 % de sa valeur face au dollar américain sur le marché parallèle. Cette spirale inflationniste a forcé les autorités libanaises à adopter des mesures monétaires d’urgence pour tenter de stabiliser un minimum les transactions économiques, parmi lesquelles l’émission récente de nouvelles coupures de 500 000 et 1 000 000 livres libanaises.

création de billets de haute valeur : une réponse immédiate mais risquée

Le Parlement libanais a autorisé en avril 2025 la modification du Code de l’argent et du crédit, permettant à la Banque du Liban (BDL) de créer ces nouvelles coupures. L’objectif immédiat est de réduire la lourdeur physique des transactions, devenues ingérables avec les anciennes coupures de 100 000 livres. À titre d’exemple, un paiement de 1 000 dollars nécessite désormais l’équivalent d’une pile de billets difficilement transportable.

Toutefois, la création de billets de plus forte valeur, sans mesures économiques correctrices parallèles, est une stratégie extrêmement périlleuse. Dans de nombreux précédents historiques, cette solution a amplifié les dynamiques inflationnistes au lieu de les contrôler.

analyse historique : le précédent du Zimbabwe et du Venezuela

La décision libanaise rappelle fortement d’autres crises monétaires internationales :

Zimbabwe (2006-2009) : introduction de billets de 100 000, 1 million, puis 100 trillions de dollars zimbabwéens sans réforme économique sous-jacente, aboutissant à une hyperinflation record de 79,6 milliards %.

: introduction de billets de 100 000, 1 million, puis 100 trillions de dollars zimbabwéens sans réforme économique sous-jacente, aboutissant à une hyperinflation record de 79,6 milliards %. Venezuela (2016-2019) : émission répétée de nouvelles coupures en bolivars souverains, échec à contenir l’inflation qui atteindra plusieurs millions de pourcents annuels.

Dans les deux cas, l’émission de billets de plus forte dénomination a temporairement fluidifié les transactions, mais n’a en rien réglé les causes structurelles de la perte de valeur monétaire.

tableau comparatif : émissions de billets de forte valeur en situation d’hyperinflation

Pays Année Coupures émises Taux d’inflation annuel Zimbabwe 2008 100 trillions ZWD 79,6 milliards % Venezuela 2018 500 000 bolivars souverains 1 698 488 % Liban 2025 500 000 et 1 000 000 livres LBP 305 % estimé

impact psychologique et monétaire de la nouvelle émission

L’émission de billets de 500 000 et 1 000 000 livres, même justifiée techniquement, risque de renforcer la psychologie de fuite devant la monnaie. Plus la valeur faciale des billets augmente, plus les agents économiques perdent confiance dans la capacité de la monnaie nationale à conserver sa valeur.

De plus, l’injection de nouvelles coupures sans retrait simultané des anciennes augmente mécaniquement la masse monétaire en circulation, ce qui nourrit davantage l’inflation si l’offre de biens et services reste stagnante ou en baisse.

dégradation accélérée du pouvoir d’achat

La conséquence immédiate de l’émission des nouveaux billets est l’accélération de la perte de pouvoir d’achat. Déjà, un salaire minimum de 9 millions de livres ne permet plus de couvrir les besoins élémentaires d’une famille de quatre personnes. Avec des prix alimentaires en hausse de plus de 220 % sur un an, et un loyer moyen ayant doublé dans les grandes agglomérations, la précarité sociale s’accentue.

tableau indicatif : évolution des prix de base au Liban (avril 2024 – avril 2025)

Produit de base Prix avril 2024 (LBP) Prix avril 2025 (LBP) Variation (%) Pain (1 kg) 35 000 120 000 +242 % Lait (1 litre) 40 000 135 000 +237 % Essence (20 litres) 700 000 2 400 000 +243 % Loyer appartement (100 m²) 6 000 000 12 500 000 +108 %

la banque du liban face à des choix impossibles

La Banque du Liban, avec des réserves de change tombées à 11 milliards de dollars, tente de gérer une situation devenue quasiment incontrôlable :

Maintenir un taux de change stable pour limiter l’inflation importée

Financer les besoins en liquidité du gouvernement

Contenir la panique monétaire dans un contexte de défiance maximale

Mais la capacité de la BDL est sévèrement limitée. L’émission de nouveaux billets est perçue par les marchés comme un signe de capitulation devant la dynamique inflationniste.

options de sortie possibles pour le liban

Face à cette situation, plusieurs scénarios sont envisageables :

Plan de stabilisation monétaire : programme coordonné avec le Fonds monétaire international incluant une réforme budgétaire, la restructuration bancaire et un ancrage monétaire crédible. Dollarisation officielle : adoption formelle du dollar comme monnaie de transaction domestique, comme en Équateur en 2000. Hyperinflation incontrôlée : poursuite des émissions monétaires sans contrôle, aboutissant à une perte totale de valeur de la livre libanaise.

Aujourd’hui, l’absence de volonté politique rend les deux premiers scénarios peu probables à court terme.

analyse économique des risques à court terme

Si le Liban poursuit dans la voie de l’émission monétaire sans réforme, les risques immédiats sont :

Explosion de l’inflation au-delà de 500 % annuel dès le second semestre 2025

au-delà de 500 % annuel dès le second semestre 2025 Évaporation de la base monétaire en livres libanaises

en livres libanaises Exode massif des capitaux résiduels

résiduels Effondrement complet du système de paiement interne

L’expérience montre que lorsque les acteurs économiques perdent toute confiance dans leur monnaie, même les mesures les plus techniques deviennent inopérantes sans réforme globale du système économique et politique.